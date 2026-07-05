Colombia

Ejército encontró arsenal y explosivos que pertenecerían a las disidencias de las Farc en Remedios, Antioquia

El operativo se produjo en medio de la ofensiva militar que busca debilitar a los grupos armados ilegales que mantienen presencia en el nordeste antioqueño

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El depósito clandestino fue localizado en la vereda Juan Bran, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño-crédito @COL_EJERCITO/X
El depósito clandestino fue localizado en la vereda Juan Bran, zona rural del municipio de Remedios, en el Nordeste antioqueño-crédito @COL_EJERCITO/X

Las operaciones militares continúan intensificándose en el nordeste antioqueño, una región que en las últimas semanas ha estado marcada por enfrentamientos entre grupos armados ilegales y el desplazamiento de cientos de familias.

En medio de ese panorama, las autoridades reportaron un nuevo resultado contra las estructuras criminales que operan en la zona.

Durante un operativo desarrollado en el municipio de Remedios, Antioquia, tropas del Ejército Nacional localizaron un depósito clandestino que almacenaba material de guerra, equipos de comunicación y elementos explosivos. El hallazgo se produjo en la vereda Juan Bran, un sector rural donde las Fuerzas Militares mantienen presencia permanente para contrarrestar las acciones de los grupos armados.

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Remedios atraviesa una compleja situación de orden público tras los recientes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc-crédito @COL_EJERCITO/X
Remedios atraviesa una compleja situación de orden público tras los recientes enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc-crédito @COL_EJERCITO/X

Según la información oficial, el material pertenecería al frente 4 de las disidencias de las Farc, organización señalada de mantener influencia en esta subregión de Antioquia y de participar en hechos que afectan el orden público y la seguridad de las comunidades.

El procedimiento fue adelantado por soldados del Batallón de Despliegue Rápido N.° 20, con el apoyo de unidades de la Policía Nacional. La intervención hace parte de las operaciones que se desarrollan de manera sostenida en el Nordeste antioqueño para debilitar las capacidades logísticas y militares de los grupos armados ilegales.

De acuerdo con el Ejército, el descubrimiento del depósito representa un golpe a la estructura que opera en esta zona, al afectar el almacenamiento de armamento y otros elementos utilizados para el desarrollo de actividades criminales. En el lugar fueron incautados un arma larga tipo escopeta, 15 proveedores y más de 470 cartuchos de diferentes calibres. Además, las autoridades encontraron dos radios de comunicación que, al parecer, eran utilizados para mantener contacto entre los integrantes del grupo armado.

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Entre el material incautado había municiones, proveedores, explosivos y equipos de comunicación que serían utilizados por un grupo armado ilegal-crédito @COL_EJERCITO/X
Entre el material incautado había municiones, proveedores, explosivos y equipos de comunicación que serían utilizados por un grupo armado ilegal-crédito @COL_EJERCITO/X

El inventario también incluyó 100 metros de cordón detonante y 19 recipientes de PVC, materiales que suelen emplearse en la fabricación o acondicionamiento de artefactos explosivos improvisados. Todo el material quedó bajo custodia de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales correspondientes.

Las Fuerzas Militares señalaron que este tipo de operaciones buscan limitar la capacidad de acción de las organizaciones ilegales que mantienen presencia en el territorio y que, según las autoridades, continúan afectando a la población mediante amenazas, intimidaciones y acciones armadas.

El municipio de Remedios atraviesa un momento complejo en materia de seguridad. Hace apenas una semana se registraron fuertes enfrentamientos entre integrantes del Clan del Golfo y las disidencias de las Farc, situación que obligó a decenas de familias a abandonar sus viviendas para proteger su vida.

El Ejército y la Policía adelantaron el operativo como parte de las acciones para debilitar las estructuras criminales que operan en la región-crédito @COL_EJERCITO/X
El Ejército y la Policía adelantaron el operativo como parte de las acciones para debilitar las estructuras criminales que operan en la región-crédito @COL_EJERCITO/X

Como consecuencia de esos combates, más de 350 personas tuvieron que desplazarse desde la vereda Río Bagre hacia otros lugares del municipio en busca de condiciones más seguras. La emergencia humanitaria movilizó a las autoridades locales y a organismos encargados de brindar atención a la población afectada.

Los recientes hechos reflejan la persistencia de las disputas entre grupos armados ilegales por el control de corredores estratégicos en esta zona del departamento, un escenario que mantiene en alerta a las comunidades rurales y a las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Mientras avanzan las operaciones militares, las autoridades continúan desarrollando labores de control e inteligencia para ubicar nuevos depósitos ilegales, impedir el fortalecimiento de estas estructuras y reducir los riesgos para la población civil.

El Ejército aseguró que mantendrá las acciones en el Nordeste antioqueño como parte de la estrategia para contener el accionar de los grupos armados organizados y proteger a las comunidades que habitan en los sectores rurales de la región. El hallazgo del arsenal representa uno de los resultados más recientes de esas operaciones, en un territorio donde la situación de orden público sigue siendo uno de los principales desafíos para las autoridades.

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