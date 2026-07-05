Productor musical reveló curioso detalle sobre cómo se dio la colaboración entre Ryan Castro, Luis Díaz y Juanfer Quintero para ‘El ritmo que nos une’

Esta es la canción "El ritmo que nos une", que cuenta con la participación de Juan Fer. Quintero y Luis Díaz - crédito alseventos/Instagram

El artista Ryan Castro les hizo una videollamada a Luis Díaz y otra a Juan Fernando Quintero para preguntarles si querían unirse a la canción El ritmo que nos une. Los jugadores aceptaron y todo se grabó. Así, sin intermediarios y con sencillez, se concretó la colaboración entre el cantante colombiano, Ryan Castro, y los futbolistas de la actual selección Colombia.

La revelación fue realizada por el productor musical de esa canción, Sog The Producer, en el podcast Robcast: “Me presentaron el proyecto y yo me vine para Bogotá a hacerlo. Me tomó mucho tiempo porque era un reto muy grande”, comenzó diciendo Sog, cuyo nombre real es Santiago Orrego.

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A Ryan Castro le gustó la idea y Sog se puso a producir el ritmo: “A mí por lo general me gustan las canciones minimalistas, es decir sin muchos sonidos. Pero esta en particular es muy rica musicalmente con ritmos netamente colombianos, como la cumbia y ritmos del pacífico”, había expresado anteriormente en entrevista con el medio Shock.

'El ritmo que nos une' fue la canción creada por Ryan Castro para la Copa América que se volvió un himno entre los jugadores - crédito Selección Colombia

Juanfer Quintero y Luis Díaz en su versión de cantantes

La inclusión de Juan Fernando Quintero y Luis Díaz en la canción se dio por iniciativa de Brayan Castro, nombre original de Ryan. “Ese es un loco, de un momento a otro dijo vamos a incluirle unos jugadores a eso y los llamó. Eso fue tremendo porque primero nos dijeron que los muchachos solo tenían un par de minutos para la grabación, pero se parcharon tanto que se quedaron horas ahí compartiendo con nosotros. Primero fue Lucho, después Quintero”, contó Sog en Robcast, donde mostró, además, que Ryan también grabó las partes de esos jugadores.

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La parte que canta Luis Díaz es:

“El pana está trayendo la fría

En la calle ya se escucha algarabía

Futbolero desde que era cría

.Cierren la cuadra que hoy juega la selección mía

Y hoy la moja Lucho Díaz“.

Y la de Juan Fernando Quintero es:

“Qué calidoso, qué monstro’, qué jugador (qué jugador)

Saque las banderas, saque el tambor

Que llegó lo más chimba, la Tricolor

Con el calor de la costa pa’ meterle el sabor".

La popularidad de la canción ha llevado a propuestas de colaboraciones internacionales, aunque algunos seguidores desean que siga siendo símbolo exclusivo - crédito dele_gt / TikTok

“El cantante del gol”: ¿se alargó en la grabación?

Otra anécdota que dejó la grabación de la canción El ritmo que nos une es que Javier Fernández Franco, “el cantante del gol” envió una grabación de un minuto y treinta segundos para la inclusión de su parte en la canción. Él aparece narrando uno de los goles de la selección Colombia.

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“Él comenzó desde el arquero, que se la pasaba al central y todo. A mí me tocó decir con todo el respeto que le tengo al Cantante del Gol me toca cortarlo porque nosotros necesitábamos solo diez segundos”, contó entre risas Sog.

Lucho Díaz y JuanFer Quintero colaboraron con sus voces en la canción - crédito ryancastrro/Instagram

Las estadísticas que ha alcanzado ‘El ritmo que nos une’

Así fue como el 8 de junio de 2024, en la previa a la Copa América de ese año, se lanzó El ritmo que nos une. En YouTube, el videoclip oficial superó los 162 millones de reproducciones durante sus dos primeros años de publicación, además de rebasar los 1,1 millones de “me gusta”, consolidándose como uno de los videos musicales colombianos de mayor crecimiento de 2024.

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El tema alcanzó un pico de 3,7 millones de visualizaciones en un solo día, impulsado por la participación de la Selección Colombia en la final de la Copa América, y se mantuvo durante 10 semanas entre los videos musicales más populares de la plataforma.

El éxito también fue contundente en Spotify. La canción supera actualmente los 71 millones de reproducciones, una cifra que la ubica entre los sencillos más escuchados de Ryan Castro. Durante la Copa América 2024 rompió el récord de la canción con más reproducciones en un solo día en la historia de Spotify Colombia, alcanzando más de 1,3 millones de escuchas únicamente el día de la final entre Colombia y Argentina.

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El crecimiento del tema fue vertiginoso desde su lanzamiento. Apenas un mes después de su estreno ya acumulaba más de 35 millones de reproducciones combinadas entre YouTube y Spotify, reflejando la enorme conexión que logró con los aficionados de la Selección Colombia durante el torneo continental.