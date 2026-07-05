Exministra de Gustavo Petro advirtió que proceso de empalme con equipo de Abelardo de la Espriella “no va a ser transparente”: esta es la razón

La exministra Cecilia López aprovechó para lanzar nuevas pullas al presidente Gustavo Petro, por lo que considera es la falta de transparencia - crédito Colprensa - Presidencia

Con una fuerte crítica al gobierno de Gustavo Petro, la exministra de Agricultura Cecilia López Montaño, que estuvo en los primeros seis meses de la presente administración, advirtió que el empalme entre el equipo saliente y la administración entrante “no va a ser transparente”. Los motivos, según la exfuncionaria, pasan por el deterioro de la capacidad técnica del Estado, que a su juicio dejó sin datos confiables a las entidades.

En diálogo extenso con Blu Radio, la también exsenadora de la República puso un ejemplo concreto de esa fragilidad institucional que, desde su perspectiva representará grandes dificultades para el mandatario entrante, Abelardo de la Espriella.

PUBLICIDAD

“Tienen 22.000 familias a las que les entregaron tierras sin título de propiedad”, remarcó, en lo referente a la labor de la Agencia Nacional de Tierras (ANT). Y planteó que, entre otros, este frente puede convertirse en uno de los primeros problemas de la nueva administración.

En su argumentación, López sostuvo que la transición actual puede ser más difícil que otras que conoció en su trayectoria pública, en un concepto que entregó con la experiencia que le ha dado su participación en al menos seis mandatos, como los de César Gaviria y Ernesto Samper en la decáda del 90.

PUBLICIDAD

En medio de fuertes tensiones empezó el empalme entre los equipos salientes y entrantes del Gobierno nacional, a juzgar las declaraciones de José Manuel Restrepo y Germán Ávila - crédito @jrestrp/X

De hecho, indicó al citado medio que como uno de los empalmes más complejos que vivió fue, justamente, el de este último mandatario, Samper, según ella por filtraciones de la información que manejaba el equipo de llegada: el del conservador Andrés Pastrana Arango, que en su momento estuvo detrás de las denuncias por la presunta entrada de dineros del narcotráfico a la aspiración del exmandatario, en un caso de 1994.

Cecilia López explicó los motivos por los cuales no será un empalme transparente entre Petro y De la Espriella

La economista afirmó que el problema actual no se limita a la coordinación política entre Gobiernos.

“Aquí nadie ha mirado lo que significa la pérdida de haber sacado no solamente la tecnocracia, sino también la burocracia en el buen sentido”, señaló López Montaño, que asoció esta falla lo que representó la salida de funcionarios con experiencia, lo que en su análisis afectó la “memoria colectiva” de las instituciones.

PUBLICIDAD

“Al sacar la tecnocracia y la burocracia, ¿sabes qué se perdió? Se perdieron los datos”, afirmó la exministra, que llegó a la administración como una promesa de pluralidad, pero terminó marchándose en el primer remezón de Gobierno, en abril de 2023, tras casi ocho meses en el cargo. A su vez, cuestionó la consistencia de informes oficiales que, según dijo, dificultan saber qué ocurrió dentro del Gobierno.

Cecilia López advirtió que uno de los errores del Gobierno de Gustavo Petro fue desprenderse de los técnicos - crédito REUTERS

Así pues, indicó que desvinculación de personal técnico afectó la memoria operativa de las instituciones y dejó vacíos sobre el estado real de varias entidades. Por ello, planteó que un empalme exige una base técnica verificable para reconstruir decisiones, programas y resultados. “¿Cómo se hace un empalme cuando no tienes la base sustantiva con la cual uno puede saber qué pasó, que son los datos y los informes?”, preguntó.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, la exministra y exsenadora advirtió que la consecuencia concreta es que el nuevo Ejecutivo podría asumir funciones sin instrumentos suficientes para conocer el estado real del aparato estatal, en un panprama en el que De la Espriella recibirá, a su juicio, un país con más presión social. “Este país hoy no es el país de antes”, sostuvo al referirse a los cambios ocurridos en los últimos años.

Y es que, según su análisis a Blu Radio, ya no se trata solo de atender a la población en pobreza, sino también a un segmento vulnerable con demandas más explícitas frente al Estado. “Hoy tienen poder, por lo menos el 40 o 45 por ciento, saben cómo salir a la calle y protestar porque sienten que tienen derecho”, señaló la extitular de la cartera de Agricultura, que rechazó que la respuesta deba estar basada en ayudas.

PUBLICIDAD

Según Cecilia López, el nuevo Gobierno no sabrá sobre qué bases empezará a regir los destinos del país - crédito Sergio Acero/REUTERS

Para López, es claro que la entrante administración deberá ser, en consecuencia, cuidadosa. “No son subsidios ni regalos; es cómo se inserta esta población en el desarrollo del país”, afirmó la exfuncionaria, que advirtió que ignorar el cambio social en Colombia podría agravar la polarización creciente; aunque también expresó preocupación por la forma en que el Gobierno saliente cierra su estancia en el poder.

En ese sentido, señaló que le inquietan los nombramientos y decisiones de última hora que, a su entender, pueden condicionar la gestión del nuevo Ejecutivo. “Ellos no se acuerdan que lo único que lo juzga a uno bien es la historia”, afirmó al referirse a esas actuaciones y se preguntó cómo algunas entidades mantienen acelerados sus procesos administrativos pese a la inminencia de la entrada del nuevo Gobierno.

PUBLICIDAD

En su discurso, la exparlamentaria reiteró la necesidad de reconstruir capacidad estatal y leer el cambio social del país.

“Se tienen que rodear muy bien, pero tienen que entender este mensaje inicial: ustedes tienen otro país”, concluyó la mujer, que negó que sus críticas a la gestión de Petro y su equipo respondan a diferencias personales con el gobierno del que hizo parte, pues alegó no tener resentimiento alguno.