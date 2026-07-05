Ejército halló depósito ilegal con explosivos en Támara, Casanare: había material de guerra, insumos médicos y elementos de intendencia

El Ejército advirtió que las disidencias estarían ocultando artefactos explosivos improvisados con metralla en objetos de uso cotidiano, como termos - crédito EJército

El Ejército Nacional localizó un depósito ilegal con material de guerra, explosivos e insumos médicos en una zona rural de Támara, Casanare.

El hallazgo expone una grave amenaza para la población, ya que los integrantes de la estructura 28, de las disidencias armadas, habrían recurrido a ocultar explosivos en objetos cotidianos para dificultar su detección.

Durante la operación militar, las tropas descubrieron artefactos explosivos improvisados con metralla, granadas y sistemas de activación por cable telemando. Entre los materiales decomisados también se encontraron chalecos, proveedores para armamento y diversos insumos médicos, que serían empleados para atender a miembros heridos de la organización ilegal.

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La modalidad identificada preocupa especialmente a las autoridades: los explosivos estaban ocultos en termos y otros objetos de uso común. Esta práctica incrementa el riesgo para campesinos, niños y adultos mayores, quienes podrían confundir estos elementos con pertenencias habituales en su entorno rural.

En el depósito ilegal de Támara fueron hallados artefactos explosivos improvisados, granadas, proveedores para armamento y chalecos - crédito Ejército

Así lo explicó el coronel Iván Alberto Pintor Acosta, comandante Décima Sexta Brigada Ejército Nacional: “Tropas de la Decimosexta Brigada del Ejército, su histórico grupo de caballería Guías del Casanare, en desarrollo de operaciones militares conjuntas con nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana y en coordinación con nuestra Policía Nacional de los Colombianos, logran ubicar y neutralizar un depósito ilegal con abundante material de guerra, intendencia y elementos de sanidad. Este material fue ubicado en el área rural del municipio de Támara, Casanare. Pertenecía al Comando Conjunto del Oriente GAOR Frente 28″.

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El oficial continuó diciendo que “con la incautación de este arsenal, hemos logrado neutralizar la intención terrorista de estos grupos para afectar a la población civil, la infraestructura crítica del Estado y las tropas del Ejército Nacional y Policía Nacional”.

La amenaza es directa para las comunidades que transitan caminos, laboran en fincas o utilizan espacios comunitarios, ya que cualquier objeto aparentemente inofensivo puede convertirse en un peligro letal.

El Ejército Nacional informa que los explosivos fueron destruidos controladamente por el Grupo de Explosivos y Demoliciones EXDE de la Octava División, asegurando que la neutralización no produjo daños en la comunidad ni en el entorno.

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Las tropas también encontraron elementos de intendencia e insumos médicos que, según el reporte, se usaban para atender a integrantes heridos de la Estructura 28 - crédito Ejército

Mediante esta acción, las autoridades logran afectar las capacidades logísticas y criminales del grupo armado ilegal, impidiendo que el material incautado se utilice en atentados contra la Fuerza Pública y la población civil. Según la información oficial, la comunidad rural sigue siendo la principal víctima potencial de este tipo de tácticas indiscriminadas.

“Dentro del material encontrado podemos evidenciar cómo estos grupos criminales emplean explosivos dentro de elementos de uso cotidiano para la comunidad, como es el uso de termos para el café, situación que pone en riesgo a las comunidades. Estos elementos y confundirlos y al momento de tomarlos pueden detonar, generando una afectación directa a la comunidad”, aseguró el oficial.

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El Ejército Nacional también reafirmó su compromiso con la protección de los habitantes de Casanare e insta a la ciudadanía a mantener prácticas de autoprotección: ante cualquier objeto o situación sospechosa, se recomienda alejarse y dar aviso inmediato a las autoridades para garantizar una intervención segura por parte del personal especializado.

“El Ejército Nacional, con nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana y nuestra Policía Nacional de los Colombianos, reiteramos nuestro compromiso permanente para garantizar la seguridad, la tranquilidad del pueblo casanareño”, cobncluyó el coronel Iván Alberto Pintor Acosta.

Tropas de la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional ubicaron y neutralizaron un depósito ilegal con material de guerra y explosivos en zona rural de Támara, Casanare - créito Ejército

Ejército frustró un ataque terrorista en Cauca al recuperar una volqueta robada que iba a ser cargada con explosivos

La rápida intervención de tropas del Ejército Nacional en el sur de Colombia evitó que un grupo armado ejecutara un atentado con explosivos, según información suministrada por fuentes oficiales.

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El hecho se registró en la mañana del miércoles 1 de julio, cuando soldados recuperaron una volqueta robada, que presuntamente iba a ser cargada con material explosivo.

El operativo de recuperación tuvo lugar en la vereda Guasimal, zona rural del municipio de El Patía, en el departamento del Cauca. De acuerdo con fuentes militares, el vehículo había sido sustraído previamente en la vía Panamericana, un corredor estratégico de la región.

Las autoridades informaron que existían indicios sólidos sobre la intención de los delincuentes de emplear la volqueta para atacar tanto a uniformados como a la población civil. Esta modalidad de ataque forma parte de las estrategias utilizadas por grupos armados organizados que operan en el sur del país.

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De acuerdo con el Ejército Nacional, la maniobra de recuperación impidió que los criminales avanzaran con su plan, el cual consistía en acondicionar el vehículo con explosivos para atentar contra instalaciones o patrullas militares. La reacción inmediata de la Brigada 29 fue determinante para frustrar el intento y minimizar riesgos para la comunidad.