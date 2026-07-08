Dávinson Sánchez ya había fallado otro penal con la Selección Colombia e hizo viral la frase “Mirá que te como, hermano”

Dávinson Sánchez tuvo el primero de los dos cobros que Colombia falló contra Suiza en Vancouver - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Terminaron los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y la Selección Colombia se despidió tras el partido contra Suiza, equipo con el que empató sin goles en el BC Place de Vancouver y cayó en la serie de penales por 4-3.

Dávinson Sánchez erró uno de los dos cobros de la Tricolor en territorio canadiense, lo que marcó el punto de quiebre del combinado nacional en ese momento y, posteriormente, marcó la despedida del combinado nacional por la misma vía por la que fue eliminada en Rusia 2018.

Como si fuera poco, no es la primera vez que el defensor central falla un penal para Colombia, le ocurrió hace algunos años en una Copa América contra Argentina y fue la aparición de uno de los porteros más famosos en la actualidad, además de polémico por sus declaraciones.

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“Te como, hermano”

El defensor central tuvo la mala suerte de fallar un penal en el peor momento, pues se dio en una Copa del Mundo y terminó siendo uno de los dos cobros errados que provocaron la eliminación del combinado nacional, de manera temprana y contra un rival que, en el transcurso del juego, no fue superior.

Casualmente, Dávinson Sánchez también falló en la anterior tanda que la Selección Colombia disputó en su historia durante las semifinales de la Copa América 2021 en Brasil y marcó el ascenso de un portero que, para ese entonces, era un completo desconocido.

Este fue el momento cuando Dávinson Sánchez estrelló su penal con el palo superior ante Suiza - crédito Albert Gea/REUTERS

El 6 de julio de 2021, la Tricolor se midió con Argentina en dicha instancia en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, Lautaro Martínez abrió el marcador a los siete minutos y Luis Díaz empató las cosas a los 61′, así que las cosas se fueron a la definición desde los 12 pasos.

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Cuando Dávinson Sánchez fue por el segundo cobro de Colombia, Emiliano “Dibu” Martínez lanzó su famosa frase “Mirá que te como, hermano”, el balón fue al palo izquierdo y el guardameta voló para atajar el balón, celebrar frente a sus compañeros y dar inicio a su estrellato con la Albiceleste, que ganó esa tanda por 3-2.

Dibu Martínez fue la figura al atajar tres cobros a los cafeteros y quedarse con el cupo a la final de la Copa América - crédito Conmebol

Como dato a tener en cuenta, unos días antes, el defensor central sí marcó gol en los cuartos de final contra Uruguay, también en la segunda serie y fue clave para que el combinado nacional avanzara de ronda, pero tuvo la desgracia de verse con una de las actuales figuras de los argentinos.

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“No convertir se paga”

La Selección Colombia quedó eliminada del Mundial ante Suiza tras caer 4-3 en los penales en Vancouver, Canadá, y la derrota volvió a exponer el problema que marcó su torneo: la falta de gol en los partidos decisivos, un déficit que ahora también atraviesa la discusión sobre la continuidad del técnico Néstor Lorenzo.

El entrenador no esquivó ese diagnóstico tras la caída, señaló que la principal carencia del equipo fue la definición y vinculó ese déficit con el desenlace de un partido que imaginaba cerrado, táctico y parejo.

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, señaló a la falta de gol como una de las razones de la eliminación en el Mundial 2026 - crédito Lee Smith/REUTERS

“Sin duda que hacer gol”, respondió al ser consultado por lo que le faltó a la Tricolor. Luego añadió: “El partido, sabíamos que iba a ser cerrado, táctico y parejo. De todas maneras, creo que merecimos un poco más con las opciones que tuvimos, sabíamos que iba a ser así. A medida que se fue alargando el juego, los equipos fueron perdiendo energía y terminamos en los penales”.

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“Gracias porque se subieron a la ilusión que fuimos generando. Lo del gol, nos ha sucedido bastante en determinados momentos. En los partidos previos a la última fecha eliminatoria veníamos con falta de gol. A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones. Es mucho y no convertir se paga. En la última fecha eliminatoria hicimos 9 goles, se abre el arco, los muchachos están más finos, son goleadores de liga, no hay nada que reprochar, a veces entra y a veces no. Este Mundial ha mostrado una calidad de arqueros impresionante”, añadió.