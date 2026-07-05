Colombia

Renta Ciudadana y devolución del IVA: amplían pagos de hasta $500.000 para miles de beneficiarios en julio

Los hogares deben cumplir requisitos de permanencia, tener datos vigentes y seguir los canales oficiales, porque cualquier incumplimiento puede causar la suspensión temporal de nuevas transferencias monetarias

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La entrega de Renta Ciudadana y devolución del IVA continúa bajo la modalidad de giro a través de SuRed y SuperGiros en puntos autorizados - crédito Prosperidad Social
La entrega de Renta Ciudadana y devolución del IVA continúa bajo la modalidad de giro a través de SuRed y SuperGiros en puntos autorizados - crédito Prosperidad Social

Prosperidad Social amplió hasta el 14 de julio el plazo de entrega para que los beneficiarios del tercer ciclo de Renta Ciudadana y devolución del IVA puedan reclamar sus transferencias monetarias en todo el país.

La extensión de la fecha, anunciada oficialmente por la entidad, busca asegurar que los más de 770.000 hogares cobijados por este ciclo reciban oportunamente los recursos destinados a la protección social y al alivio económico de los sectores más vulnerables. Según cifras reportadas por la entidad, a la fecha el avance de entrega alcanza el 79,3% de la meta nacional, lo que representa un ritmo positivo, aunque persisten retos logísticos en zonas apartadas.

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“Con la ampliación de esta jornada buscamos garantizar la cobertura en todo el territorio nacional y que las transferencias lleguen de manera oportuna a los hogares que más lo necesitan. Nuestro compromiso es facilitar el acceso a estos recursos y avanzar en una entrega eficiente”, afirmó Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

Durante este periodo, la entrega continúa bajo la modalidad de giro, a través de la unión temporal conformada por SuRed y SuperGiros, quienes se encargan de los pagos en puntos autorizados en todo el país. Prosperidad Social hizo un llamado para que los hogares beneficiarios acudan a reclamar sus ayudas dentro del plazo, con el objetivo de evitar congestiones y garantizar la disponibilidad de los recursos.

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Prosperidad Social reportó un avance de entrega del 79,3% de la meta nacional, aunque persisten retos logísticos en zonas apartadas - crédito Prosperidad Social
Prosperidad Social reportó un avance de entrega del 79,3% de la meta nacional, aunque persisten retos logísticos en zonas apartadas - crédito Prosperidad Social

Jornadas especiales y cobertura nacional

En el contexto de la ampliación, se desarrollará una jornada especial de caja extendida en el corregimiento de Nazareth, municipio de Uribia, La Guajira, entre el 9 y el 11 de julio. La acción busca facilitar el acceso a los beneficiarios en una de las zonas más apartadas del país.

La estrategia de fortalecimiento de programas de transferencias monetarias también avanza con la implementación del Gestor de Información Financiera (GIF), una herramienta que permite a los hogares registrar o actualizar su cuenta bancaria o producto financiero digital para recibir directamente las transferencias.

Requisitos y condiciones de acceso y permanencia

Para ser seleccionado como beneficiario de Renta Ciudadana o devolución del IVA, el hogar debe estar registrado en el Sisbén IV o en listados de población indígena validados por el Ministerio del Interior. Cabe resaltar que el programa no contempla inscripciones abiertas, sino que Prosperidad Social realiza directamente la identificación, selección y vinculación de los hogares potenciales a partir de registros administrativos y fuentes oficiales.

La entidad recomienda mantener actualizada la información en la encuesta Sisbén IV y estar atentos a los canales oficiales de Prosperidad Social, así como a las comunicaciones de la alcaldía municipal o regional para conocer novedades y orientaciones sobre la entrega.

La ampliación del plazo busca que más de 770.000 hogares reciban los recursos de protección social y alivio económico en todo el país - crédito Prosperidad Social
La ampliación del plazo busca que más de 770.000 hogares reciban los recursos de protección social y alivio económico en todo el país - crédito Prosperidad Social

El valor de la transferencia en la línea de valoración del cuidado será de hasta $500.000, liquidado cada 45 días. Para conservar el beneficio, los hogares deben cumplir con condiciones de permanencia tales como:

  • No tener decisiones oficiales sobre custodia o medidas de protección de menores
  • No contar con adolescentes o jóvenes vinculados a Jóvenes en Paz
  • Inscripción vigente en registros administrativos, coherencia de datos entre diferentes entidades (Ministerios de Educación, Salud, Justicia, Icbf, DNP, entre otros)
  • Vigencia de los documentos de identidad
  • Adecuación de las condiciones socioeconómicas
  • Suscripción del acta de compromiso y corresponsabilidad.

La verificación periódica del cumplimiento es clave: si se detecta algún incumplimiento, el hogar será suspendido y perderá temporalmente el derecho a nuevas transferencias monetarias hasta regularizar su situación.

Prosperidad Social reiteró el llamado a los beneficiarios para que consulten la información oficial, acudan a los puntos de pago y aprovechen la ampliación del plazo hasta el 14 de julio para reclamar el giro correspondiente al tercer ciclo de Renta Ciudadana y devolución del IVA.

Los beneficiarios de Renta Ciudadana y devolución del IVA deben estar registrados en el Sisbén IV o en listados de población indígena validados por el Ministerio del Interior - crédito Prosperidad Social
Los beneficiarios de Renta Ciudadana y devolución del IVA deben estar registrados en el Sisbén IV o en listados de población indígena validados por el Ministerio del Interior - crédito Prosperidad Social

La entidad insistió en la importancia de la corresponsabilidad, el cumplimiento de los criterios y la actualización permanente de los datos para mantener el acceso a los programas sociales y fortalecer los mecanismos de protección a los hogares más vulnerables del país.

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