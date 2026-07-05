Carlos Antonio Vélez cuestionó a Néstor Lorenzo tras enterarse que James Rodríguez jugó enfermo ante Ghana: “¿Cómo se le ocurre?”

El periodista fue crítico con el entrenador argentino y con el volante cucuteño - crédito Jesús Aviles/Infobae

Después del partido contra Ghana en el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, en el que la selección Colombia ganó por la mínima diferencia (1-0) y aseguró su clasificación a los octavos de final, el volante James Rodríguez informó que atraviesa un problema de salud.

“Hay un virus ahí dentro, está duro. Hay muchos que estamos así, yo estuve así. Lo más importante fue que el día de hoy salió bien y nos vamos al hotel pensando en lo que es el día martes”, indicó el capitán del equipo.

El entrenador Néstor Lorenzo, además, señaló que varios jugadores presentaron síntomas gripales antes del partido contra Ghana. “Hubo varios que estuvieron con estados gripales y estuvimos previendo que podían tener un desgaste mayor”, afirmó el técnico argentino.

PUBLICIDAD

Néstor Lorenzo señaló que varios jugadores presentaron síntomas gripales antes del partido contra Ghana - crédito Bernadett Szabo/REUTERS

Por este motivo, el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez cuestionó a Lorenzo por alinear como titular al volante cucuteño. En declaraciones a Win Sports, el comunicador planteó que cómo era posible incluir a un jugador enfermo en el Mundial.

“Hoy me enteré de que a James lo cambiaron porque estaba enfermo, ¿Cómo se le ocurre a un entrenador poner a un jugador enfermo? Entonces, otra vez, ya le pasó en marzo que lo puso enfermo, y yo me pregunto: ¿Por qué hay que poner a un jugador enfermo?”, indicó el comentarista.

Vélez afirmó que, cuando una persona se siente enferma, lo correcto es resguardarse y no actuar de manera “irresponsable” con la empresa que le paga.

PUBLICIDAD

“La cosa es muy sencilla. Si es un malestar como el que todos hemos tenido por los aires acondicionados, entonces eso no se esgrime como excusa. El día que me sienta mal, me quedo acá en el hotel porque no puedo ser irresponsable con la empresa que me paga”, aseveró el periodista.

Carlos Antonio Vélez afirmó que, cuando una persona se siente enferma, lo correcto es resguardarse y no actuar de manera “irresponsable” con la empresa que le paga -crédito Jesús Aviles/Infobae

El analista y comentarista recordó que al Mundial asisten 26 jugadores, no 11, e insistió en que no se debe alinear a futbolistas enfermos, sin importar su nombre o apellido. “El técnico no puede poner jugadores enfermos, cualquiera sea su nombre o apellido. Le quiero recordar que aquí hay 26 jugadores, no hay 11. Si la ley dijera que 11 viajan y 11 juegan, habría que poner los enfermos”, indicó Vélez a Win Sports.

PUBLICIDAD

A través de su cuenta oficial de X, Vélez se refirió al caso específico de James Rodríguez y cuestionó nuevamente que el volante cucuteño haya disputado el primer tiempo contra Ghana.

“Ahora resulta q James fue cambiado por q estaba enfermo.. pensar q había elogiando a Lorenzo por q hizo el cambio q el partido pedía, por q con todo y que Ghana no tiraba la puerta se había adueñado del medio campo (realizó 376 pases aunque no profundizó) y se urgía una ayuda para Puerta y Lerma (sic)”, expresó.

Carlos Antonio Vélez volvió a hacer la pregunta de por qué James fue titular si estaba enfermo, asegurando que “lo lógico es que juegue quien esté mejor y sano”.

PUBLICIDAD

Carlos Antonio Vélez volvió a hacer la pregunta de por qué James fue titular si estaba enfermo, asegurando que “lo lógico es que juegue quien esté mejor y sano” - crédito @velezfutbol/X

“No era el momento de Juan Fernando Quintero pero si la salida de quien no ayuda a marcar.. lo fue cuando entró y agarró exhausto al rival adueñándose de la pelota.. qué vaina! Pero me nace unas preguntas.. si james está enfermo por qué lo ponen de titular? Lo lógico no es que juegue quien esté mejor y sano? Son preguntas obvias solamente (sic)”, puntualizó Vélez.

James se refirió al partido Colombia vs. Suiza por octavos de final en el Mundial 2026

James Rodríguez, volante ofensivo de 34 años que milita en el Minnesota United F.C., se refirió a Suiza, próximo rival de la selección Colombia en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

PUBLICIDAD

Según el jugador, el encuentro ante el conjunto europeo presentará mayores dificultades, pues considera que Suiza posee un perfil ofensivo más marcado que Ghana.

“Suiza es un rival fuerte, duro, no lo hemos visto mucho pero vamos a tener estos días para poderlos ver. Hemos visto un como 25 minutos del partido contra Argelia, es un equipo que juega un poco más de lo que fue Ghana hoy”, dijo Rodríguez.