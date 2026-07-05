Documento del Banco de la República revela preocupante panorama para las tasas de interés y el precio de los productos y los servicios

La tasa de interés del Banco de la República está en 12%, luego de una subida de 75 puntos básicos - crédito Banco de la República

La Junta Directiva del Banco de la República elevó de nuevo la tasa de interés de política monetaria, la tarifa base que cobra el banco central de Colombia por prestarle dinero a los bancos comerciales. Su principal función es controlar la inflación y orientar la economía del país.

La tasa quedó en 12%, después de que la mayoría del órgano consideró que la inflación persistente, las expectativas alrededor de 6,5% y una demanda interna por encima de la producción exigían un nuevo ajuste.

La votación dejó tres posiciones: cuatro miembros apoyaron el alza de 75 puntos básicos (pb), dos pidieron una reducción de 50 pb y uno prefirió mantener la tasa sin cambios.

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Las actas señalan que la inflación total llegó a 5,8% en mayo de 2026 y la inflación básica, sin alimentos ni regulados, a 6,0%, ambas por encima de la meta de 3,0% y en línea con los pronósticos del equipo técnico. También recogen diferencias sobre el origen de las presiones de precios y sobre el efecto que puede tener una tasa más alta sobre el crecimiento, la inversión y la competitividad.

Argumentos para subir la tasa de interés

Los cuatro directores que respaldaron el aumento sostuvieron que el deterioro inflacionario ya no puede explicarse por factores aislados. En las minutas quedó consignado que “la inflación ha mantenido una tendencia al alza en los últimos 12 meses, acumulando un incremento de 100 pb desde el mínimo de 4,8% en junio de 2025 hasta 5,8% en mayo de 2026”.

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Entre otras cosas, la subida de la tasa de interés impacta el valor de los créditos - crédito Colprensa

Ese grupo advirtió que 71 pb de ese aumento ocurrieron desde diciembre de 2025, cuando la inflación era 5,1%. También resaltó que el fenómeno se extendió a muchos rubros de la canasta familiar, lo que atribuyó a excesos de demanda y al fuerte aumento del salario mínimo para 2026. La mayoría añadió que las expectativas de inflación siguieron elevadas en todos los plazos. Aunque las implícitas en el mercado de deuda pública corrigieron una parte en junio, las distintas mediciones todavía se ubican alrededor de 6,5% para finales del presente año.

Para ese bloque, el problema no es solo el nivel de los precios, sino la señal que deja sobre la confianza en la política monetaria. Las minutas recogen dos advertencias: “Este desanclaje muestra un deterioro en la credibilidad de la estrategia de inflación objetivo” y “serio deterioro en la credibilidad de la meta de inflación”.

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Los directores que votaron por el alza también afirmaron que la demanda interna creció por encima de la producción. Vincularon el comportamiento a altos niveles de déficit fiscal, que sostienen la demanda interna pese a una política monetaria relativamente restrictiva.

A ese diagnóstico sumaron un riesgo adicional. El equipo técnico prevé que la inflación podría subir a niveles superiores a los previstos para lo que resta de 2026, aun sin incorporar el efecto de el fenómeno de El Niño.

La elevada probabilidad de ese fenómeno y la dificultad para anticipar la intensidad y duración elevaron la cautela de la mayoría. Ese grupo también insistió en la necesidad de un ajuste estructural de las finanzas públicas para respaldar el esfuerzo de la política monetaria.

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La Junta Directiva del Banco de la República está conformada por Leonardo Villar (gerente general del Emisor), César Giraldo, Germán Ávila (ministro de Hacienda), Mauricio Villamizar, Olga Lucía Acosta, Laura Moisá y Bibiana Taboada - crédito Banco de la República

PIB, empleo y riesgos externos en la discusión

La discusión también incluyó señales de actividad que, a juicio de la mayoría, daban margen para un ajuste más fuerte. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que el PIB creció 2,2% en el primer trimestre de 2026, por encima del 2,0% del cuarto trimestre de 2025.

