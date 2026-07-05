Colombia

Abren inscripciones para becas completas para estudiar enfermería, cocina, administración, mercadeo y tecnología en Bogotá

El programa, impulsado por la Agencia Atenea, cubre el 100% de la matrícula, incluye recursos económicos mensuales y acompañamiento psicosocial para favorecer la inserción laboral de los beneficiarios

Guardar
Google icon
Carlos Fernando Galán apuesta por la educación técnica con nuevas becas para la juventud capitalina - crédito @CarlosFGalan/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la apertura de becas completas para jóvenes interesados en formación técnica y tecnológica.

A través de un video difundido en la red social X, el mandatario extendió la invitación a quienes busquen oportunidades en áreas como enfermería, cocina, administración, mercadeo y tecnología, entre otras.

El programa contempla la posibilidad de postularse hasta el 7 de julio de 2026 y promete cubrir la matrícula total, así como brindar apoyos económicos, acompañamiento psicosocial y orientación para la inserción laboral.

El mensaje de Galán fue dirigido directamente a la ciudadanía con un llamado a compartir la información. “Si usted conoce a alguien al que le pueda interesar, mándele este video porque tienen plazo hasta el 7 de julio próximo”, expresó el alcalde en su intervención.

PUBLICIDAD

Carlos Fernando Galán anunció a becas totales para estudios técnicos y tecnológicos en la capital - crédito @CarlosFGalan/X
Carlos Fernando Galán anunció a becas totales para estudios técnicos y tecnológicos en la capital - crédito @CarlosFGalan/X

La iniciativa forma parte de la oferta educativa de la Agencia Atenea, entidad responsable de la administración de becas en la ciudad.

El proceso de inscripción, según detalló Carlos Fernando Galán, se realiza de manera virtual. Quienes deseen participar deben ingresar a la página de Icore de Atenea, crear un usuario, completar su hoja de vida y seleccionar la convocatoria llamada Jóvenes a la E, EFT Cuatro.

La plataforma permite elegir hasta tres programas de formación, ampliando las posibilidades para quienes buscan alternativas en el campo técnico y tecnológico.

“Esta beca no solo cubre el 100% de la matrícula, también incluye apoyos económicos, acompañamiento psicosocial y orientación para facilitar su ingreso al mundo laboral”, enfatizó el alcalde.

PUBLICIDAD

Maestrías con doble titulación europea incluyen descuentos de hasta el 80% en alianzas con universidades de Italia, España y México - crédito Alcaldía de Bogotá
El Distrito ofrece apoyos económicos y matrícula gratuita para formación técnica en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Según la información oficial, la convocatoria está dirigida principalmente a jóvenes de Bogotá que hayan culminado el bachillerato y busquen alternativas para continuar su educación.

El programa busca responder a las necesidades del mercado laboral y reducir barreras de acceso a la educación superior en sectores tradicionalmente excluidos. En palabras del mandatario local, “no deje pasar esta oportunidad. Le podría estar cambiando el futuro a alguien que lo necesita”.

Carlos Fernando Galán impulsa becas internacionales para servidores públicos y modernización digital en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó una iniciativa que busca fortalecer la transformación digital en el sector público a través de la capacitación avanzada de funcionarios.

En una convocatoria lanzada junto a Educa Edtech Group, se abrió la oportunidad para que servidores públicos accedan a 100 becas internacionales en modalidad virtual, con el propósito de impulsar habilidades en inteligencia artificial, analítica de datos, ciberseguridad, innovación y administración pública.

El anuncio, compartido mediante un video en la red X, remarcó que la modernización del Estado exige más que tecnología. “No basta con comprar software o abrir trámites en línea”, advirtió Galán en su mensaje, donde subrayó la importancia de contar con servidores capaces de “entender datos, proteger información y rediseñar procesos que aún dependen del papel y la respuesta tardía”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Bogotá apuesta por la transformación digital del Estado con formación avanzada para funcionarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La convocatoria, respaldada por las alcaldías de Bogotá, Soacha, Bucaramanga, Pitalito y la Gobernación del Atlántico, apunta a funcionarios de todo el país, permitiendo inscribirse a programas de pregrado, maestría y doctorado. El programa responde a un desafío relevante: de los más de 1,4 millones de servidores públicos en Colombia, solo el 31% cuenta con estudios de posgrado.

La gerente de Educa Edtech Group, Tatiana Fuentes, destacó el impacto de la iniciativa: “Cuando un funcionario público se capacita mejor, el beneficio se refleja en trámites más ágiles y servicios útiles para la ciudadanía”.

