Aterrizaje de Nicolás Gómez al gabinete de Abelardo de la Espriella desató la ira del petrismo: “¡El nepotismo de los de siempre!”

El politólogo Nicolás Gómez, hijo del senador electo Enrique Gómez, será jefe de gabinete de Abelardo de la Espriella - crédito @nicogomez22_97/Instagram - REUTERS

La designación de Nicolás Gómez Arenas como jefe de gabinete de Abelardo de la Espriella, que se conoció el martes 7 de julio, provocó una fuerte reacción entre sectores del petrismo, que acusan al nuevo Gobierno de perpetuar prácticas de nepotismo y consolidar una estructura de poder familiar. El joven politólogo, que llegará al Ejecutivo bajo las banderas del partido familiar, Salvación Nacional, sacudió el espectro político.

Uno de los primeros en reaccionar fue el senador Ariel Ávila, que si bien no se considera simpatizante del jefe de Estado, Gustavo Petro, apoyó al candidato del gobernante, el senador Iván Cepeda, hizo mención de la manera en que desde el Ejecutivo entrante se estaría buscando beneficiar a la misma colectividad; pues dos de sus miembros, familiares entre sí, se vieron favorecidos, al igual que tendrán presencia en el Congreso.

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En su perfil de X, el senador Ariel Ávila reaccionó con un fuerte apunte al nombramiento de Nicolás Gómez como próximo jefe de gabinete de Abelardo de la Espriella - crédito @ArielAvila/X

“Nepotismo total en el Gobierno de Abelardo de la Espriella. 1. Enrique Gómez, dueño del partido de Abelardo es senador. 2. Su hermano fue nombrado MinHacienda, Miguel Gómez. 3. Y ahora el hijo de Enrique será secretario privado de presidencia, Nicolás Gómez”, dijo el congresista, que calificó la composición del gabinete como una muestra de concentración del poder en manos de una sola familia: los Gómez.

A la mención del congresista independiente, que pasará a la oposición, se sumó la crítica del exministro de Minas Andrés Camacho, que describió la manera en que se buscaría ejercer el poder en la nueva administración. “¡El nepotismo de los de siempre!”, adelantó en sus cuestionamientos Camacho, que fue titular de la cartera entre agosto de 2023 y febrero de 2025, cuando dio un paso al costado.

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El exministro de Minas Andrés Camacho no ocultó su molestia por la designación de Nicolás Gómez Arenas como el jefe de gabinete de Abelardo de la Espriella - crédito @andrescamachom_/X

“Vuelve Laureano Gómez: el líder de Salvación Nacional, senador Enrique Gómez Martínez, es dueño del Partido de Abelardo. Su hermano, Miguel Gómez Martínez, designado ministro de Hacienda y ahora, su hijo, Nicolás Gómez, será jefe de despacho de la Presidencia”, agregó el exjefe de cartera, en un movimiento que representa, a su juicio, el regreso de una estructura política que reproduce los mismos patrones de exclusión.

Duras críticas a Nicolás Gómez Arenas por su llegada al gabinete de Abelardo de la Espriella

Gómez Arenas, que es politólogo, comunicador y máster en políticas públicas, ahora está en el centro de un gabinete marcado por apellidos tradicionales de la política conservadora. Como se mencionaba, su padre es senador electo y fue el que coavaló la campaña del presidente, mientras que su tío, el economista Miguel Gómez Martínez, encontró lugar en una de las dependencias que jugará un papel clave en esta etapa.

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Además, Gómez Arenas desciende del expresidente Laureano Gómez, al ser su bisnieto, así no se hayan cruzado en vida, pues el exmandatario, que gobernó en 1950 y 1951, murió en 1965, mientras que el joven nació en 1997 y asumirá el cargo con 29 años. Su tío, el asesinado excandidato presidencial Álvaro Gómez Hurtado tampoco lo conoció, pues fue ultimado en un atentado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá.

La crítica se extendió a otros exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, como Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que ironizó sobre la presencia de lazos familiares en la nueva cúpula: “El bisnieto de Laureano, el hijo del senador y el sobrino del ministro. ¡Los nunca! ¡A los que nunca van a señalar de nepotismo!”, destacó en su publicación.

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Con este mensaje en X, el exdirector de la Ungrd Carlos Carrillo hizo pública su indignación tras lo que consideró nepotismo de la familia Gómez - crédito @CarlosCarrilloA/X

Pese a sus innegables lazos familiares, la figura de Nicolás Gómez Arenas acumula credenciales académicas y experiencia en la arena política. Formado en Ciencia Política y Comunicación en la University of Arizona y con una maestría en Políticas Públicas de la Universidad de los Andes, lideró la secretaría política del Movimiento de Salvación Nacional y promovió la participación juvenil al interior de la colectividad.

Como candidato al Concejo de Bogotá, propuso reformas en seguridad, reducción del gasto burocrático y ajustes a subsidios; y como un crítico de las políticas de izquierda y de la gestión de Petro, especialmente en temas de seguridad y medio ambiente, también puso la lupa sobre la gestión del jefe de Estado en diferentes frentes, en conceptos que plasmó en sus redes sociales y en columnas de opinión en medios de comunicación.

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A pesar de estos señalamientos, el círculo cercano a Abelardo de la Espriella ha sostenido que la llegada de Gómez Arenas responde a criterios de experiencia y confianza y que el nuevo gabinete buscará combinar conocimiento técnico con lealtad a las propuestas del ‘Tigre’, pues el aporte de Salvación Nacional a la campaña de De la Espriella fue clave, no solo con el coaval, sino con el respaldo en la plaza pública.