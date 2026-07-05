Iván Barton será el árbitro entre Colombia y Suiza en los octavos de final del Mundial 2026: es recordado por esta razón

Iván Barton será el árbitro central entre la Selección Colombia y Suiza por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 - crédito Concacaf

Iván Barton será el árbitro central del partido entre la selección Colombia y su similar de Suiza el próximo martes 7 de julio a partir de las 3:00 p. m., hora colombiana. El partido será en el estadio de Vancuver, Canadá, y tendrá al equipo suizo como local; el cuadro colombiano oficiará como visitante.

El árbitro salvadoreño estará acompañado en las bandas por los argentinos David Moran y Antonio Pupiro, como asistente 1 y asistente 2, respectivamente. En la cuarta posición estará la mexicana Katia García, mientras que su compatriota Sandra Ramírez oficiará como árbitro asistente de reserva.

Barton ya hizo historia en la Copa del Mundo 2026 al convertirse en el primer árbitro en sancionar la “Ley Vinicius JR”, en el partido entre la selección de Turquía y Paraguay, el pasado 12 de junio.

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Miguel Almirón de Paraguay discute con el árbitro Iván Barton, tras ser sancionado con la Ley Vinicus Junior - crédito Darren Yamashita/Reuters

¿Qué es la ley Vinicius?

La “Ley Vinícius” es una normativa impulsada por la FIFA y aprobada por la IFAB que expulsa con tarjeta roja directa a los futbolistas que se cubran la boca al dirigirse a un rival durante un partido. Esta regla surgió tras un incidente en la Champions League entre el jugador del Real Madrid, Vinicius Junior, y Gianluca Prestianni (del Benfica), donde fue imposible probar insultos racistas porque el agresor ocultó su boca al hablar. El objetivo de la medida es evitar insultos, odio o situaciones de discriminación.

Esa fue la ley que inauguró Bartón, y lo hizo contra el jugador paraguayo Miguel Almirón de Paraguay. Justo antes del descanso, Almirón se dirigió a un jugador rival (el turco Mert Müldür) mientras se cubría la boca con la mano para hablarle. Tras una revisión en el VAR, el árbitro salvadoreño Iván Barton le mostró la tarjeta roja directa.

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Esta fue la jugada por la que comenzó la Ley Vinicius JR - crédito ESPN

Así es Iván Barton, árbitro con recorrido internacional

Barton, nacido en El Salvador el 27 de enero de 1991, hace parte del arbitraje internacional desde 2018. En los dos encuentros que ha dirigido durante esta Copa del Mundo ha mostrado seis tarjetas amarillas, para un promedio de tres por partido, además de una expulsión. Pese a esos números, su desempeño ha sido objeto de críticas por algunas decisiones tomadas en el campo y por su ubicación en determinadas acciones del juego.

En los análisis realizados por expertos arbitrales colombianos se ha expuesto que Barton da confianza, a pesar de que ha cometido algunos errores. “El salvadoreño es un árbitro con experiencia en mundiales juveniles, de mayores e incluso Juegos Olímpicos. Siempre fue de mis árbitros favoritos pero últimamente lo he visto que se altera fácil y cae mucho en las poses grandilocuentes. Al menos para Colombia, no habrá barrera idiomática”, expuso el analista conocido como ‘VAR Central’, a través de su cuenta de X.

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En cuanto al comportamiento disciplinario de los equipos, Colombia afronta los octavos de final con 49 faltas cometidas y seis tarjetas amarillas acumuladas. Suiza, por su parte, registra 47 infracciones, pero solo ha recibido tres amonestaciones en lo que va del torneo.

Esta es la terna arbitral para el partido entre la Selección Colombia y Suiza - crédito FIFA

Tras las recientes decisiones disciplinarias adoptadas por la FIFA durante el Mundial de 2026, las advertencias también alcanzan al capitán de Colombia, James Rodríguez. El volante acumula una tarjeta amarilla en el torneo y, de recibir otra en el compromiso frente a Suiza, quedaría suspendido automáticamente para un eventual partido de cuartos de final.

La norma de la FIFA establece que dos amonestaciones en fases distintas de la competencia implican una fecha de sanción, por lo que James deberá extremar precauciones para evitar perderse un encuentro decisivo. Su presencia resulta clave para la selección Colombia, tanto por su liderazgo como por su influencia en la generación de juego y las acciones ofensivas del equipo de Néstor Lorenzo.

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