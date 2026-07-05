Cancillería respondió a informe que menciona que los nuevos pasaportes tendrían menos calidad: “Cumple estándares internacionales”

El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió a críticas técnicas señalando que el documento vigente fue elaborado bajo los estándares exigidos por la Oaci y protege la información de los ciudadanos - crédito Colprensa

La Cancillería de Colombia emitió una declaración oficial para responder a las inquietudes surgidas tras la publicación de un informe técnico que plantea dudas sobre la calidad del nuevo pasaporte colombiano.

El informe, elaborado por Biobank Note por encargo de la Fundación Dilo Colombia y citado por Semana, cuestiona las características del documento. El organismo afirmó que el pasaporte vigente cumple con los estándares internacionales de seguridad y especificaciones técnicas exigidas por la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

“Los dos pasaportes cumplen con las especificaciones y recomendaciones establecidas por la Oaci. La seguridad de los dos pasaportes es de nivel medio-alto, de acuerdo con los estándares internacionales”, indicó la cartera.

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La Cancillería informó que a la fecha se han expedido más de 190.000 pasaportes con el nuevo diseño - crédito Cancillería

Según el comunicado, la Cancillería informó que a la fecha se han expedido más de 190.000 pasaportes con el nuevo diseño.

En relación con el informe de Biobank Note, la Cancillería declaró que desconoce las características, los procedimientos y la financiación de ese análisis técnico, presentado por la Fundación Dilo Colombia como parte de una demanda que cuestiona el proceso contractual y la calidad del documento.

El organismo aclaró que, tras revisar los documentos allegados por el demandante, el informe de Biobank Note concluye que tanto el pasaporte anterior como el actual cumplen con las especificaciones y recomendaciones de la Oaci.

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También señala que la seguridad de ambos modelos se ubica en un nivel medio-alto conforme a los estándares internacionales, y que los materiales y materias primas de ambos documentos provienen de firmas especializadas en la fabricación de elementos de seguridad.

En la comunicación oficial, la Cancillería remarcó que las tintas de seguridad utilizadas en el pasaporte cumplen los requisitos establecidos internacionalmente y que las características físicas de los documentos se ajustan a las especificaciones técnicas de la Oaci.

El comunicado destaca que las hojas de datos, tras ser sometidas a pruebas con escáneres y fotocopiadoras a color de alta resolución, mantienen la protección de los dispositivos antifotocopia y antiescaner implementados.

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La Cancillería remarcó que las tintas de seguridad utilizadas en el pasaporte cumplen los requisitos establecidos internacionalmente y que las características físicas de los documentos se ajustan a las especificaciones técnicas de la Oaci - crédito Prensa Cancillería

Además, la entidad reiteró que, de acuerdo con el propio informe técnico recibido, los dos modelos analizados cumplen los requisitos exigidos para ser utilizados como pasaportes. El informe recomienda realizar pruebas adicionales para determinar la durabilidad de la libreta y el comportamiento de los mecanismos de seguridad a largo plazo.

La Cancillería sostuvo que el informe de Biobank Note no evalúa ni menciona los elementos técnicos y de seguridad adicionales con los que cuenta el nuevo pasaporte, tales como los procesos de encriptación y el manejo soberano de los datos, que ahora administra el Estado colombiano. La entidad resaltó que estos aspectos representan un avance relevante en materia de protección de la información.

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En cuanto al diseño, la Cancillería explicó que la página de datos del nuevo pasaporte incorpora una solución basada en policarbonato reforzado con papel de seguridad. Este proceso, según el organismo, garantiza una integración robusta entre las fibras del papel y las láminas de policarbonato, y la personalización de la información de cada titular se realiza mediante grabado láser en el interior del policarbonato. Esta tecnología, afirma la Cancillería, ofrece un nivel de protección elevado frente a intentos de alteración o falsificación.

La autoridad diplomática puntualizó que este tipo de página de datos no es comparable con una hoja de papel plastificada ni con una capa autoadhesiva, y que el uso de páginas rígidas de policarbonato para la información principal se ha generalizado entre los principales fabricantes mundiales de documentos de viaje y seguridad.

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El comunicado señala que el nuevo pasaporte colombiano fue sometido a pruebas de durabilidad, resistencia y seguridad antes de su emisión. Además, la personalización física y lógica del documento cumple con los máximos estándares técnicos definidos por la Oaci. La aceptación internacional del pasaporte está asegurada gracias a los procesos de producción, personalización, encriptación de datos y uso de certificados digitales.

La Cancillería recordó que, bajo el principio de soberanía, cada Estado puede requerir a los viajeros controles o verificaciones migratorias de acuerdo con sus propias autoridades.

La Oaci contempla procedimientos para la revisión documental y la realización de inspecciones adicionales cuando existan dudas sobre la autenticidad física o electrónica de los documentos presentados por los viajeros, o si se detectan inconsistencias durante los procesos de entrevista.

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La Cancillería recordó que, bajo el principio de soberanía, cada Estado puede requerir a los viajeros controles o verificaciones migratorias de acuerdo con sus propias autoridades - crédito Prensa Cancillería

El comunicado concluye que el nuevo pasaporte colombiano cumple con los requisitos internacionales de seguridad y garantiza la protección de los datos de los ciudadanos, respondiendo así a los cuestionamientos planteados sobre una eventual reducción de calidad en el documento.