Hombre violó a su hijastra desde que tenía seis años y la contagió de VPH: “Hemos capturado a un monstruo”

El hecho causó indignación a nivel nacional, por lo que se está a la espera de la judicialización del criminal - crédito Policía Metropolitana de Montería / X

En la noche del 6 de julio de 2026 se confirmó la captura de un hombre de 60 años en Cereté (Córdoba), acusado de abusar de su hijastra desde que tenía 6 años. Las autoridades informaron que el abuso habría ocurrido durante tres años dentro de la vivienda familiar y el caso salió a la luz cuando un diagnóstico de Virus del Papiloma Humano (VPH)obligó a activar la ruta institucional de protección a menores.

El coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, informó que el procedimiento se realizó en el barrio 7 de Agosto, donde agentes de la Seccional de Investigación Criminal y la Fiscalía realizaron un allanamiento y capturaron al sospechoso por orden judicial.

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El oficial también precisó que el detenido fue presentado ante un juez y pese a que no aceptó los cargos recibió medida de aseguramiento en centro carcelario. Según explicó, la decisión respondió al riesgo que representa para la víctima y a la posibilidad de que existan otros menores afectados.

Las autoridades reunieron pruebas con apoyo de psicología forense, Fiscalía, Personería y Policía de Infancia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La denuncia se activó tras un diagnóstico médico

La madre se percató de que la niña, hoy de 9 años, tenía erupciones en la zona íntima, por lo que la llevó a un centro médico en el que se confirmó que tenía virus del papiloma humano. El hallazgo que activó el código fucsia y articuló la intervención de la Fiscalía General de la Nación, la Policía de Infancia y Adolescencia y la Personería Municipal

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“Este caso inicia cuando la mamá encuentra que su niña presenta unas erupciones en su zona íntima. Allí la traslada preocupada hasta el centro médico, donde le diagnostican a la niña que tiene el virus de papiloma humano”, dijo el coronel.

En ese momento, la menor relató que los abusos ocurrían en la vivienda donde convivía con su madre y el acusado, un testimonio que quedó incorporado al proceso junto con otras pruebas recaudadas por los investigadores.

La Policía afirmó que el acusado abusó de la niña desde que tenía 6 años

“Hemos capturado a un monstruo, excúsenme el término, porque no tiene otro calificativo esta persona, un sujeto de 60 años que llevaba tres años abusando de su hijastra, una menor que hoy en día tiene 9 años y que cuando comenzó a abusarla tenía 6 años”, afirmó Ruiz Arias.

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El oficial agregó que los delitos sexuales son atendidos de forma frecuente por la institución y señaló que la mayoría de las víctimas son menores de edad.

Entre tanto, se confirmó que la activación del protocolo de atención derivado del diagnóstico médico de la niña se realizó tan pronto se conoció la denuncia y que se ofreció apoyo psicológico a la víctima.

La investigación continúa ante la posibilidad de que existan otros menores afectados - crédito Colprensa

La Policía informó que el procedimiento se realizó mediante una diligencia de registro y allanamiento en el sur de la ciudad. Tras la captura, el sospechoso fue puesto a disposición de la autoridad judicial por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivo con persona incapaz de resistir.

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Ruiz Arias sostuvo que el acusado rechazó la imputación durante la audiencia: “Fue presentado ante la autoridad judicial. No aceptó los cargos. Sin embargo, nuestro juez constitucional le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta el riesgo, el peligro que representa para la víctima, y no solo para la víctima, sino para muchos otros niños”.

El caso desató indignación en la comunidad que pide la máxima condena para el agresor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las autoridades pidieron a las víctimas denunciar

El jefe policial afirmó que la investigación no se termina con el caso de la pequeña, pues existe la posibilidad de que el detenido haya atacado a otros menores.

“Muy seguramente este sujeto venía no solamente afectando a esta menor, sino quizás a otros menores. Y esperamos que si es así, las víctimas denuncien, no sientan temor y no sientan vergüenza de denunciar”, dijo Ruiz Arias.

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