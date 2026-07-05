El perro antinarcótico ‘Toro’ evitó que al menos 30 envíos de droga salieran del Valle del Cauca y llegaran a otras regiones de Colombia

La UNIPOL atribuyó parte de los hallazgos al canino Toro y a su guía policial en controles a empresas de mensajería - crédito Policía Valle

La Policía Nacional en Cali reportó la incautación de más de 130 kilos de drogas que iban a ser distribuidas bajo la modalidad de encomiendas, en una operación extendida durante el mes de junio y la primera semana de julio de 2026.

Las acciones de control, lideradas por el binomio conformado por el canino Toro y su guía, permitieron interceptar al menos treinta envíos de sustancias prohibidas, impidiendo su llegada a distintas regiones del país. Este equipo especializado realizó registros en empresas de mensajería clave del suroccidente colombiano.

Estos envíos, camuflados dentro de soportes de comedor de mármol, cajas de herramientas y accesorios de motocicleta, tenían como objetivo evadir la vigilancia policial y llegar a distintos puntos del país.

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En este periodo, la Unipol y su canino especializado frenaron al menos 30 despachos ilícitos, destacándose en barrios como Calima y Saavedra Galindo de Cali, así como en el municipio de Yumbo. Según la propia unidad policial, estos operativos han tenido un efecto directo en las finanzas de las organizaciones criminales que operan en la región.

Los cargamentos de droga fueron ocultados en soportes de comedor de mármol, accesorios para motocicletas, cajas de herramientas, guacales de madera y cajas de cartón - crédito Policía Valle

Incautaciones y capturas recientes en Cali y Yumbo

Durante las operaciones en los barrios Calima y Saavedra Galindo, así como en el municipio de Yumbo, se detectaron 172 paquetes con un total de 132.560 dosis de marihuana, según explicó el brigadier general Herbert Benavídez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

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Los delincuentes intentaron burlar los controles ocultando la droga en soportes de comedor de mármol, accesorios para motocicletas, cajas de herramientas, guacales de madera y cajas de cartón. La estrategia buscaba evadir la inspección policial en los puntos de envío.

En medio de estas acciones, las autoridades capturaron en flagrancia a dos personas cuando intentaban enviar 11 kilogramos de marihuana hacia el norte del país. Los capturados y la sustancia fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, conforme al procedimiento legal vigente.

La policía también logró incautar cuatro armas de fuego que, según Unipol, ya no serán empleadas para cometer nuevos delitos en la zona.

La Policía Nacional incautó más de 130.000 dosis de estupefacientes que iban a ser enviadas como encomiendas en el Valle del Cauca - crédito Policía Valle

Resultados operativos y balance de Unipol en junio

Durante junio, el grupo Unipol reportó la detención de 47 personas por delitos diversos, entre ellos tráfico de drogas, homicidio y hurto. La unidad policial valoró estos resultados como un avance en la consolidación de la seguridad ciudadana y en la prevención de conductas delictivas en el suroccidente del país.

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Estas acciones, recalcaron desde Unipol, “representan un golpe significativo a la criminalidad, logrando neutralizar conductas punibles como el homicidio y el hurto para consolidar la convivencia y la seguridad ciudadana en esta parte del territorio”.

El balance incluye no solo la incautación de estupefacientes, sino el reforzamiento de la seguridad en los corredores comerciales y residenciales donde operan las empresas de mensajería.

Las acciones recientes responden a una estrategia articulada para combatir el tráfico de drogas mediante la vigilancia y el control de los envíos postales, una de las modalidades preferidas por las organizaciones criminales para mover cargamentos de manera encubierta.

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Cayeron casi cuatro toneladas de marihuana en vías del Valle del Cauca

El decomiso de casi cuatro toneladas de marihuana en la vía Cali-Andalucía representó un duro revés para las redes de tráfico de estupefacientes en Colombia.

La incautación, realizada por la Policía Nacional en la jurisdicción de El Cerrito, Valle del Cauca el sábado 4 de julio, terminó con la captura de un conductor y la retención de un vehículo de carga, junto con dos teléfonos celulares y 149 paquetes de droga cuidadosamente ocultos.

¡Golpe histórico al narcotráfico en las vías del Valle! Policía incauta cerca de cuatro toneladas de marihuana que serían distribuidas en el país - crédito Dirección de Tránsito y Transporte

Las autoridades detallaron que la marihuana incautada, identificada como tipo creepy, tenía como destino final la ciudad de Pereira, Risaralda. El cargamento había salido previamente de Caloto, Cauca, y fue detectado cuando los uniformados detuvieron un furgón marca JAC para inspección. Durante la revisión, hallaron los paquetes envueltos en papel vinipel, lo que permitió descubrir el contenido ilícito.

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La Dirección de Antinarcóticos informó que el valor estimado del cargamento supera los USD 770.000 (equivalentes a $3.045 millones al cambio local). Según los cálculos oficiales, el operativo evitó que cerca de 3,87 millones de dosis llegaran al mercado ilegal, alterando de manera directa la oferta de marihuana en varias regiones.

El decomiso sobre la vía Cali-Andalucía, realizado por la Policía Nacional, impidió que un cargamento de casi cuatro toneladas de marihuana tipo creepy alcanzara los circuitos de distribución en Pereira, afectando los flujos de droga y representando un golpe financiero al narcotráfico.