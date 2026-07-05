Ministerio de Hacienda presentó balance de su primera semana de empalme: recargo dominical, baja de tasas y desempleo en 8%

Reunión de coordinación del empalme el presidente electo Abelardo de La Espriella con el director del empalme del Gobierno saliente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila - crédito @jrestrp/X

El Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, presentó el balance de la primera semana de gestión del empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella.

“El ministro de Hacienda, Germán Ávila, lideró la instalación del proceso de empalme, en el que se definieron el cronograma de trabajo, las mesas sectoriales y la actualización de la información institucional”, indicó el Ministerio de Hacienda.

La cartera, a través de “7 días MinHacienda”, destacó la entrada en vigor de recargo dominical al 90%, que comienza a regir a partir del 1 de julio de 2026.

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“Desde el 1 de julio comenzó a regir el incremento del recargo por trabajo en domingos y festivos al 90 %, una de las disposiciones contempladas en la Reforma Laboral que fortalece las garantías para las y los trabajadores del país”, detalló la cartera.

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