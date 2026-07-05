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Juan Fernando Quintero podría igualar marca impuesta por dos leyendas de la selección Colombia en Mundiales

El volante tiene la posibilidad de meterse a un selecto grupo en caso de que cuente con minutos el próximo martes 7 de julio ante Suiza, en Vancouver

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Juan Fernando Quintero está a un partido de sumar 10 apariciones en Mundiales, igualando la marca de Carlos "El Pibe" Valderrama y Freddy Rincón - crédito Juan Mabromata/AFP
Juan Fernando Quintero está a un partido de sumar 10 apariciones en Mundiales, igualando la marca de Carlos "El Pibe" Valderrama y Freddy Rincón - crédito Juan Mabromata/AFP

La victoria de Colombia sobre Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 representó la cuarta oportunidad en la que los cafeteros llegaron a la instancia de octavos de final en siete participaciones mundialistas.

El resultado, un 1-0 ajustado en Kansas City, se decidió con una anotaicón de Jhon Arias en el primer tiempo, luego de lo cual el orden defensivo marcó la diferencia para los de Néstor Lorenzo, evitando que las Estrellas Negras hicieran siquiera un tiro a puerta en los 90 minutos.

Durante la pausa de hidratación del segundo tiempo, Jhon Arias abandonó el campo de juego y fue reemplazado por Juan Fernando Quintero, que viene dejando minutos destacados desde el banco y han contribuido a cerrar los partidos.

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Con su ingreso al partido, el volante de creación de River Plate quedó a un partido de igualar una marca de encuentros disputados en la Copa del Mundo.

Su aparición ante Ghana representó el noveno partido de Juanfer en la Copa del Mundo, dejándolo a uno de igualar la marca de Carlos “El Pibe” Valderrama y Freddy Rincón como el segundo jugador colombiano con más apariciones en partidos del torneo.

Ambos estuvieron presentes en las tres ediciones en las que Colombia participó de forma consecutiva —Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998— y los dos fueron titulares en cada uno de esos encuentros ante Emiratos Árabes Unidos, Yugoslavia, Alemania Federal, Camerún, Rumania (en dos ocasiones), Estados Unidos, Suiza, Tunez e Inglaterra.

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Los partidos de Juanfer Quintero en Mundiales

De los jugadores que celebraron aquel gol en 2014 aún podría jugar con Colombia en 2026 James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y Juan Guillermo Cuadrado - crédito @CONMEBOL/X
Juan Fernando Quintero apareció con Colombia en Mundiales por primera vez en Brasil 2014 - crédito @CONMEBOL/X

Su debut en el torneo llegó en Brasil 2014, cuando el entrenador José Pékerman lo envió al campo al minuto 53 del partido ante Costa de Marfil en sustitución de Víctor Ibarbo.

Apenas 17 minutos después, Quintero anotó el 2-0 definitivo para dar a Colombia la clasificación a octavos de final del Grupo C. Además, fue su primer gol con la camiseta de la Selección. Quintero sería titular luego ante Japón, y no volvería a jugar en el Mundial, donde la Tricolor llegó hasta los cuartos de final, donde fueron eliminados por el anfitrión por 2-1.

Quintero debitó en Rusia 2018 cdon un gol de tiro libre ante Japón - crédito Mladen Antonov/AFP
Quintero debitó en Rusia 2018 cdon un gol de tiro libre ante Japón - crédito Mladen Antonov/AFP

Cuatro años más tarde, en Rusia 2018, Quintero protagonizó uno de los momentos más recordados del torneo. En el debut ante Japón, abrió el marcador con un tiro libre que pasó por debajo de la barrera para empatar 1-1 en un partido que Colombia terminaría perdiendo 2-1. El tanto fue elegido como el segundo mejor gol del campeonato, detrás del de Benjamin Pavard ante Argentina.

En los partidos siguientes ante Polonia y Senegal, Quintero sumó dos asistencias —una para Radamel Falcao García y otra para Yerry Mina— que le dieron al equipo el primer puesto del Grupo H. La campaña terminó en octavos de final, con derrota ante Inglaterra en penales tras un empate 1-1.

En el Mundial 2026, Quintero ha tenido un rol predominantemente de impacto desde el banco. No tuvo minutos en el triunfo 3-1 ante Uzbekistán el 18 de junio. Su participación más influyente llegó el 23 de junio ante la República Democrática del Congo: ingresó al minuto 58 en reemplazo de James Rodríguez y fue clave para generar el espacio que le permitió a Daniel Muñoz convertir el único gol del partido, al minuto 76.

En el Mundial 2026, Quintero hizo su primera aparición ante la República Democrática del Congo, reemplazando a James Rodríguez - crédito Daniel Becerril/REUTERS
En el Mundial 2026, Quintero hizo su primera aparición ante la República Democrática del Congo, reemplazando a James Rodríguez - crédito Daniel Becerril/REUTERS

Cuatro días después, ante Portugal en Miami, entró al minuto 76 en un partido que terminó 0-0 y le dio a Colombia el liderato del Grupo K. El 3 de julio, en la Ronda de 32 ante Ghana en Kansas City, ingresó al minuto 73 y probó suerte con un disparo de larga distancia al minuto 84 que no encontró destino.

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