Además, la demanda interna mostró más dinamismo que la producción, con avances del consumo público, del consumo privado en bienes durables y de la inversión en maquinaria y equipo. En el mercado laboral, el desempleo se ubicó en 8,1% en el agregado nacional y en 8,5% en el área metropolitana, mientras los salarios siguieron al alza.

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Ante esto, la mayoría interpretó esos datos como señales de una economía con capacidad para absorber un endurecimiento monetario sin comprometer de manera inmediata el mercado laboral. También sostuvo que el entorno reduce los dilemas de la política monetaria y mejora la posición del banco central frente al balance de riesgos.

En el frente externo, la Junta examinó el conflicto en Medio Oriente y el efecto sobre los precios internacionales de los combustibles, los costos de transporte y los fertilizantes. También consideró la reacción de los mercados financieros ante las decisiones de política monetaria en economías avanzadas.

Las minutas agregan que la prima de riesgo país se redujo de forma importante en el período reciente, con efecto sobre la valorización de activos locales y la apreciación del peso. Dicho movimiento abarató algunos bienes importados, pero también favoreció un aumento de las importaciones, que crecen a tasas superiores al 10% en lo corrido del año hasta abril, con efecto sobre la balanza comercial.

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En mayo de 2026, el Índice de Precios al Consumidor acumula un registro anual de 5,84% - crédito Dane

La minoría que pidió recortar la tasa

Los dos directores que votaron por una rebaja de 50 pb rechazaron nuevos aumentos con la postura actual y con los resultados macroeconómicos más recientes. Según ellos, la inflación responde, sobre todo, a choques de oferta y a la indexación a la inflación pasada, no a factores de demanda que justifiquen una postura más contractiva.

Pusieron el foco en los alimentos, el clima y las tensiones geopolíticas. “Los aumentos en alimentos obedecen a fenómenos climáticos y tensiones internacionales que elevan los costos de insumos agrícolas”, señalaron.

También sostuvieron que los incrementos en los servicios responden a la indexación y a los arriendos. En cambio, alertaron que un nuevo endurecimiento encarece el financiamiento de hogares y empresas, desincentiva la inversión productiva y puede frenar un crecimiento que consideran débil, pese al avance de 2,2% del PIB frente al 2,0% previo.

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Recordaron que la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) dejó inalterada la tasa de interés de política (rango de entre 3,50 % y 3,75 %) en su última sesión y advirtieron que un mayor diferencial cambiario podría atraer capitales especulativos, acentuar la revaluación del peso y perjudicar al sector exportador y al sector de manufacturas de consumo doméstico, ya golpeado por las importaciones chinas.

Mencionaron el carry trade. Según ellos, el fenómeno aumenta la vulnerabilidad de la economía ante una reversión posterior de capitales.

Gustavo Petro, presidente de Colombia, dice que la subida de la tasa de interés impacta al dólar - crédito @PetroGustavo/X

La posición de mantener la tasa sin cambios

El miembro que prefirió dejar la tasa intacta planteó un diagnóstico intermedio. Considera que la inflación “crece, pero a menor ritmo” y que, aunque hay algunos componentes de demanda, sigue explicada en buena parte por fenómenos de oferta, en una combinación de inercia inflacionaria y choque externo.

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Dicho voto también apuntó a presiones en los arriendos y al peso de la canasta de minero-energéticos en el Índice de Precios al Productor (IPP). En la actividad real, observó un empleo estable, un crecimiento todavía débil, una leve recuperación de la industria y un debilitamiento del sector agropecuario por fenómenos climáticos.

Sobre el tipo de cambio, la advertencia fue cercana a la de los directores que pidieron bajar la tasa. Según las minutas, “una tasa alta puede mantener el tipo de cambio apreciado y debilitar la competitividad nacional”.

La Junta Directiva del Banco de la República dejó abierta la puerta a nuevos movimientos según cambien los datos de inflación, demanda interna y entorno externo. El mensaje final de las actas es que la mayoría busca afianzar una trayectoria descendente de los precios, pero el rumbo de las próximas reuniones dependerá de la nueva información disponible.