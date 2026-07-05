Colombia

Ejército halló depósito ilegal con explosivos en Támara, Casanare: había material de guerra, insumos médicos y elementos de intendencia

La institución aseguró que las disidencias estarían escondiendo cargas dentro de termos u otros elementos de uso diario, con detonación mediante cable telemando, lo que incrementa el peligro para civiles en áreas rurales

Guardar
Google icon
El Ejército advirtió que las disidencias estarían ocultando artefactos explosivos improvisados con metralla en objetos de uso cotidiano, como termos - crédito EJército

El Ejército Nacional localizó un depósito ilegal con material de guerra, explosivos e insumos médicos en una zona rural de Támara, Casanare.

El hallazgo expone una grave amenaza para la población, ya que los integrantes de la estructura 28, de las disidencias armadas, habrían recurrido a ocultar explosivos en objetos cotidianos para dificultar su detección.

Durante la operación militar, las tropas descubrieron artefactos explosivos improvisados con metralla, granadas y sistemas de activación por cable telemando. Entre los materiales decomisados también se encontraron chalecos, proveedores para armamento y diversos insumos médicos, que serían empleados para atender a miembros heridos de la organización ilegal.

PUBLICIDAD

La modalidad identificada preocupa especialmente a las autoridades: los explosivos estaban ocultos en termos y otros objetos de uso común. Esta práctica incrementa el riesgo para campesinos, niños y adultos mayores, quienes podrían confundir estos elementos con pertenencias habituales en su entorno rural.

En el depósito ilegal de Támara fueron hallados artefactos explosivos improvisados, granadas, proveedores para armamento y chalecos - crédito Ejército
En el depósito ilegal de Támara fueron hallados artefactos explosivos improvisados, granadas, proveedores para armamento y chalecos - crédito Ejército

Así lo explicó el coronel Iván Alberto Pintor Acosta, comandante Décima Sexta Brigada Ejército Nacional: “Tropas de la Decimosexta Brigada del Ejército, su histórico grupo de caballería Guías del Casanare, en desarrollo de operaciones militares conjuntas con nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana y en coordinación con nuestra Policía Nacional de los Colombianos, logran ubicar y neutralizar un depósito ilegal con abundante material de guerra, intendencia y elementos de sanidad. Este material fue ubicado en el área rural del municipio de Támara, Casanare. Pertenecía al Comando Conjunto del Oriente GAOR Frente 28″.

PUBLICIDAD

El oficial continuó diciendo que “con la incautación de este arsenal, hemos logrado neutralizar la intención terrorista de estos grupos para afectar a la población civil, la infraestructura crítica del Estado y las tropas del Ejército Nacional y Policía Nacional”.

La amenaza es directa para las comunidades que transitan caminos, laboran en fincas o utilizan espacios comunitarios, ya que cualquier objeto aparentemente inofensivo puede convertirse en un peligro letal.

El Ejército Nacional informa que los explosivos fueron destruidos controladamente por el Grupo de Explosivos y Demoliciones EXDE de la Octava División, asegurando que la neutralización no produjo daños en la comunidad ni en el entorno.

Las tropas también encontraron elementos de intendencia e insumos médicos que, según el reporte, se usaban para atender a integrantes heridos de la Estructura 28 - crédito Ejército

Mediante esta acción, las autoridades logran afectar las capacidades logísticas y criminales del grupo armado ilegal, impidiendo que el material incautado se utilice en atentados contra la Fuerza Pública y la población civil. Según la información oficial, la comunidad rural sigue siendo la principal víctima potencial de este tipo de tácticas indiscriminadas.

“Dentro del material encontrado podemos evidenciar cómo estos grupos criminales emplean explosivos dentro de elementos de uso cotidiano para la comunidad, como es el uso de termos para el café, situación que pone en riesgo a las comunidades. Estos elementos y confundirlos y al momento de tomarlos pueden detonar, generando una afectación directa a la comunidad”, aseguró el oficial.

El Ejército Nacional también reafirmó su compromiso con la protección de los habitantes de Casanare e insta a la ciudadanía a mantener prácticas de autoprotección: ante cualquier objeto o situación sospechosa, se recomienda alejarse y dar aviso inmediato a las autoridades para garantizar una intervención segura por parte del personal especializado.

“El Ejército Nacional, con nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana y nuestra Policía Nacional de los Colombianos, reiteramos nuestro compromiso permanente para garantizar la seguridad, la tranquilidad del pueblo casanareño”, cobncluyó el coronel Iván Alberto Pintor Acosta.

Tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional ubicaron y neutralizaron un depósito ilegal con material de guerra y explosivos en zona rural de Támara, Casanare - créito Ejército
Tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional ubicaron y neutralizaron un depósito ilegal con material de guerra y explosivos en zona rural de Támara, Casanare - créito Ejército

Ejército frustró un ataque terrorista en Cauca al recuperar una volqueta robada que iba a ser cargada con explosivos

La rápida intervención de tropas del Ejército Nacional en el sur de Colombia evitó que un grupo armado ejecutara un atentado con explosivos, según información suministrada por fuentes oficiales.

