Colombia

Ana Lucía Domínguez evitó opinar sobre la carta de Karol G a Abelardo de la Espriella y respaldó a su esposo tras insultos en redes sociales

La actriz evitó entrar en la controversia sobre el mensaje de la artista, marcó distancia de los debates partidistas y contó cómo maneja los ataques que recibe por pensar distinto

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La actriz colombiana Ana Lucía Dominguez fue una de las miles de asistentes al segundo de los tres shows de Karol G en el estadio Azteca de México - crédito @analuciado/Instagram y Eduardo Verdugo/AP
La actriz colombiana Ana Lucía Dominguez respaldó las declaraciones hacia Karol G por parte de su esposo y se apartó de la polémica por comentarios al respecto - crédito @analuciado/Instagram y Eduardo Verdugo/AP

La polémica que suscitó una carta de la cantante Karol G al presidente electo Abelardo de la Espriella dejó al descubierto una situación que se desarrolla en paralelo a esta noticia: el actor Jorge Cárdenas sostuvo que la artista expone sus exigencias al próximo gobierno después de haber guardado silencio frente a la administración de Gustavo Petro, y defendió esa crítica como una objeción de fondo, no como un ataque personal.

La discusión se amplió cuando Ana Lucía Domínguez, esposa de Cárdenas, fue consultada en una entrevista con la periodista Eva Rey: evitó entrar en el debate sobre la carta, afirmó que se mantiene al margen de la política y dijo sentirse “completamente” tranquila y feliz con el triunfo de De la Espriella.

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También respaldó a su esposo frente a los insultos en redes sociales y contó que suele bloquear a quienes la agreden. La carta de la antioqueña se conoció tras su reaparición en X, luego de más de dos meses sin publicar ningún tipo de contenido.

Mira que últimamente han pasado como comentarios porque Karol G hizo un comentario que yo ni siquiera he querido como indagar cómo fue, qué fue. A mí el tema de la política y todo esto, yo me mantengo muy al margen”, señaló. Enseguida añadió: “En este momento estoy muy feliz, muy tranquila con todo lo que pasó, punto”.

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Domínguez también describió cómo procesa los ataques en redes por las posiciones políticas de su entorno. Según relató, quienes piensan distinto “simplemente pensamos diferente” y aseguró que suele bloquear a quienes la insultan, aunque sostuvo que esas agresiones no le hacen daño.

En ese mismo pasaje defendió además la vida personal y laboral que comparte con Cárdenas frente a comentarios despectivos sobre él. “Yo vivo con un empresario, yo no vivo con un actor ni con un cantante”, afirmó. Luego precisó que su esposo “vive muy ocupado” y que canta o actúa porque le gusta.

Jorge Cárdenas afirmó que el problema no fue la carta de Karol G, sino el silencio previo sobre Petro

El actor Jorge Cárdenas habló del tema, primero en su cuenta de X y luego en un video publicado en la misma red social el 30 de junio de 2026.

En estos mensajes planteó que las críticas que recibió por cuestionar a Karol G no se centraron en lo que dijo sobre el gobierno saliente, sino en desacreditarlo a él.

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El actor Jorge Cárdenas reaccionó a la carta abierta que envió Karol G a Abelardo de la Espriella - crédito @cardenasjorgee/X

Cabe recordaron que Karol G planteó que el próximo presidente debe escuchar a todos los sectores y no administrar solo para un partido o una ideología. En ese texto mencionó a niños, familias, campesinos, emprendedores y jóvenes, y reclamó que no puede haber progreso mientras la inseguridad siga marcando la vida cotidiana de los colombianos.

“Por Colombia. Con respecto, pero también con esperanza y exigencia”, escribió la artista, en un mensaje en el que mencionó directamente al presidente electo.

Karol G etiquetó a Abelardo de la Espriella para que leyera su carta - crédito Karol G / X
Karol G etiquetó a Abelardo de la Espriella para que leyera su carta - crédito Karol G / X

En su primer mensaje sobre el tema de la carta, el actor Jorge Cárdenas formuló su respuesta a quienes objetaron su posición sobre la publicación de la cantante. “Quienes insultan y atacan por mi opinión sobre el comentario de Karol G atacan al mensajero porque no tienen cómo controvertir el mensaje”, escribió.

En esa misma publicación llevó la discusión al terreno del balance político del gobierno saliente. Allí afirmó que sus críticos “se gastarían otros 4 años en justificar lo injustificable, el desastre de Gustavo Petro”.

En las instantáneas se dejó ver de viaje a Ronda, Andalucía, España junto a su esposo Jorge Cárdenas y su hija Luciana - crédito @analuciado/Instagram
En las instantáneas se dejó ver de viaje a Ronda, Andalucía, España junto a su esposo Jorge Cárdenas y su hija Luciana - crédito @analuciado/Instagram

En ese tramo del video formuló la crítica más directa a la artista. “Creo que jamás vi a Karol G criticando algo. Ni los robos, ni la corrupción del gobierno”, afirmó. Luego agregó que no se puede “medir con una vara a alguien y medir con otra a otra persona”.

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