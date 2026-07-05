Por borrar mural “antifa”, Fico Gutiérrez se ‘agarró’ con Ana Cristina Restrepo en redes sociales: " Su activismo la delata"

La discusión entre el alcalde de Medellín y la periodista Ana Cristina Restrepo escaló en redes sociales tras la intervención de un mural en la ciudad - crédito Colprensa - @FicoGutierrez/X

Una dura pelea se desató en redes sociales tras la decisión de la Alcaldía de Medellín de borrar un mural con el mensaje “Defensiva Antifa” pintado en una estructura vial por no contar con los permisos correspondientes.

El choque escaló rápidamente a nivel personal cuando el alcalde Federico “Fico” Gutiérrez y la reconocida periodista Ana Cristina Restrepo protagonizaron un duro intercambio de mensajes en la red social X, al discutir sobre el espacio público, la memoria de las víctimas y la seguridad personal.

La controversia comenzó cuando la Administración distrital intervino de manera inmediata la obra para cubrir la pintura gris sobre el letrero. El alcalde justificó la acción publicando un tajante mensaje en sus canales oficiales: “Medellín se respeta”. Sin embargo, la polémica aumentó porque el mural original se había realizado con la presencia y el acompañamiento de funcionarios de la Defensoría del Pueblo.

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El alcalde Federico Gutiérrez defendió la decisión y aseguró que la ciudad “se respeta”, en medio de la controversia por el borrado del mural - crédito @FicoGutierrezX

El término “antifa”, abreviatura de antifascista, arrastra una fuerte carga política que divide opiniones en Colombia. A nivel internacional, el concepto cobró relevancia global cuando el presidente estadounidense Donald Trump buscó catalogar al movimiento como una organización terrorista doméstica, una línea que también siguen varios países de Europa contra colectivos anarquistas.

En el contexto local, varios líderes de los sectores de derecha en Colombia ven con profunda desconfianza estas expresiones. Para este sector político, el uso de insignias y mensajes relacionados con el antifascismo en el espacio urbano no es simple arte callejero, sino un mensaje de simpatía y apoyo directo hacia grupos armados ilegales.

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Al ver la publicación del mandatario celebrando la eliminación del letrero, la periodista Ana Cristina Restrepo decidió responderle en forma directa en las redes sociales. Con una frase corta pero contundente, la comunicadora le contestó al mandatario local: “La memoria, también”.

La periodista Ana Cristina Restrepo respondió al alcalde con el mensaje “La memoria, también”, lo que intensificó el debate público - crédito @anacrisrestrepo/X

La furiosa respuesta del alcalde y el reto de la fachada

Esas tres palabras encendieron los ánimos del mandatario de los medellinenses, que le contestó de inmediato con un post en el que cuestionó su postura frente a los bienes comunes. El alcalde Fico Gutiérrez defendió su gestión al asegurar que su compromiso con los derechos de los afectados por la violencia fue real y no por conveniencia electoral.

“Ana Cristina dime qué tiene esto de memoria. Yo sí que he trabajado por la memoria de las víctimas. Por convicción, no por política. Ahora bien. Te invito a lo siguiente. ¿Estás dispuesta a ofrecer la fachada de tu casa para que cualquier persona pinte o escriba lo que quiera? ¿Quieres ser voluntaria?", cuestionó el mandatario.

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Y fue tajante al anticipar la respuesta de la periodista: “Estoy seguro de que no. Y no tienes por qué hacerlo”.

El alcalde continuó su reclamo bajo el argumento de que las posturas críticas carecen de coherencia cuando los ciudadanos no arriesgan su propio patrimonio: “El discurso se les cae cuando no están dispuestos a arriesgar lo propio. ¿Por qué sí destruir lo público? Lo que es de todos. Yo como Alcalde debo hacer cumplir la norma. Un saludo (sic)”.

Fico Gutiérrez cuestionó la coherencia de las críticas y defendió la intervención como una acción dentro de la normatividad urbana - crédito @FicoGutierrez/X

Denuncia de incitación y temor por la seguridad

La respuesta del alcalde no fue bien recibida por la periodista, que interpretó la alusión a su vivienda como un acto que ponía en riesgo su integridad física en una ciudad con altos niveles de polarización. Restrepo responsabilizó directamente al gobernante por las consecuencias que sus palabras pudieran tener en redes o en las calles.

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“Señor alcalde: usted tiene los datos completos de dónde vivo. Sabe muy bien lo que está haciendo con esta publicación. Queda la constancia de su responsabilidad en este acto de incitación. No todo vale, señor alcalde. Su deber es cuidar la ciudad, la memoria y a sus ciudadanos”, alertó Restrepo.

Ante la gravedad de la acusación, Fico Gutiérrez cerró la discusión rechazando de forma categórica que conociera la ubicación de la residencia de la comunicadora y la acusó de victimizarse para evadir la pregunta central de la discusión sobre el vandalismo urbano.

“No señora. No sé dónde vive. Ni me importa. Usted fue la que me mencionó sobre un tema puntual. Lo de siempre: atacan y después posan de víctimas. No sea irresponsable. Tiran la piedra y esconden la mano. Su activismo la delata y la perjudica", respondió el mandatario de la capital antioqueña.

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El alcalde negó conocer la dirección de la comunicadora Ana Cristina Restrepo y rechazó las acusaciones de incitación - crédito @FicoGutierrez/X

El alcalde de Medellín, aparentemente molesto, escribió en su publicación: “Yo respeto eso y por eso le contesto. Pero no venga ahora a decir cosas que no son. Pero respóndame la pregunta que le hice. ¿Usted prestaría la fachada de su casa para que alguna persona haga lo que quiera en ella? Estoy seguro que no. Dejen de normalizar, lo que no es normal”.

¿Qué dice la ley sobre los murales en Colombia?

Más allá de la pelea en plataformas digitales, la normatividad colombiana es clara sobre los límites del arte urbano. Los murales artísticos están permitidos en el país, pero exigen una serie de permisos obligatorios según el lugar donde se realicen.

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Si el muro pertenece a un predio privado, el artista solo necesita la autorización firmada por el dueño de la propiedad; por el contrario, si la intervención se realiza en infraestructura pública (como puentes o túneles), se requiere la aprobación previa y expresa de la alcaldía o de la secretaría competente del municipio.

La ley prohíbe taxativamente realizar cualquier tipo de pintura sin autorización sobre bienes considerados patrimonio histórico, redes de servicios públicos, elementos naturales o infraestructura de transporte. Quienes omitan estas reglas se exponen a severas multas económicas por parte de la Policía y quedan obligados a reparar el daño pagando la pintura del muro afectado.

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