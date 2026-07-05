Jennifer Pedraza cuestionó al ministro de Ambiente designado por De la Espriella por sus declaraciones sobre el páramo de Santurbán: “Debe proteger”

El pronunciamiento de la senadora electa Jennifer Pedraza fue hecho a través de su cuenta oficial de X - crédito Catalina Olaya/Colprensa/Prensa Abelardo de la Espriella

La senadora electa Jennifer Pedraza cuestionó la minería en el entorno del páramo de Santurbán y criticó las declaraciones de Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente designado por Abelardo de la Espriella, sobre zonas de aprovechamiento y formalización minera en esa área.

Pedraza sostuvo en X que la prioridad del Ministerio de Ambiente debe ser proteger Santurbán, no promover la extracción de oro para proyectos como el de Aris Mining. También señaló que este ecosistema, ubicado entre Santander y Norte de Santander, funciona como un sistema hidrológico integral.

“La prioridad del Ministerio debería ser la protección de Santurbán, uno de los ecosistemas más estratégicos del país, no promover allí la extracción de oro para proyectos como el de Aris Mining”, indicó.

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La senadora electa Jennifer Pedraza cuestionó la minería en el entorno del páramo de Santurbán y criticó las declaraciones de Fabio Arjona Hincapié, ministro de Ambiente designado por Abelardo de la Espriella - crédito @JenniferPedraz/X

Según la senadora, la minería en sus zonas de influencia puede afectar los acuíferos, la calidad del agua, el equilibrio hidrogeológico y la biodiversidad.

“Santurbán no es una línea en un mapa. Es un sistema hidrológico integral y la minería en sus zonas de influencia puede afectar acuíferos, la calidad del agua, el equilibrio hidrogeológico y la biodiversidad”, afirmó.

Declaraciones de Fabio Arjona sobre la minería en Santurbán

En la entrevista con Noticias Caracol, Fabio Arjona Hincapié, profesional con más de dos décadas de experiencia en gestión ambiental y biodiversidad, planteó que en Santurbán se debe avanzar en la delimitación del páramo y revisar el funcionamiento de la minería en esa zona. El ministro designado habló de determinar áreas de aprovechamiento y formalizar la minería existente.

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Según Noticias Caracol, Arjona señaló: “Hay que avanzar, delimitar el páramo, mirar cuáles son las zonas de aprovechamiento, formalizar la minería que ahí existe. Si hay una minería industrial alrededor, podría ayudar a la formalización”.

El medio también informó que Arjona calificó a Santurbán como un ecosistema estratégico entre Santander y Norte de Santander, y mencionó la necesidad de evaluar el impacto de la participación de empresas mineras en ese esquema.

Referencia a Aris Mining y respuesta de Pedraza

Como parte de su explicación, Arjona mencionó a la empresa canadiense Aris Mining como referencia para un modelo de formalización, citando una mina en Antioquia donde la multinacional ha formalizado a 38.000 mineros.

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Arjona sostuvo en Noticias Caracol que ese caso “es un ejemplo de lo que podría hacerse en Santurbán” y consideró que la minería industrial en los alrededores podría facilitar ese proceso.

Fabio Arjona Hincapié planteó que en Santurbán se debe avanzar en la delimitación del páramo y revisar el funcionamiento de la minería en esa zona - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

Esta postura contrasta con la de Jennifer Pedraza, quien vinculó la discusión sobre Santurbán con proyectos de extracción de oro como el de Aris Mining y expresó su objeción al enfoque propuesto para el manejo ambiental del páramo.

Jennifer Pedraza insistió en que el Ministerio de Ambiente debe orientar su actuación a resguardar Santurbán frente a riesgos para el agua y la biodiversidad, en medio del debate sobre si la gestión del área debe centrarse únicamente en la protección del ecosistema o compatibilizarse con esquemas de formalización minera.

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El Comité Santurbán, colectivo ciudadano dedicado por 17 años a la protección del páramo frente a la minería, expresó su rechazo ante los comentarios emitidos por el ministro de Ambiente designado. A través de una publicación en X, la agrupación advirtió que el Gobierno de Abelardo de la Espriella podría ceder el control del páramo de Santurbán a una empresa canadiense, lo que implicaría un riesgo para el abastecimiento de agua en la región.

El Comité Santurbán aseguró que el Gobierno entrante de Abelardo de la Espriella entregará el páramo de Santurbán a la empresa Aris Mining - crédito @ComiteSanturban/X

“Hoy el futuro Min de ambiente de @ABDELAESPRIELLA lo confirma descaradamente en medios nacionales. Alerta Santander, Santurbán no se puede dejar explotar ni por ilegales, ni por multinacionales. La avaricia por el oro de unos pocos, no puede estar por encima del agua de más de dos millones de personas (sic)”, señaló.

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El comité también señaló que cualquier intento de desarrollar minería sobre las bocatomas del acueducto de Bucaramanga, en Santander, resulta inviable. Además, recordó que existen estudios técnicos que avalan esta posición.