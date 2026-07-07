Esposa de Luis Díaz habló del orgullo que siente al verlo jugar en el Mundial: “Este sueño lo trabajamos juntos”

La esposa de Luis Díaz lo acompaña a cumplir sus sueños - crédito Gera Ponce / Instagram

Geraldine Ponce fue la encargada de organizar la logística del viaje familiar para el Mundial 2026, en el que sus dos hijas la acompañaron, mientras su tercer hijo, el recién nacido Fernando, no pudo acompañarla porque el pediatra no se lo permitió.

La esposa del futbolista Luis Díaz reveló detalles en el pódcast Sabor a Fútbol, donde indicó que planificó vuelos y trámites, además de buscar la unión familiar para sostener la rutina en plena agenda del fútbol profesional.

“Las niñas viajan conmigo, mi bebé todavía no me lo puedo llevar porque el pediatra no me lo permite. Entonces, estamos como que viendo cómo pasan los días, porque no sé, no lo quiero dejar todo el tiempo del Mundial, entonces no sé si vuelva a Colombia, me regrese y así lo, lo vaya manejando”, aseguró.

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En esa conversación, Ponce habló de meses de planificación y de gestiones concretas como los vuelos y las visas: “Me encargo yo de todo eso, soy muy organizada”. Sin embargo, la mayor preocupación fue qué hacer con el bebé durante los días del torneo, teniendo en cuenta que nació el 11 de mayo de 2026 y aún necesita muchos cuidados: “Esta logística es dura”, dijo en el pódcast.

El hijo recién nacido de la pareja se quedó en casa tras la recomendación del pediatra - crédito gera25ponce / Instagram

Ponce describió que, afortunadamente, su estado emocional no se afectó con el embarazo y el posparto, pues a diferencia de sus gestaciones anteriores, vivió el proceso “más tranquilo” por un acercamiento personal a Dios, y sostuvo que no tuvo “ninguna clase de ansiedad” ni depresión en esta etapa, lo que le permitió organizar el viaje con tranquilidad.

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Del mismo modo, aseguró que planeó la estructura para que el futbolista mantuviera estabilidad en medio de la competencia y así asegurar paz y armonía en su familia.

En el diálogo, la esposa del futbolista rechazó el hecho de “romantizar el embarazo” y señaló la presión comparativa de las redes sociales, por lo que dejó un consejo para las mujeres que la siguen: “Sáquense cinco minutos para respirar, date tiempito para ti sola, o sea, encontrar un equilibrio. Y lo más importante es no tener comparación con las otras".

La esposa de Luís Díaz es reconocida por su apoyo a la selección - crédito Gera Ponce / Instagram

El sueño de una familia y de todo un país

Geraldine Ponce definió el Mundial como un objetivo compartido: “Este sueño lo trabajamos juntos, es nuestro primer Mundial”, recordando todo el trabajo detrás del proceso y aunque aseguró sentirse muy feliz porque estaba junto al hombre que ama cumpliendo sus objetivos, reiteró tener “el corazoncito un poquito arrugado” por tener que separarse del recién nacido.

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Sobre la vida en pareja, describió que ha trabajado por la contención emocional frente a los altibajos del rendimiento deportivo, pues reconoció que en el fútbol hay “momentos malos” y “partidos no tan buenos”, por lo que buscaron sostener “la tranquilidad” y recordar que “un partido no te define”. Asimismo, afirmó que Luis Díaz ya sabe cómo drenar la presión y se volvió “más tranquilo”.

Ponce también explicitó el rol que asumió puertas adentro: “Me gusta que todas las cosas en mi hogar estén en orden y me encargo de toda la logística familiar”, pues su principal objetivo es que el jugador “se sienta tranquilo” y vea “que todo está bien en casa” y en el entorno de sus padres.

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La familia es reconocida a nivel nacional por su unión y amor - crédito Alexander Hassenstein/Reuters

Finalmente, aseguró que en su casa es muy importante creer en Dios: “Fui criada en una familia católica, pero si tú me preguntas: ‘¿Tú eres cristiana o eres católica?’ Yo te voy a responder: ‘Yo tengo una relación con Dios’. Yo no, no tengo otra cosa, yo tengo una relación con Dios cercana. Yo hago las cosas que le agraden a Dios. Yo no busco aprobación en las personas, yo busco aprobación en Dios porque eso es lo importante”.