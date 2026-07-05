Colombia

Sarro en los dientes: el remedio natural y casero que no daña el esmalte dental

Se recomienda usar esta preparación una vez a la semana y combinar la con una excelente higiene oral para notar los cambios

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Frasco con bicarbonato de sodio, cuchara de madera, cepillo de dientes de madera, polvo blanco, tubo de crema dental natural y lavabo de baño.
El bicarbonato de sodio puede ser útil para controlar la placa blanda antes de que se endurezca - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El bicarbonato de sodio se ha ganado un lugar en muchos hogares como un aliado para la higiene dental, sobre todo por su facilidad de uso y bajo costo. Sin embargo, conviene aclarar hasta dónde llegan sus beneficios y cuáles son sus limitaciones cuando se trata de frenar la aparición de sarro en los dientes.

Una de las ideas más difundidas es que el bicarbonato puede eliminar el sarro endurecido. La realidad es diferente: este compuesto ayuda a desprender la placa blanda que se acumula sobre los dientes entre cepillados, pero no logra romper los depósitos duros una vez que se han formado. El sarro, una vez mineralizado y adherido al esmalte, solo cede ante la limpieza profesional del dentista.

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El sarro dental es el resultado de la placa bacteriana que, al no retirarse a tiempo, se endurece y se adhiere a la superficie dental. Hay dos tipos principales: el sarro supragingival, que se encuentra por encima de la encía, y el subgingival, que puede provocar problemas más graves al alojarse por debajo de la línea de las encías y favorecer la aparición de bolsas periodontales.

Mujer de cabello corto cepilla sus dientes frente a un espejo rectangular. En un baño blanco se observa un lavabo de cemento, un grifo y una ventana.
La higiene bucal diaria y el uso de hilo dental son esenciales para prevenir la acumulación de sarro - crédito(Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención es la estrategia más eficaz frente al sarro. Cepillarse los dientes con pasta con flúor dos veces al día y usar hilo dental diariamente son los pilares para evitar que la placa blanda se convierta en un problema mayor. El bicarbonato puede complementar esta rutina, aunque la clave está en la constancia y la técnica.

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El uso del bicarbonato como agente de limpieza es ampliamente recomendada, una publicación de la Asociación Dental Americana destaca que se trata de un compuesto económico, poco abrasivo y capaz de retirar la placa sin dañar el esmalte si se utiliza con moderación, pero advierte que un uso excesivo o el frotado intenso pueden ser perjudiciales.

Para preparar un remedio casero con bicarbonato basta con mezclar media cucharadita con unas gotas de agua, hasta obtener una pasta. Esta se aplica sobre un cepillo de cerdas suaves. Se recomienda pasar el cepillo por los dientes con movimientos delicados y sin ejercer demasiada presión.

Ilustración de un corte transversal de un diente con raíces, encías y hueso. Una flecha indica una acumulación de sarro junto a la etiqueta Sarro.
El sarro se forma por una falta de limpieza adecuada - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras dejar actuar la mezcla durante unos treinta segundos, es fundamental enjuagar bien la boca para eliminar cualquier residuo y evitar irritaciones. Este procedimiento debe limitarse a una vez por semana, nunca a diario, para no dañar el esmalte.

Además, la Clínica Mayo recomienda esta mezcla para tratar manchas superficiales en los dientes, ya que pueden ayudar a mejorar su apariencia.

Otras variantes sugieren añadir una pizca de sal al bicarbonato, aunque el paso esencial es siempre el enjuague meticuloso. El uso de un irrigador dental puede facilitar la eliminación de restos que podrían resultar corrosivos si permanecen en contacto con los dientes.

Los cepillos eléctricos suelen ser más eficaces que los manuales para eliminar la placa. Algunos modelos incorporan temporizadores que garantizan un cepillado de dos minutos, el tiempo mínimo recomendado por organismos especializados como MedlinePlus y la Clínica Mayo.

El uso de remedios caseros debe ser selectivo. Métodos como frotar los dientes con limón o vinagre, o recurrir a agua oxigenada, pueden debilitar el esmalte y aumentar la sensibilidad dental. Tampoco se aconseja el cepillado agresivo: la fuerza no mejora el resultado y puede dañar las encías.

Hombre en silla dental, dentista y asistente, equipos odontológicos, monitor con radiografía dental, ventana exterior.
Una limpieza profesional es imprescindible para eliminar el sarro adherido al esmalte dental - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para las personas que ya presentan depósitos duros o encías sangrantes, la única opción segura es acudir al dentista. Los profesionales cuentan con herramientas específicas para retirar el sarro y realizar una limpieza profunda, además de identificar posibles complicaciones como la gingivitis o la periodontitis.

Controlar el sarro implica cambios en la rutina diaria y en los hábitos. Reducir el consumo de azúcares, evitar el tabaco y mantener una alimentación equilibrada contribuye a limitar la formación de placa. Factores como la edad, la sequedad bucal, las malposiciones dentales y ciertos medicamentos también pueden favorecer la aparición del problema.

La genética y algunas enfermedades sistémicas pueden predisponer a una mayor acumulación de sarro, por lo que la vigilancia debe ser aún más estricta en estos casos. Cambios hormonales, deficiencia de vitamina C y restauraciones dentales defectuosas son otros elementos que aumentan el riesgo.

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Higiene oralSarro dentalLavar los dientes con bicarbonatoQuitar el sarro en casaColombia-Noticias

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