Juan Fernando Quintero, uno de los capitanes de la selección Colombia, y su historia de vida: “Plata y miedo nunca hemos tenido”

Juan Fernando Quintero nació el 18 de enero de 1993 en la Comuna 13 de Medellín, 33 años después es uno de los capitanes de la Selección Colombia - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Juan Fernando Quintero nació el 18 de enero de 1993, en Medellín, Antioquía. 33 años después se ha convertido en uno de los capitanes de la actual selección Colombia para el Mundial 2026, esa misma distinción que ha tenido desde la división sub-20, cuando lideró a la generación del 2011 a la obtención del título Esperanzas de Toulon

Una parte de su historia de vida fue contada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en una publicación a través de sus redes sociales que cuenta, sobre todo, de dónde viene Quintero.

“Este es un mensaje para Juan Fernando Quintero. Y si les contamos de donde somos. Sí, somos de la Comuna 13, del barrio Socorro. Antes de los estadios, de la selección y los títulos, todo comenzó aquí”, comienza exponiendo el video, mientras muestra las calles de esa parte de la ciudad.

PUBLICIDAD

En la imagen aparecen dos fotografías de Juan Fernando Quintero, la primera en el Mundial 2026 con la Selección Colombia, la segunda con Envigado en el Pony Fútbol - crédito AFP/Olé

El gol de Juan Fernando Quintero a Boca Juniors con River Plate

Juan Fernando Quintero anotó el gol más importante en la historia de River Plate, de acuerdo a lo que afirman gran parte de los hinchas del equipo a través de las redes sociales. A esa anotación, que hizo en la final de la Copa Libertadores del año 2018 en el Santiago Bernabeu de España ante el máximo rival del equipo argentino, Boca Juniors, también hizo referencia en el video: “Y si les contamos que fue en esta cancha, donde comenzamos a enseñar ese gol, que algún día iba a ser historia”, siguió exponiendo el video.

El volante, que comenzó su carrera en Envigado Fútbol Club, se ha caracterizado por las asistencias a gol para los delanteros, ya son 62 las que acumula a lo largo de su carrera. Esas que comenzó entrenando en el barrio: “Venga y si les contamos que es en esta tienda donde vemos los partidos. Y si les contamos que fue en estas calles donde aprendimos a pasarle el balón a los delanteros. Y siles contamos que fue en estas calles donde madrugamos a patear el balón”, continuó contándose en la publicación.

PUBLICIDAD

Juan Fernando Quintero está viviendo su segunda etapa con River Plate de rgentina - crédito Agustin Marcarian/Reuters

¿Cuándo dijo Juanfer Quintero que plata y miedo nunca ha tenido?

Con su rendimiento en la Copa del Mundo 2026, se hizo popular una frase que Juan Fernando Quintero dijo el 23 de noviembre del 2024, tras consagrarse campeón de la Copa Sudamericana con Racing de Argentina: “Plata y miedo nunca hemos tenido”. Esa frase también fue recordada en el video: “Y si les contamos que fue en estas calles donde entendimos que plata no hay y miedo tampoco. Porque fue en este barrio donde dejó de ser el sueño de Juan Fer y se convirtió en el sueño de todos”.

La fotografía de Juan Fernando Quintero preguntándose dónde está su papá, Jaime Quintero - crédito Los Infomantes

Juan Fernando Quintero no conoció a su papá, Jaime Quintero

De acuerdo a lo que expone la página oficial de la FIFA, la vida de Juan Fernando Quintero estuvo marcada desde la infancia por la desaparición de su padre, Jaime Enrique Quintero. El 1 de marzo de 1995, salió de Medellín para presentarse al Ejército Nacional con el propósito de obtener la libreta militar y mejorar sus oportunidades laborales. Pero nunca regresó. El caso, que sigue sin resolverse casi 30 años después, dejó una profunda huella en la familia y en el entonces pequeño Juanfer.

PUBLICIDAD

Su talento siempre fue evidente, aunque estuvo acompañado de irregularidades. En ocasiones faltaba a los entrenamientos, no llevaba la mejor alimentación y confiaba en que su calidad natural bastaría para triunfar. Esa dualidad terminó reflejándose en su carrera: un futbolista capaz de actuaciones extraordinarias, pero sin la continuidad que muchos esperaban.

Aun así, Quintero construyó una trayectoria memorable. Fue una de las figuras de Racing Club en la conquista de la Copa Sudamericana 2024, brilló con la Selección Colombia en el Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 bajo la dirección de José Pékerman y dejó una huella imborrable en Club Atlético River Plate, donde Marcelo Gallardo encontró la mejor versión de su fútbol, coronada con el histórico gol en la final de la Copa Libertadores 2018.

PUBLICIDAD

Aunque no logró consolidarse en Europa ni convertirse en un titular indiscutido de Colombia, Juanfer sigue siendo considerado uno de los futbolistas más talentosos de su generación. Defensor del tradicional número 10, sostiene que el fútbol también se gana con inteligencia, creatividad y capacidad para pensar el juego, valores que han definido toda su carrera.