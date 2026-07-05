Abren inscripciones para becas completas para estudiar enfermería, cocina, administración, mercadeo y tecnología en Bogotá

Carlos Fernando Galán apuesta por la educación técnica con nuevas becas para la juventud capitalina - crédito @CarlosFGalan/X

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció la apertura de becas completas para jóvenes interesados en formación técnica y tecnológica.

A través de un video difundido en la red social X, el mandatario extendió la invitación a quienes busquen oportunidades en áreas como enfermería, cocina, administración, mercadeo y tecnología, entre otras.

El programa contempla la posibilidad de postularse hasta el 7 de julio de 2026 y promete cubrir la matrícula total, así como brindar apoyos económicos, acompañamiento psicosocial y orientación para la inserción laboral.

El mensaje de Galán fue dirigido directamente a la ciudadanía con un llamado a compartir la información. “Si usted conoce a alguien al que le pueda interesar, mándele este video porque tienen plazo hasta el 7 de julio próximo”, expresó el alcalde en su intervención.

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Carlos Fernando Galán anunció a becas totales para estudios técnicos y tecnológicos en la capital - crédito @CarlosFGalan/X

La iniciativa forma parte de la oferta educativa de la Agencia Atenea, entidad responsable de la administración de becas en la ciudad.

El proceso de inscripción, según detalló Carlos Fernando Galán, se realiza de manera virtual. Quienes deseen participar deben ingresar a la página de Icore de Atenea, crear un usuario, completar su hoja de vida y seleccionar la convocatoria llamada Jóvenes a la E, EFT Cuatro.

La plataforma permite elegir hasta tres programas de formación, ampliando las posibilidades para quienes buscan alternativas en el campo técnico y tecnológico.

“Esta beca no solo cubre el 100% de la matrícula, también incluye apoyos económicos, acompañamiento psicosocial y orientación para facilitar su ingreso al mundo laboral”, enfatizó el alcalde.

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El Distrito ofrece apoyos económicos y matrícula gratuita para formación técnica en Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Según la información oficial, la convocatoria está dirigida principalmente a jóvenes de Bogotá que hayan culminado el bachillerato y busquen alternativas para continuar su educación.

El programa busca responder a las necesidades del mercado laboral y reducir barreras de acceso a la educación superior en sectores tradicionalmente excluidos. En palabras del mandatario local, “no deje pasar esta oportunidad. Le podría estar cambiando el futuro a alguien que lo necesita”.

Carlos Fernando Galán impulsa becas internacionales para servidores públicos y modernización digital en Bogotá

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, presentó una iniciativa que busca fortalecer la transformación digital en el sector público a través de la capacitación avanzada de funcionarios.

En una convocatoria lanzada junto a Educa Edtech Group, se abrió la oportunidad para que servidores públicos accedan a 100 becas internacionales en modalidad virtual, con el propósito de impulsar habilidades en inteligencia artificial, analítica de datos, ciberseguridad, innovación y administración pública.

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El anuncio, compartido mediante un video en la red X, remarcó que la modernización del Estado exige más que tecnología. “No basta con comprar software o abrir trámites en línea”, advirtió Galán en su mensaje, donde subrayó la importancia de contar con servidores capaces de “entender datos, proteger información y rediseñar procesos que aún dependen del papel y la respuesta tardía”.

Bogotá apuesta por la transformación digital del Estado con formación avanzada para funcionarios - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La convocatoria, respaldada por las alcaldías de Bogotá, Soacha, Bucaramanga, Pitalito y la Gobernación del Atlántico, apunta a funcionarios de todo el país, permitiendo inscribirse a programas de pregrado, maestría y doctorado. El programa responde a un desafío relevante: de los más de 1,4 millones de servidores públicos en Colombia, solo el 31% cuenta con estudios de posgrado.

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La gerente de Educa Edtech Group, Tatiana Fuentes, destacó el impacto de la iniciativa: “Cuando un funcionario público se capacita mejor, el beneficio se refleja en trámites más ágiles y servicios útiles para la ciudadanía”.

Las becas se cursarán en alianza con la Universidad Da Vinci de México y la Università Telematica eCampus de Italia, instituciones reconocidas oficialmente en sus países. Los interesados pueden aplicar hasta el 26 de julio en www.alcaldiascol.com.

El proceso contempla selección del programa, registro de datos, envío de documentos y entrevistas breves. Los títulos serán expedidos por entidades extranjeras, por lo que los postulantes deberán revisar la convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional si desean reconocimiento laboral en Colombia.

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