Colombia

Fuga masiva en El Espinal: escaparon 12 detenidos, recapturaron a cinco y buscan a ‘Pico de Loro’, señalado por el crimen de dos hermanas en 2024

La evasión se habría producido en forma coordinada y los internos aprovecharon una aparente falla en las medidas de vigilancia, según informes oficiales, lo que abrió una investigación sobre las instalaciones y el control interno

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La fuga de 12 presos en la estación de Policía de El Espinal, Tolima, activó un despliegue de seguridad en toda la región - crédito Policía Tolima
La fuga de 12 presos en la estación de Policía de El Espinal, Tolima, activó un despliegue de seguridad en toda la región - crédito Policía Tolima

La fuga de 12 personas privadas de la libertad en la estación de Policía de El Espinal, en Tolima, activó un despliegue de seguridad en toda la región. Entre los evadidos se encuentra Ismael Eduardo Acosta González, alias Pico de Loro, investigado por varios delitos de alto impacto, incluido el asesinato de dos hermanas en 2024.

Las autoridades recapturaron a cinco de los fugados, pero siete permanecen en paradero desconocido, lo que ha puesto bajo la lupa las condiciones de custodia en este centro de reclusión transitoria.

Cómo ocurrió la fuga

Durante la madrugada del sábado 4 de julio, 12 reclusos lograron escapar tras romper una estructura metálica ubicada en el techo de la zona de celdas de la estación de Policía de El Espinal, la segunda ciudad más importante del Tolima.

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Según las autoridades, la evasión se produjo de manera coordinada y los internos aprovecharon una aparente falla en las medidas de vigilancia. Inmediatamente después de conocerse la noticia, la Policía desplegó un operativo que permitió la recaptura de cinco personas en las primeras horas, mientras que un sexto fue ubicado en el Hospital San Rafael de la ciudad, donde fue atendido por una lesión en el pie sufrida durante el intento de huida.

Siete personas siguen prófugas, lo que motivó la activación de dispositivos de control en diferentes puntos del departamento. La situación generó preocupación entre la comunidad y reavivó el debate sobre la seguridad penitenciaria en la región.

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Prontuario de alias Pico de loro

Alias Pico de Loro fue señalado por la Fiscalía por el asesinato de Laura Camila y Ángela Lorena Gómez en Guamo durante un intento de hurto de una motocicleta - crédito Policía Tolima
Alias Pico de Loro fue señalado por la Fiscalía por el asesinato de Laura Camila y Ángela Lorena Gómez en Guamo durante un intento de hurto de una motocicleta - crédito Policía Tolima

Entre los reclusos que permanecen prófugos figura Ismael Eduardo Acosta González, conocido como “Pico de loro”, que es considerado un objetivo de alto valor por los organismos de seguridad.

Según información de la Policía, Acosta González, de 32 años, fue capturado a comienzos de junio por delitos relacionados con la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Su prontuario judicial incluye procesos por homicidio, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

El caso más grave que se le atribuye es el asesinato de Laura Camila y Ángela Lorena Gómez, hermanas que fueron atacadas con arma de fuego en abril de 2024 en la vereda El Tuno, municipio de Guamo. Una de las víctimas era menor de edad.

Las autoridades recapturaron a cinco fugados de El Espinal y siete personas siguen prófugas en el Tolima - crédito Policía Tolima
Las autoridades recapturaron a cinco fugados de El Espinal y siete personas siguen prófugas en el Tolima - crédito Policía Tolima

Según la Fiscalía General de la Nación, el ataque habría ocurrido durante un intento de hurto de una motocicleta. Acosta González permaneció en prisión cerca de dos años, pero recuperó la libertad en junio de 2026 por vencimiento de términos, lo que generó indignación en la comunidad.

Días después, fue recapturado en El Espinal, esta vez por portar armas de fuego y sustancias estupefacientes.

Sobre los demás prófugos

Además de “Pico de loro”, la lista de evadidos incluye a:

  • José Alexander Baquero Duque (concierto para delinquir con fines de extorsión y tráfico de armas)
  • Solimberto Parejo Marroquín (tráfico de estupefacientes)
  • Jhon Jaime García Murillo (porte de armas)
  • William Antonio Alfonso Bogoya (falsedad material en documento público agravado)
  • Alexis Alyeri Lozano Herrera (concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes)
  • Leiner Alejandro Ureña Torres (porte de armas de fuego)
  • Santiago Copete Mosquera (porte de armas de fuego).

Todos los nombres fueron difundidos a través de los canales oficiales de la Policía con el objetivo de facilitar su recaptura.

Reacción de las autoridades y medidas adoptadas

La Policía del Tolima investiga las condiciones de custodia, el estado de las instalaciones y la vigilancia interna tras la fuga en El Espinal - crédito Policía Tolima
La Policía del Tolima investiga las condiciones de custodia, el estado de las instalaciones y la vigilancia interna tras la fuga en El Espinal - crédito Policía Tolima

Tras la fuga, la Policía del Tolima reforzó los operativos de búsqueda en zonas urbanas y rurales de El Espinal y municipios cercanos.

El coronel John Anderson Vargas Izao, comandante del Departamento de Policía Tolima, aseguró que “todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia se encuentran concentradas en la recaptura de los siete privados de la libertad que aún permanecen prófugos”. Según el oficial, uno de los fugitivos resultó herido durante la huida y fue puesto bajo custodia policial en el hospital.

Las autoridades confirmaron que investigan las circunstancias exactas que permitieron la fuga, especialmente en lo relativo al estado de las instalaciones y la vigilancia interna. Se espera que en las próximas horas se anuncien medidas adicionales para evitar que hechos similares vuelvan a presentarse en este centro de reclusión.

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