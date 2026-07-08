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Juan Fernando Quintero hizo balance de la eliminación de Colombia en el Mundial 2026: “A los que quedan...”

El volante de River Plate ingresó en el segundo tiempo y tuvo a su cargo el primer cobro en la tanda de penaltis ante Suiza

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Juan Fernando Quintero entró al segundo tiempo en el partido de octavos de final entre Colombia y Suiza - crédito Agustin Marcarian/REUTERS
Juan Fernando Quintero entró al segundo tiempo en el partido de octavos de final entre Colombia y Suiza - crédito Agustin Marcarian/REUTERS

Juan Fernando Quintero igualó la segunda marca de más partidos disputados en la Copa del Mundo con la Selección Colombia —quedó empatado con Carlos “El Pibe” Valderrama y Freddy Rincón, con 10—, pero la jornada no acabó en celebración.

El volante de River Plate ingresó en el segundo tiempo del partido ante Suiza por los octavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en Vancouver, tomando el lugar de James Rodríguez, pero su presencia no bastó para romper el cero en los 90 minutos ni en el tiempo suplementario. Aunque convirtió el primer cobro de la tanda de penaltis, los fallos de Dávinson Sánchez y Juan Camilo “Cucho” Hernández decantaron la balanza a favor de Suiza, que se impuso por 4-3.

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En declaraciones zona mixta, Quintero compartió sus impresiones iniciales luego de la eliminación, reconociendo esa falta de acierto en los doce pasos como determinante en el resultado final:

“Creo que no nos podemos acomodar a estas situaciones”, afirmó ante los micrófonos de DirecTV Sports. “Obviamente, estamos dolidos por la situación, no nos vamos a reprochar nada. Pero bueno, seguramente para los que se quedan, que tengan la oportunidad y que sean conscientes de que a veces no alcanza”, matizó.

Quintero convirtió el primer cobro de Colombia en la tanda de penaltis - crédito Lee Smith/REUTERS
Quintero convirtió el primer cobro de Colombia en la tanda de penaltis - crédito Lee Smith/REUTERS

El volante afirmó que para la siguiente generación de futbolistas desea “que tengan esa oportunidad de llevar al siguiente nivel a Colombia y que nunca podamos reprocharnos o pensar que siempre nos falta algo”.

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Sobre el partido en sí, “creo que fue un partido muy difícil. Hacer análisis hoy es demasiado difícil después de este sentimiento, de esa frustración. Pero también fueron los penales y creo que hace parte del fútbol. Seguramente el pasito de más es hacer el gol en los penales, porque creo que fue un partido de igual a igual. Y bueno, es el fútbol”, puntualizó.

Quintero afirmó que hace falta dar un paso más en la Selección Colombia, y mostró esperanzas de que la próxima generación lo haga posible - crédito Albert Gea/REUTERS
Quintero afirmó que hace falta dar un paso más en la Selección Colombia, y mostró esperanzas de que la próxima generación lo haga posible - crédito Albert Gea/REUTERS

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