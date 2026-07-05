Jóvenes a la E: estos son los pasos, fechas, requisitos y beneficios para acceder a las becas del 100% en formación laboral

La inscripción a Jóvenes a la E estará disponible hasta el 7 de julio de 2026 y se realiza de forma virtual en la plataforma Sicore - crédito John Paz/Colprensa

La Alcaldía Mayor de Bogotá abrió la convocatoria de Jóvenes a la E – Formación para el Trabajo, un programa que otorga becas del 100% en programas técnicos laborales por competencias a jóvenes de 14 a 28 años residentes en la ciudad, garantizando el acceso sin endeudamientos a una formación con alta inserción laboral.

La iniciativa es liderada por la Agencia Distrital para la Educación Superior, la Ciencia y la Tecnología – Atenea, y busca fortalecer las trayectorias educativas y facilitar la vinculación de los jóvenes al mundo del trabajo.

La convocatoria estará abierta hasta el 7 de julio de 2026. El programa cubre completamente el valor de la matrícula académica en programas técnicos laborales de hasta tres semestres, orientados a áreas de alta demanda en empresas bogotanas. Los cursos incluyen un componente práctico mínimo del 50% y pueden desarrollarse en modalidad presencial, virtual o a distancia, según la oferta de cada institución.

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Requisitos de participación y condiciones

Para postularse, los aspirantes deben cumplir los siguientes requisitos:

La Agencia Atenea cubrirá el valor total de la matrícula académica en programas técnicos laborales por competencias y evitará endeudamiento para los beneficiarios - crédito Alcaldía de Bogotá

Tener entre 14 y 28 años cumplidos al cierre de la convocatoria.

Residir en Bogotá.Haber finalizado el bachillerato en un colegio de la ciudad o validado por Icfes.

No estar matriculado en programas técnicos profesionales, tecnológicos ni universitarios durante 2025-2 o 2026-1.

No haber sido beneficiario de “Jóvenes a la E” ni de otros fondos o estrategias distritales de acceso y permanencia en educación superior.

No ser egresado de programas técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios.

No existe impedimento para quienes estén trabajando, siempre que cuenten con la disponibilidad para cumplir los requisitos académicos. Los aspirantes que ya cursan o han completado un técnico laboral por competencias pueden participar, pero quedan excluidos quienes estén en programas técnicos profesionales, tecnológicos o universitarios.

El programa exige que los seleccionados realicen 32 horas de retribución social en beneficio de la ciudad, como parte de los compromisos adquiridos con la beca.

Oferta académica de la convocatoria

La cuarta edición de “Jóvenes a la E – Formación para el Trabajo” ofrece hasta 13 programas técnicos laborales, que varían según la localidad de residencia del aspirante. Las áreas disponibles incluyen:

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Los programas de Jóvenes a la E podrán cursarse en modalidad presencial, virtual o a distancia y exigirán al menos un 50 % de formación en ambientes prácticos, reales o simulados - crédito Alcaldía de Bogotá

Administración, finanzas y derecho: Auxiliar Administrativo, Auxiliar Contable.Agropecuario y veterinaria: Auxiliar en Clínica Veterinaria.Comercio y mercadeo: Auxiliar de Mercadeo y Ventas, Ventas.

Educación: Atención Integral a la Primera Infancia.

Salud: Auxiliar Administrativo en Salud.

Tecnologías de la información y las comunicaciones: Procesamiento y Digitación de Datos, Manejo de Herramientas para Codificación de Software, Asistencia y Soporte TI.

Turismo, hotelería y gastronomía: Cocina, Servicios Turísticos y Hoteleros.

Los detalles específicos de cada programa, modalidad y requisitos adicionales pueden consultarse en el tablero visual de la convocatoria en agenciaatenea.gov.co.

Beneficios para los seleccionados

Los jóvenes seleccionados acceden a los siguientes beneficios:

Pago total de la matrícula académica en cada ciclo de formación.

Participación en la Ruta Distrital Jóvenes con Oportunidades, que incluye acompañamiento psicosocial, orientación laboral y transferencias monetarias condicionadas de hasta un (1) smmlv por semestre durante los dos primeros semestres, dependiendo del cumplimiento de las condiciones establecidas.

Apoyos económicos por parte de Atenea para quienes no ingresen a la Ruta Distrital, con montos de hasta un (1) smmlv por semestre, sujetos a la matrícula y el inicio de la formación.

El acceso a estos beneficios se determina según los criterios de priorización y focalización publicados en los lineamientos del programa y de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Cómo inscribirse: registro y pasos

La oferta académica de Jóvenes a la E incluye programas técnicos laborales en administración, salud, tecnologías de la información, educación, comercio, gastronomía y turismo - crédito Secretaria de Educación/Sitio web

El proceso de inscripción es completamente virtual. Los interesados deben seguir estos pasos:

Ingresar al sistema Sicore: sicore.agenciaatenea.gov.co Crear usuario y contraseña. Diligenciar la hoja de vida. Cargar los documentos requeridos. Seleccionar tres programas técnicos laborales de interés, en orden de preferencia (obligatorio). Confirmar el registro y postulación.

Quienes ya cuentan con hoja de vida en Sicore de convocatorias anteriores y requieran actualizar información personal deben radicar una solicitud formal en siga.agenciaatenea.gov.co. En el caso de los programas virtuales o a distancia, es necesario contar con computador e internet, aunque algunas instituciones ofrecen espacios para acceso a estos recursos.

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Proceso de selección y formalización

Los resultados estarán disponibles en la plataforma Sicore, donde los postulantes podrán consultar si han sido seleccionados como elegibles. Los elegibles son aquellos que cumplen los requisitos mínimos y, según el mecanismo de asignación de cupos, obtienen un lugar en un programa técnico laboral por competencias.

Una vez publicado el listado de elegibles, los seleccionados deberán firmar la carta de compromiso en el módulo de consulta de resultados de Sicore. Posteriormente, la institución educativa contactará al beneficiario para completar el proceso de formalización de su matrícula. Si el joven no queda seleccionado inicialmente, podrá estar en lista de espera y ser llamado si se liberan cupos.

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Finalmente, para resolver dudas, presentar solicitudes o recibir orientación sobre el proceso, los aspirantes pueden comunicarse con Atenea a través de los canales de atención ciudadana disponibles en agenciaatenea.gov.co. Es importante incluir datos completos y detallar la consulta para agilizar la respuesta.