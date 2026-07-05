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Un ciudadano estadounidense quedó sorprendido con el himno de Colombia: terminó gritando el gol de la Tricolor en el Mundial 2026

La FIFA estableció que los partidos de la Copa del Mundo este año hasta la segunda ronda del torneo han alcanzado los 4,6 millones de espectadores

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Momento del acto protocolario en el partido entre la Selección Colombia y Ghana el pasado 3 de julio - crédito Claudia Greco/Reuters
Momento del acto protocolario en el partido entre la Selección Colombia y Ghana el pasado 3 de julio - crédito Claudia Greco/Reuters

En la Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá en 2026 ha sido una constante que, en cada partido de la selección Colombia, miles y miles de colombianos acudan a los estadios, al punto de que la Tricolor parece ser el equipo local. Los escenarios donde han jugado los dirigidos por Néstor Lorenzo —Azteca, Akron, Hard Rock y ahora el de Kansas— se vistieron de amarillo por la gran cantidad de espectadores que asistieron con la camiseta de la selección Colombia.

En este contexto, un ciudadano estadounidense mostró su sorpresa con la cantidad de colombianos que acudieron al estadio de Kansas para acompañar a la selección Colombia en su partido ante el seleccionado de Ghana el viernes 3 de julio de 2026.

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Su asombro quedó registrado en un video publicado por la creadora de contenido colombiana, Laura Ramírez. Allí se ve cómo, desde el “Oh gloria inmarcesible”, el ciudadano de Estados Unidos se sorprende al escuchar a tanta gente cantar el himno.

Esta fue la publicación que hizo Laura Ramírez del estadounidense que se sorprendió con el himno de Colombia - crédito @lauritasar/Instagram
Esta fue la publicación que hizo Laura Ramírez del estadounidense que se sorprendió con el himno de Colombia - crédito @lauritasar/Instagram

¿Cuántas personas cantaron el himno de Colombia en el estadio Azteca?

Fue por eso la sorpresa del ciudadano de los Estados Unidos que, después de asombrarse al inicio del himno, se dio cuenta que la letra de la canción es proyectada en las pantallas del estadio y, por eso, casi que por inercia, comenzó a cantarlo.

Después, la influencer colombiana mostró en ese video cómo el estadounidense terminó celebrando el gol de la selección Colombia y, al final del partido, la clasificación de la Tricolor. Se volvió un hincha más tras contagiarse de la alegría de los hinchas.

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El primer gran momento se vivió en el histórico estadio Azteca, donde más de 80.000 espectadores presenciaron el debut colombiano. La magnitud del coro fue uno de los aspectos más comentados en redes sociales y por los medios internacionales, que destacaron la fuerza con la que los hinchas acompañaron a los dirigidos por Néstor Lorenzo durante la ceremonia protocolaria.

Actos protocolarios en el partido entre Colombia y Uzbekistán en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo - crédito Henry Romero/Reuters
Actos protocolarios en el partido entre Colombia y Uzbekistán en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa del Mundo - crédito Henry Romero/Reuters

La versión de 90 segundos de los himnos que utiliza la FIFA

La escena volvió a repetirse en los siguientes compromisos de Colombia. En cada estadio, miles de colombianos residentes en Norteamérica y aficionados que viajaron desde el país han convertido la interpretación del himno en una auténtica demostración de identidad nacional. Incluso cuando la versión oficial finaliza, la FIFA utiliza adaptaciones de máximo 90 segundos para cumplir con el protocolo de competencia, los jugadores y la tribuna continúan cantándolo a capela durante varios segundos más.

El fervor también ha estado impulsado por la enorme asistencia que registra el Mundial. La edición de 2026, la primera con 48 selecciones y 104 partidos, ya supera los 4,6 millones de espectadores acumulados en los estadios, de acuerdo con lo expuesto por la FIFA en su sitio web, con una ocupación cercana al lleno en la mayoría de los encuentros. El ambiente generado por las aficiones ha convertido los actos protocolarios previos a los partidos en uno de los grandes espectáculos del torneo.

Fotografía de los actos prtocolarios en el partido entre la Selección Colombia y Portugal en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Amanda Perobelli/Reuters
Fotografía de los actos prtocolarios en el partido entre la Selección Colombia y Portugal en la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026 - crédito Amanda Perobelli/Reuters

Además del respaldo colombiano, la selección ha recibido un inesperado apoyo del público mexicano. Durante el debut en el Azteca y otros encuentros disputados en territorio mexicano, miles de aficionados locales se sumaron a la fiesta amarilla, fortaleciendo una conexión entre ambas hinchadas que ha sido destacada por la prensa internacional.

El impacto del himno colombiano también se ha reflejado en las plataformas digitales, no solo por el publicado por Ramírez. Videos grabados desde las tribunas han acumulado cientos de miles de reproducciones en pocas horas y han sido compartidos por periodistas, exfutbolistas e hinchas de distintos países, quienes resaltan la pasión con la que los colombianos viven este momento. Esa comunión entre jugadores y aficionados ha convertido la interpretación del himno en un símbolo del regreso de Colombia al escenario mundialista y en una de las postales más recordadas de la Copa del Mundo 2026.

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