El hecho se registró en la mañana del miércoles 1 de julio, cuando soldados recuperaron una volqueta robada, que presuntamente iba a ser cargada con material explosivo.

El operativo de recuperación tuvo lugar en la vereda Guasimal, zona rural del municipio de El Patía, en el departamento del Cauca. De acuerdo con fuentes militares, el vehículo había sido sustraído previamente en la vía Panamericana, un corredor estratégico de la región.

Las autoridades informaron que existían indicios sólidos sobre la intención de los delincuentes de emplear la volqueta para atacar tanto a uniformados como a la población civil. Esta modalidad de ataque forma parte de las estrategias utilizadas por grupos armados organizados que operan en el sur del país.

De acuerdo con el Ejército Nacional, la maniobra de recuperación impidió que los criminales avanzaran con su plan, el cual consistía en acondicionar el vehículo con explosivos para atentar contra instalaciones o patrullas militares. La reacción inmediata de la Brigada 29 fue determinante para frustrar el intento y minimizar riesgos para la comunidad.

Temas Relacionados

Material de guerraExplosivosEjércitoCasanareColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Iván Cepeda insistió en “un homenaje nacional” al presidente saliente Gustavo Petro: “Muy merecido”

El excandidato presidencial del Pacto Histórico propuso el 6 de agosto de 2026 para realizarlo, un día antes de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella

Iván Cepeda insistió en “un homenaje nacional” al presidente saliente Gustavo Petro: “Muy merecido”

Vía La Línea fue cerrada entre Cajamarca e Ibagué por grave accidente de tránsito: se reporta un fallecido

Una motocicleta habría chocado con un camión de carga, por lo que la carretera permanece cerrada en ambos sentidos en la mañana del domingo 5 de julio de 2026

Vía La Línea fue cerrada entre Cajamarca e Ibagué por grave accidente de tránsito: se reporta un fallecido

El creador de contenido conocido como ‘Nea Alemán’ contó por qué salió “traumado” del barrio Antioquia en Medellín

El influenciador dijo que el ambiente del juego lo impresionó, pero encendió las alarmas por el consumo de sustancias en las tribunas y por la presencia de adolescentes durante la jornada

El creador de contenido conocido como ‘Nea Alemán’ contó por qué salió “traumado” del barrio Antioquia en Medellín

Rodrigo Lara rechazó el llamado a la desobediencia civil de Iván Cepeda y defendió el orden constitucional: “Eso es antidemocrático”

El ministro del Interior designado respondió a las declaraciones del excandidato presidencial del Pacto Histórico y llamó a respetar las instituciones, insistiendo en que la confrontación política debe mantenerse dentro del marco legal

Rodrigo Lara rechazó el llamado a la desobediencia civil de Iván Cepeda y defendió el orden constitucional: “Eso es antidemocrático”

Video: delincuente con máscara fue herido y capturado en Envigado, Antioquia, tras enfrentar a las autoridades en medio de una persecución

El individuo habría accionado un arma contra las patrullas, pero ningún uniformado resultó lesionado. Luego, fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció bajo vigilancia médica, mientras avanzaban los trámites judiciales

Video: delincuente con máscara fue herido y capturado en Envigado, Antioquia, tras enfrentar a las autoridades en medio de una persecución
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera reveló cómo es la convivencia con su esposa Jenny López: “Ella es un fosforito”

Jhonny Rivera reveló cómo es la convivencia con su esposa Jenny López: “Ella es un fosforito”

La Liendra relató la historia detrás de su mayor “funada” en redes sociales: “Yo no soy irresponsable”

Karol G publicó una foto entre lágrimas, acompañada de un mensaje que dejó interrogantes: “Lloré lo que no está escrito”

Yuli Ruíz revivió su drama durante el terremoto de Armenia de 1999, luego de ver las imágenes en Venezuela: “La casa se derrumbó por completo”

Shakira celebró con un “trencito” la victoria de Colombia sobre Ghana en el Mundial 2026

Deportes

Un ciudadano estadounidense quedó sorprendido con el himno de Colombia: terminó gritando el gol de la Tricolor en el Mundial 2026

Un ciudadano estadounidense quedó sorprendido con el himno de Colombia: terminó gritando el gol de la Tricolor en el Mundial 2026

Juan Fernando Quintero, uno de los capitanes de la selección Colombia, y su historia de vida: “Plata y miedo nunca hemos tenido”

Juan Fernando Quintero podría igualar marca impuesta por dos leyendas de la selección Colombia en Mundiales

Productor musical reveló curioso detalle sobre cómo se dio la colaboración entre Ryan Castro, Luis Díaz y Juanfer Quintero para ‘El ritmo que nos une’

Ghana superó a Portugal en un aspecto durante el partido ante la selección Colombia en el Mundial 2026: tiene más volumen ofensivo