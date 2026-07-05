Fiesta de picó terminó en tragedia para un menor de edad que fue apuñalado en Magangué

La pelea se desató en medio de la multitudinaria fiesta, por lo que el agresor huyó del lugar - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un adolescente de 16 años murió tras ser apuñalado en una riña durante una fiesta de picó en el corregimiento Yatí, ubicado en el municipio de Magangué (Bolívar), durante la noche del sábado 4 de julio de 2026.

La víctima fue identificada como Esteban Rafael Restrepo Martínez, de 16 años, que recibió varias heridas con un arma blanca tipo cuchillo en medio de una riña durante la celebración que se adelantaba en vía pública en el popular sector.

El reporte de los medios locales como El Universal indica que al joven lo trasladaron al Hospital La Divina Misericordia, donde los médicos que atendieron el caso confirmaron que murió por la gravedad de las lesiones.

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En cuanto al responsable se sabe que huyó del lugar en el que atacó al menor de edad y, hasta el momento, sigue prófugo. Ante la posibilidad de que se vaya del municipio para evadir a la justicia, las autoridades piden a la ciudadanía entregar cualquier tipo de información que permita dar con su paradero.

El adolescente murió apuñalado tras riña en baile de Magangué - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cabe mencionar que a este tipo de bailes al aire libre suelen asistir una gran cantidad de personas para escuchar música y consumir bebidas alcohólicas mientras bailan con los ritmos típicos de la región. Por eso, entre los presentes estaba el adolescente, que compartía con amigos y conocidos en el momento en el que fue atacado.

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Avanzada la noche todo eran risas y buenos recuerdos, pero, en la madrugada, el joven quedó involucrado en una riña que empezó con un cruce de palabras y siguió con golpes.

Testigos de los hechos contaron a medios locales que la pelea terminó con el uso de un arma blanca. Según esas versiones, el agresor le causó varias heridas con un cuchillo al menor, que cayó herido sobre el pavimento. Tras el ataque, el presunto responsable escapó. Varias personas auxiliaron al adolescente y lo sacaron del sitio para llevarlo a un centro asistencial.

Avanza la búsqueda del agresor

Familiares y amigos de la víctima reclaman a la Policía que ubique al responsable, que aún no ha sido capturado. El caso causó conmoción entre habitantes del municipio.

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La Policía pide apoyo de la comunidad para encontrarlo y aseguran dar absoluta reserva a los denunciantes que se comuniquen a la línea de emergencia 123 o que asistan a alguna sede de la Policía para entregar detalles que permitan esclarecer el caso.

Las autoridades piden apoyo de la comunidad para encontrar a la persona que causó la muerte del joven - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hombre que mató a su pareja fue enviado a establecimiento carcelario

Varios ataques tienen en alerta a las autoridades de Magangué, pues un hombre fue judicializado por su responsabilidad en la muerte de su pareja. Con base en pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, el juez de control de garantías que lleva el caso ordenó que el joven de 19 años señalado del ataque en contra de su compañera sentimental en Magangué (Bolívar) fuera enviado a prisión.

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Los hechos, de acuerdo con la investigación, ocurrieron el 16 de febrero de 2026 en una vivienda ubicada en el barrio Versalles, donde el procesado habría disparado contra su compañera sentimental, de 20 años, y le causó una herida en la cabeza.

El sujeto disparó un arma contra su pareja causándole la muerte - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras el ataque, según el expediente, el joven la trasladó a un centro asistencial, pero la víctima murió por la gravedad de la lesión.

Una fiscal de la Seccional Bolívar le imputó el delito de feminicidio agravado. Aunque el investigado no aceptó su responsabilidad y el juez del caso expidió la orden de captura para que cumpla la medida de aseguramiento en centro carcelario, debido a la gravedad de los hechos.

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