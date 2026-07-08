Objeción de conciencia en Colombia: guía para tramitar la exención del servicio militar por convicciones personales

En Colombia, este derecho protegido por la Constitución permite rechazar las filas cuando chocan con creencias éticas, morales, filosóficas o religiosas, siempre que puedan demostrarse ante una comisión oficial - crédito Prosperidad Social

En Colombia, la objeción de conciencia al servicio militar es un derecho fundamental respaldado por la Constitución (artículo 18) y regulado por la Ley 1861 de 2017, que permite a cualquier ciudadano negarse a prestar el servicio militar obligatorio si ello entra en conflicto con sus convicciones éticas, filosóficas, morales o religiosas.

El mecanismo se ha convertido en una garantía efectiva de la libertad de conciencia, permitiendo que los jóvenes colombianos, hombres y mujeres, puedan definir su situación militar sin vulnerar sus principios personales más profundos.

¿Qué es la objeción de conciencia y para qué sirve?

La objeción de conciencia es el derecho de abstenerse de cumplir una obligación legal —en este caso, el servicio militar— cuando esta contradice convicciones sinceras, profundas y fijas de orden ético, filosófico o religioso.

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En Colombia, aunque la presentación para definir la situación militar es obligatoria, no todos los ciudadanos están obligados a ingresar a filas. La objeción de conciencia es una de las vías legítimas para exonerarse de la prestación del servicio militar, junto a otras causales como condiciones familiares, de salud o de vulnerabilidad social.

El mecanismo existe para proteger la coherencia entre la ley y la conciencia individual, garantizando que nadie sea obligado a actuar en contra de sus convicciones más arraigadas. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, para que la objeción de conciencia sea válida, las creencias invocadas deben poder probarse y ser tan profundas y sinceras que la vida militar resultaría incompatible con ellas.

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El trámite de objeción de conciencia al servicio militar debe iniciarse en el portal oficial de Libreta Militar antes de la incorporación - crédito Ejército Nacional

¿Cómo funciona el proceso nacional para declararse objetor de conciencia?

La ruta para declararse objetor de conciencia está detallada en la Ley 1861 de 2017, especialmente en su artículo 77 y siguientes. El trámite es formal y debe realizarse antes de ser incorporado a filas. El paso a paso es el siguiente:

Inscripción: el joven debe registrarse en el portal oficial de Libreta Militar (www.libretamilitar.mil.co) para iniciar el proceso. Declaración escrita: se debe elaborar un Derecho de Petición, asesorado si es posible por organizaciones como Salvavidas, en el que se expliquen con claridad las razones éticas, filosóficas o religiosas que fundamentan la objeción. Los argumentos deben ser detallados, demostrando que la decisión es profunda, fija y sincera. Radicación: la solicitud se presenta en línea o en el Distrito Militar asignado. Esto suspende temporalmente cualquier proceso de incorporación hasta que se resuelva la objeción. Evaluación: el caso es revisado por la Comisión Interdisciplinaria Territorial de Objeción de Conciencia del Ministerio de Defensa, integrada por el comandante del distrito militar, un médico, un psicólogo, un asesor jurídico y un delegado del Ministerio Público. La comisión debe decidir en máximo 15 días hábiles. Segunda instancia: si la solicitud es negada, el objetor puede apelar ante la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia, que revisa el caso y emite decisión final. Acreditación: si la objeción es aceptada, se exonera al ciudadano del servicio militar, expidiéndole la libreta militar de segunda clase. En caso de negación, puede acudir a la tutela si considera vulnerados sus derechos fundamentales.

La solicitud debe contener datos personales completos, las razones detrás de la objeción y todos los documentos que demuestren la sinceridad y profundidad de las convicciones alegadas. Si la declaración es verbal, los soportes deben entregarse en los siguientes diez días hábiles.

La solicitud de objeción de conciencia exige un derecho de petición con razones detalladas y pruebas sobre la sinceridad de las convicciones - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Criterios y requisitos que evalúa la Comisión

La comisión interdisciplinaria debe verificar que las creencias o convicciones invocadas sean:

Externamente manifestadas y probadas: Deben reflejarse en la vida diaria y no ser solo enunciados internos.

Profundas, fijas y sinceras: No pueden ser creencias pasajeras, estratégicas o superficiales. Deben condicionar integralmente la vida del objetor.

La Corte Constitucional ha enfatizado que la objeción de conciencia no puede usarse para evadir deberes ciudadanos por simple conveniencia; debe basarse en convicciones reales y demostrables.

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Consecuencias y alternativas

Ser objetor de conciencia no implica desentenderse de las obligaciones con la sociedad. La Organización de Naciones Unidas recomienda que existan servicios civiles alternativos para quienes por conciencia no pueden ejercer la vida militar.

En Colombia, durante el Gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con el Comité Técnico del Servicio Social para la Paz, implementó una alternativa al servicio militar. En 2026, se abrió la Convocatoria 01 bajo la campaña “En Colombia los nuevos héroes sí existen, y tú eres uno de ellos”.

Esta opción está dirigida a jóvenes colombianos entre 18 y 24 años que no hayan definido su situación militar y residan en departamentos priorizados, como Antioquia, Atlántico, Bolívar, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Meta, Nariño, Tolima y Valle del Cauca, entre otros.

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Si la objeción de conciencia es negada, el ciudadano puede apelar ante la Comisión Nacional de Objeción de Conciencia y acudir a la tutela - crédito Prosperidad Social

El programa tiene como objetivo principal beneficiar a jóvenes en condición de vulnerabilidad, habitantes de territorios con altos índices de violencia, residentes en municipios Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) y personas en riesgo de reclutamiento forzado. La iniciativa ofrece una oportunidad para que los participantes contribuyan a la construcción de país y la transformación de sus comunidades a través de la paz, la educación y la solidaridad.

Finalmente, es clave reseñar que la objeción de conciencia es un instrumento legítimo de protección de la libertad personal y de culto, y el Ministerio de Defensa debe garantizar su trámite imparcial y expedito. El proceso suspende cualquier incorporación hasta la decisión definitiva y, si la solicitud es aceptada, el ciudadano queda exento de prestar servicio militar, recibiendo su libreta militar correspondiente.

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