Colombia jugará ante Suiza con una combinación en el uniforme que le trae buenos recuerdos

Esa combinación de camiseta amarilla y pantaloneta blanca, ya la utilizó Colombia en este torneo. Lo hizo ante República Democrática del Congo - crédito Raquel Cunha/Reuters

La selección Colombia utilizará, para enfrentar a Suiza en los octavos de final del Mundial 2026, la camiseta amarilla de local, con combinaciones naranjas y azules, con pantaloneta y medias blancas. Esa misma combinación, que le trajo tantas alegrías en el Mundial de Brasil 2014, vestirá al equipo colombiano en un duelo clave por seguir en búsqueda de la primera copa del mundo para el país.

La vestimenta fue confirmada por la FIFA sobre el mediodía de este 5 julio, en donde se expone además que el arquero de la Tricolor vestirá de verde, tanto en la camiseta como en la pantaloneta y en las medias. El mismo uniforme que ya vistió en el enfrentamiento ante República Democrática del Congo por la segunda fecha de la fase de grupos, con victoria para el equipo colombiano por 1-0.

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Estos serán los uniformes para el partido entre la Selección Colombia y Suiza por los octavos de final del Mundial 2026 - crédito FIFA

Los suplentes tendrán que utilizar el peto color morado encima del uniforme.

Por su parte, la selección de Suiza vestirá completamente de rojo, desde la camiseta, hasta las medias, pasando por la pantaloneta, ese será el color que prime para el seleccionado europeo. Su arquero vestirá complemente de negro, con combinaciones grises en el pecho. Sus suplentes vestirán con los petos color dorado.

¿Cómo se eligen los uniformes para los partidos del Mundial 2026?

A través de su sitio web oficial, la FIFA establece qué uniforme usa cada selección en cada partido para garantizar una perfecta diferenciación visual en la cancha. Antes del torneo, las federaciones registran sus uniformes principales y alternativos, y la FIFA asigna las combinaciones exactas (camisetas, pantalonetas y medias) para cada encuentro.

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Para tomar esta decisión, sigue exponiendo el la página web, el máximo organismo rector sigue un riguroso proceso y criterios clave:

Asignación oficial: la FIFA publica las combinaciones permitidas para cada partido a través de la plataforma, evitando cualquier coincidencia cromática.

Contraste de color: se evalúa cómo se ven los uniformes tanto a color como en blanco y negro (para los árbitros y transmisiones televisivas). A menudo se cruzan prendas para que los colores principales no choquen, resultando en combinaciones poco comunes.

Preferencia de los equipos: se le da prioridad al equipo “Local” (designado administrativamente) para usar su uniforme principal, obligando al “Visitante” a usar su uniforme alternativo o hacer ajustes.

Exigencias tecnológicas: La FIFA usa simulaciones visuales mucho más allá de los diseños básicos para evitar confusiones de tono, garantizando que el diseño asistido por computadora (CAD) no engañe al ojo humano.

La Selección Colombia celebrando uno de los cuatro goles que anotó frente a Japón en Brasil 2014 - crédito AFP

El recuerdo para la Selección Colombia con esta combinación en el uniforme

En el pasado la que predominaba era amarillo con azul y rojo, representando fielmente a la bandera colombiana, pero con la llegada de la marca Adidas, como vestidor oficial de la Selección Colombia, en el año 2011, se ha vuelto tradicional que la Tricolor vista con la combinación amarillo/blanco, esa misma con la que el equipo regresó a un mundial después de 16 años sin lograrlo y con la que alcanzó su mejor participación en una copa del mundo, cuando llegó a los cuartos de final de Brasil 2014.

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En este Mundial 2026, Colombia no había podido utilizarla porque no se cumplían las normativas de FIFA expuestas anteriormente. Ante Uzbekistán utilizó el uniforme de visitante, y contra República Democrática del Congo, Portugal y Ghana, a pesar de utilizar el uniforme de local, las medías tuvieron que ser rojas para que no se confundieran con las del rival.

Es así como la Selección Colombia jugará ante Suiza con un uniforme que le trae buenos recuerdos. El regreso a una copa del mundo y la mejor participación histórica en esos torneos, e incluso el volver a disputar una final de Copa América en la edición de 2024, algunos de la lista, a la que los hinchas esperan se sume la victoria ante el equipo suizo.

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