Colombia

Objeción de conciencia en Colombia: guía para tramitar la exención del servicio militar por convicciones personales

El derecho, sustentado en el artículo 18 y reglado por la Ley 1861 de 2017, permite negarse a la incorporación cuando existan convicciones éticas, morales, filosóficas o religiosas demostrables

Guardar
Google icon
En Colombia, este derecho protegido por la Constitución permite rechazar las filas cuando chocan con creencias éticas, morales, filosóficas o religiosas, siempre que puedan demostrarse ante una comisión oficial - crédito Prosperidad Social
En Colombia, este derecho protegido por la Constitución permite rechazar las filas cuando chocan con creencias éticas, morales, filosóficas o religiosas, siempre que puedan demostrarse ante una comisión oficial - crédito Prosperidad Social

En Colombia, la objeción de conciencia al servicio militar es un derecho fundamental respaldado por la Constitución (artículo 18) y regulado por la Ley 1861 de 2017, que permite a cualquier ciudadano negarse a prestar el servicio militar obligatorio si ello entra en conflicto con sus convicciones éticas, filosóficas, morales o religiosas.

El mecanismo se ha convertido en una garantía efectiva de la libertad de conciencia, permitiendo que los jóvenes colombianos, hombres y mujeres, puedan definir su situación militar sin vulnerar sus principios personales más profundos.

¿Qué es la objeción de conciencia y para qué sirve?

La objeción de conciencia es el derecho de abstenerse de cumplir una obligación legal —en este caso, el servicio militar— cuando esta contradice convicciones sinceras, profundas y fijas de orden ético, filosófico o religioso.

PUBLICIDAD

En Colombia, aunque la presentación para definir la situación militar es obligatoria, no todos los ciudadanos están obligados a ingresar a filas. La objeción de conciencia es una de las vías legítimas para exonerarse de la prestación del servicio militar, junto a otras causales como condiciones familiares, de salud o de vulnerabilidad social.

El mecanismo existe para proteger la coherencia entre la ley y la conciencia individual, garantizando que nadie sea obligado a actuar en contra de sus convicciones más arraigadas. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, para que la objeción de conciencia sea válida, las creencias invocadas deben poder probarse y ser tan profundas y sinceras que la vida militar resultaría incompatible con ellas.

PUBLICIDAD

Las personas pueden obtener, entre varios de los beneficios, apoyo para poder iniciar su carrera en la institución - crédito Ejército Nacional
El trámite de objeción de conciencia al servicio militar debe iniciarse en el portal oficial de Libreta Militar antes de la incorporación - crédito Ejército Nacional

¿Cómo funciona el proceso nacional para declararse objetor de conciencia?

La ruta para declararse objetor de conciencia está detallada en la Ley 1861 de 2017, especialmente en su artículo 77 y siguientes. El trámite es formal y debe realizarse antes de ser incorporado a filas. El paso a paso es el siguiente:

  1. Inscripción: el joven debe registrarse en el portal oficial de Libreta Militar (www.libretamilitar.mil.co) para iniciar el proceso.
  2. Declaración escrita: se debe elaborar un Derecho de Petición, asesorado si es posible por organizaciones como Salvavidas, en el que se expliquen con claridad las razones éticas, filosóficas o religiosas que fundamentan la objeción. Los argumentos deben ser detallados, demostrando que la decisión es profunda, fija y sincera.
  3. Radicación: la solicitud se presenta en línea o en el Distrito Militar asignado. Esto suspende temporalmente cualquier proceso de incorporación hasta que se resuelva la objeción.
  4. Evaluación: el caso es revisado por la Comisión Interdisciplinaria Territorial de Objeción de Conciencia del Ministerio de Defensa, integrada por el comandante del distrito militar, un médico, un psicólogo, un asesor jurídico y un delegado del Ministerio Público. La comisión debe decidir en máximo 15 días hábiles.
  5. Segunda instancia: si la solicitud es negada, el objetor puede apelar ante la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia, que revisa el caso y emite decisión final.
  6. Acreditación: si la objeción es aceptada, se exonera al ciudadano del servicio militar, expidiéndole la libreta militar de segunda clase. En caso de negación, puede acudir a la tutela si considera vulnerados sus derechos fundamentales.

La solicitud debe contener datos personales completos, las razones detrás de la objeción y todos los documentos que demuestren la sinceridad y profundidad de las convicciones alegadas. Si la declaración es verbal, los soportes deben entregarse en los siguientes diez días hábiles.

Infografía: título Objeción de conciencia al servicio militar en Colombia, hombre con paloma, soldados, bandera colombiana, texto con iconos.
La solicitud de objeción de conciencia exige un derecho de petición con razones detalladas y pruebas sobre la sinceridad de las convicciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Criterios y requisitos que evalúa la Comisión

La comisión interdisciplinaria debe verificar que las creencias o convicciones invocadas sean:

  • Externamente manifestadas y probadas: Deben reflejarse en la vida diaria y no ser solo enunciados internos.
  • Profundas, fijas y sinceras: No pueden ser creencias pasajeras, estratégicas o superficiales. Deben condicionar integralmente la vida del objetor.

La Corte Constitucional ha enfatizado que la objeción de conciencia no puede usarse para evadir deberes ciudadanos por simple conveniencia; debe basarse en convicciones reales y demostrables.

Consecuencias y alternativas

Ser objetor de conciencia no implica desentenderse de las obligaciones con la sociedad. La Organización de Naciones Unidas recomienda que existan servicios civiles alternativos para quienes por conciencia no pueden ejercer la vida militar.

En Colombia, durante el Gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con el Comité Técnico del Servicio Social para la Paz, implementó una alternativa al servicio militar. En 2026, se abrió la Convocatoria 01 bajo la campaña “En Colombia los nuevos héroes sí existen, y tú eres uno de ellos”.

