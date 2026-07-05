Colombia

Ministerio de Hacienda presentó balance de su primera semana de empalme: recargo dominical, baja de tasas y desempleo en 8%

El 3 de julio de 2026 comenzó formalmente el proceso de empalme entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el del presidente electo Abelardo de la Espriella

Guardar
Google icon
Reunión de coordinación del empalme anticorrupción del Presidente Electo Abelardo De La Espriella con el director del empalme del Gobierno saliente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila - crédito @jrestrp/X
Reunión de coordinación del empalme el presidente electo Abelardo de La Espriella con el director del empalme del Gobierno saliente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila - crédito @jrestrp/X

El Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, presentó el balance de la primera semana de gestión del empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella.

“El ministro de Hacienda, Germán Ávila, lideró la instalación del proceso de empalme, en el que se definieron el cronograma de trabajo, las mesas sectoriales y la actualización de la información institucional”, indicó el Ministerio de Hacienda.

La cartera, a través de “7 días MinHacienda”, destacó la entrada en vigor de recargo dominical al 90%, que comienza a regir a partir del 1 de julio de 2026.

PUBLICIDAD

“Desde el 1 de julio comenzó a regir el incremento del recargo por trabajo en domingos y festivos al 90 %, una de las disposiciones contempladas en la Reforma Laboral que fortalece las garantías para las y los trabajadores del país”, detalló la cartera.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Empalme presidencialMinisterio de HaciendaGermán ÁvilaAbelardo de la EspriellaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jennifer Pedraza cuestionó al ministro de Ambiente designado por De la Espriella por sus declaraciones sobre el páramo de Santurbán: “Debe proteger”

Fabio Arjona propone un modelo basado en la delimitación y aprovechamiento de zonas, mientras la dirigente sostiene que las discusiones deben centrarse en el resguardo de recursos hídricos y de la diversidad biológica

Jennifer Pedraza cuestionó al ministro de Ambiente designado por De la Espriella por sus declaraciones sobre el páramo de Santurbán: “Debe proteger”

Receta para hacer pan de queso en sartén en solo 5 minutos

Con esta preparación puede degustar el delicioso platillo sin la necesidad de un horno

Receta para hacer pan de queso en sartén en solo 5 minutos

Autoridades se apoderaron de lujosa mansión en el norte de Bogotá: le pertenecía a poderoso narco socio de Pablo Escobar

El inmueble, avaluado en 10.000 millones de pesos y ubicado en en el barrio San José de Bavaria, quedó bajo administración estatal mientras avanza el desalojo para su recuperación y posterior venta, según informó la entidad

Autoridades se apoderaron de lujosa mansión en el norte de Bogotá: le pertenecía a poderoso narco socio de Pablo Escobar

Sebastián Caicedo arremetió contra el discurso de Gustavo Petro sobre alza en la canasta básica: “Lo van a negar también”

El actor confrontó al Presidentr en X con el incremento de los combustibles durante su mandato, una de las medidas más polémicas del cuatrienio del líder del Pacto Histórico en la Casa de Nariño

Sebastián Caicedo arremetió contra el discurso de Gustavo Petro sobre alza en la canasta básica: “Lo van a negar también”

Ahora los buses del Sitp en Bogotá no se detendrán en todos los paraderos, solo en los autorizados: “Están distribuidos en A, B, C y D”, explicó conductor

Un funcionario del sistema de transporte público detalló que los usuarios deben consultar el listado que aparece en cada estación y recordó que hacer señas no garantiza el servicio, porque el operador solo puede recoger pasajeros donde esté habilitado

Ahora los buses del Sitp en Bogotá no se detendrán en todos los paraderos, solo en los autorizados: “Están distribuidos en A, B, C y D”, explicó conductor
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

ENTRETENIMIENTO

Sebastián Caicedo arremetió contra el discurso de Gustavo Petro sobre alza en la canasta básica: “Lo van a negar también”

Sebastián Caicedo arremetió contra el discurso de Gustavo Petro sobre alza en la canasta básica: “Lo van a negar también”

Hermana de Karol G reaccionó a publicación de la artista llorando y le dedicó unas palabras: “Eres muy fuerte”

Ana Lucía Domínguez evitó opinar sobre la carta de Karol G a Abelardo de la Espriella y respaldó a su esposo tras insultos en redes sociales

Jhonny Rivera reveló cómo es la convivencia con su esposa Jenny López: “Ella es un fosforito”

La Liendra relató la historia detrás de su mayor “funada” en redes sociales: “Yo no soy irresponsable”

Deportes

Carlos Antonio Vélez cuestionó a Néstor Lorenzo tras enterarse que James Rodríguez jugó enfermo ante Ghana: “¿Cómo se le ocurre?”

Carlos Antonio Vélez cuestionó a Néstor Lorenzo tras enterarse que James Rodríguez jugó enfermo ante Ghana: “¿Cómo se le ocurre?”

Un ciudadano estadounidense quedó sorprendido con el himno de Colombia: terminó gritando el gol de la Tricolor en el Mundial 2026

Juan Fernando Quintero, uno de los capitanes de la selección Colombia, y su historia de vida: “Plata y miedo nunca hemos tenido”

Juan Fernando Quintero podría igualar marca impuesta por dos leyendas de la selección Colombia en Mundiales

Productor musical reveló curioso detalle sobre cómo se dio la colaboración entre Ryan Castro, Luis Díaz y Juanfer Quintero para ‘El ritmo que nos une’