Las becas se cursarán en alianza con la Universidad Da Vinci de México y la Università Telematica eCampus de Italia, instituciones reconocidas oficialmente en sus países. Los interesados pueden aplicar hasta el 26 de julio en www.alcaldiascol.com.

El proceso contempla selección del programa, registro de datos, envío de documentos y entrevistas breves. Los títulos serán expedidos por entidades extranjeras, por lo que los postulantes deberán revisar la convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional si desean reconocimiento laboral en Colombia.

Temas Relacionados

Carlos Fernando GalánAlcalde de BogotáBecasBogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Capturado administrador de un bar en Bogotá que vendía botellas de licor adulterado: se aprovechaba de la ‘fiebre del fúlbol’ por el Mundial 2026

Tras el procedimiento en la localidad de Puente Aranda, la Secretaría de Seguridad de la ciudad pidió reforzar la revisión constante de bebidas en bares y discotecas, y recordó que la comercialización de estos productos puede derivar en procesos judiciales y afectar la salud pública

Capturado administrador de un bar en Bogotá que vendía botellas de licor adulterado: se aprovechaba de la ‘fiebre del fúlbol’ por el Mundial 2026

Policía capturó en Barranquilla a pareja que intentó comprar ‘a precio de huevo’ varios productos en almacén: cambió las etiquetas para pagar menos

Los uniformados localizaron el automóvil poco después del aviso y decomisaron dos celulares, el carro y varias etiquetas con precios alterados, elementos que quedaron incorporados al caso judicial

Policía capturó en Barranquilla a pareja que intentó comprar ‘a precio de huevo’ varios productos en almacén: cambió las etiquetas para pagar menos

Sarro en los dientes: el remedio natural y casero que no daña el esmalte dental

Se recomienda usar esta preparación una vez a la semana y combinar la con una excelente higiene oral para notar los cambios

Sarro en los dientes: el remedio natural y casero que no daña el esmalte dental

El perro antinarcótico ‘Toro’ evitó que al menos 30 envíos de droga salieran del Valle del Cauca y llegaran a otras regiones de Colombia

El binomio del canino y su guía policial fue clave para detectar estupefacientes escondidos en soportes de comedor de mármol, accesorios para motocicletas y cajas

El perro antinarcótico ‘Toro’ evitó que al menos 30 envíos de droga salieran del Valle del Cauca y llegaran a otras regiones de Colombia

La actriz Carmenza Gómez preocupa a sus seguidores por su estado de salud: esto es lo que se sabe

Lejos de entrar en detalles sobre un accidente que sufrió, la intérprete de 74 años agradeció a quienes la asisten. Además, compartió una reflexión sobre el cuidado colectivo como una señal muy humana en tiempos difíciles

La actriz Carmenza Gómez preocupa a sus seguidores por su estado de salud: esto es lo que se sabe
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

ENTRETENIMIENTO

La actriz Carmenza Gómez preocupa a sus seguidores por su estado de salud: esto es lo que se sabe

La actriz Carmenza Gómez preocupa a sus seguidores por su estado de salud: esto es lo que se sabe

Luisa Fernanda W hizo confesión sobre su relación con Pipe Bueno y sorprendió a sus seguidores: “Me desesperaba todo el tiempo”

Sebastián Caicedo arremetió contra el discurso de Gustavo Petro sobre alza en la canasta básica: “Lo van a negar también”

Hermana de Karol G reaccionó a publicación de la artista llorando y le dedicó unas palabras: “Eres muy fuerte”

Ana Lucía Domínguez evitó opinar sobre la carta de Karol G a Abelardo de la Espriella y respaldó a su esposo tras insultos en redes sociales

Deportes

Carlos Antonio Vélez cuestionó a Néstor Lorenzo tras enterarse que James Rodríguez jugó enfermo ante Ghana: “¿Cómo se le ocurre?”

Carlos Antonio Vélez cuestionó a Néstor Lorenzo tras enterarse que James Rodríguez jugó enfermo ante Ghana: “¿Cómo se le ocurre?”

Un ciudadano estadounidense quedó sorprendido con el himno de Colombia: terminó gritando el gol de la Tricolor en el Mundial 2026

Juan Fernando Quintero, uno de los capitanes de la selección Colombia, y su historia de vida: “Plata y miedo nunca hemos tenido”

Juan Fernando Quintero podría igualar marca impuesta por dos leyendas de la selección Colombia en Mundiales

Productor musical reveló curioso detalle sobre cómo se dio la colaboración entre Ryan Castro, Luis Díaz y Juanfer Quintero para ‘El ritmo que nos une’