Esta opción está dirigida a jóvenes colombianos entre 18 y 24 años que no hayan definido su situación militar y residan en departamentos priorizados, como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Meta, Nariño, Tolima y Valle del Cauca, entre otros.

Si la objeción de conciencia es negada, el ciudadano puede apelar ante la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia y acudir a la tutela - crédito Prosperidad Social
Si la objeción de conciencia es negada, el ciudadano puede apelar ante la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia y acudir a la tutela - crédito Prosperidad Social

El programa tiene como objetivo principal beneficiar a jóvenes en condición de vulnerabilidad, habitantes de territorios con altos índices de violencia, residentes en municipios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y personas en riesgo de reclutamiento forzado. La iniciativa ofrece una oportunidad para que los participantes contribuyan a la construcción de país y la transformación de sus comunidades a través de la paz, la educación y la solidaridad.

Finalmente, es clave reseñar que la objeción de conciencia es un instrumento legítimo de protección de la libertad personal y de culto, y el Ministerio de Defensa debe garantizar su trámite imparcial y expedito. El proceso suspende cualquier incorporación hasta la decisión definitiva y, si la solicitud es aceptada, el ciudadano queda exento de prestar servicio militar, recibiendo su libreta militar correspondiente.

Temas Relacionados

Objeción de concienciaServicio militarMinisterio de DefensaReclutamiento forzadoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras el Mundial 2026: arranca un nuevo proceso

A falta de conocer si Néstor Lorenzo continuará o no con el combinado nacional, la FCF prepara el inicio del proyecto para clasificar a la Copa de la FIFA 2030

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia tras el Mundial 2026: arranca un nuevo proceso

Jhon Lucumí explicó la razón de su salida del partido con la Selección Colombia: “Se nos escapó otra vez”

El defensor central no llegó a la tanda de penales por una molestia y Yerry Mina tomó su lugar en los últimos minutos del encuentro de octavos de final contra Suiza

Jhon Lucumí explicó la razón de su salida del partido con la Selección Colombia: “Se nos escapó otra vez”

Carlos Antonio Vélez ‘enfiló baterías’ tras la eliminación de la Selección Colombia de la Copa del Mundo: “Los mismos errores de la eliminatoria”

En su extensa reacción en redes sociales, uno de los comentaristas de mayor influencia en la opinión pública planteó la necesidad de un recambio, tanto en el perfil de entrenador como en la renovación del plantel, al sugerir que la continuidad de ciertos nombres ha limitado la evolución competitiva del grupo

Carlos Antonio Vélez ‘enfiló baterías’ tras la eliminación de la Selección Colombia de la Copa del Mundo: “Los mismos errores de la eliminatoria”

Felipe Sierra lanzó fuerte crítica a Néstor Lorenzo: aseguró que le pidió a Luis Díaz cambiar su juego ante Suiza

El periodista cuestionó el manejo del extremo durante el Mundial 2026, habló del desgaste físico que arrastraba y consideró que el cuerpo técnico debió administrar mejor sus minutos para recuperar su mejor versión

Felipe Sierra lanzó fuerte crítica a Néstor Lorenzo: aseguró que le pidió a Luis Díaz cambiar su juego ante Suiza

Continúa el rifirrafe entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro por desconocer a De la Espriella: “Sus desvaríos e irresponsabilidad”

El excandidato presidencial que fue crítico con el presidente electo, Abelardo de la Espriella, así como con Iván Cepeda, advirtió que el discurso de Petro puede derivar en violencia

Continúa el rifirrafe entre Sergio Fajardo y Gustavo Petro por desconocer a De la Espriella: “Sus desvaríos e irresponsabilidad”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

Cauca suma once masacres en 2026 y concentra el mayor número de casos en el país

El Ejército Nacional destruyó el mayor depósito ilegal de explosivos hallado en 2026 en Tumaco

Tribunal le dio plazo de 30 días al Gobierno Petro para frenar la ola de violencia en Briceño, Antioquia, donde fue asesinado el periodista Mateo Pérez

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

ENTRETENIMIENTO

Antonella Petro recibió particular mensaje de felicitación por parte de su hermana Sofía en su cumpleaños: “Migajera”

Antonella Petro recibió particular mensaje de felicitación por parte de su hermana Sofía en su cumpleaños: “Migajera”

Melina Ramírez reveló cómo afrontó la difícil separación de su hijo: “Mi vida queda incompleta”

Shakira envió un mensaje a la Selección Colombia tras su eliminación del Mundial: “Dios no se mete en el fútbol, porque si no...”

Esposa de Luis Díaz habló del orgullo que siente al verlo jugar en el Mundial: “Este sueño lo trabajamos juntos”

Aura Cristina Geithner tiene abierta la posibilidad de volver a ser madre y contó detalles de su relación: “Tengo un colágeno”

Deportes

Felipe Sierra lanzó fuerte crítica a Néstor Lorenzo: aseguró que le pidió a Luis Díaz cambiar su juego ante Suiza

Felipe Sierra lanzó fuerte crítica a Néstor Lorenzo: aseguró que le pidió a Luis Díaz cambiar su juego ante Suiza

Dávinson Sánchez ya había fallado otro penal con la Selección Colombia e hizo viral la frase “Mirá que te como, hermano”

La Selección Colombia se despidió del Mundial 2026: Suiza lo venció en octavos por penales 4-3

James Rodríguez y ‘Juanfer’ Quintero habrían jugado su última Copa del Mundo: el fin de una generación de la Selección Colombia

Jhon Arias pidió perdón tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: “Ya está bueno quedarnos siempre ahí, en la víspera”