Karol G publicó una foto entre lágrimas, acompañada de un mensaje que dejó interrogantes: “Lloré lo que no está escrito”

Karol G generó preguntas y preocupación con sus más recientes publicaciones en redes sociales, llorando y agradeciendo al público por su apoyo - crédito @karolg/Instagram

Karol G usó sus historias de Instagram la noche del sábado 4 de julio de 2026 para romper un largo silencio personal y expresar su emoción ante la inminente llegada de su gira mundial.

La artista colombiana escribió el mensaje a las 7:05 p. m., recién aterrizada de un vuelo en el que, según sus propias palabras, “lloré lo que no está escrito”.

En la publicación, escribió: “Hace mucho tiempo dejé de compartir muchas cosas que aprendí a sufrir y a disfrutar en silencio”, antes de explicar que decidió hacer una excepción para compartir con sus seguidores un estado emocional que describió como de gratitud, nostalgia y claridad. La artista señaló que, tras un período de confusión, muchas cosas “tuvieron sentido” en su cabeza y en su corazón.

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La cantante compartió un estado en el que aseguró que estuvo llorando durante un vuelo, aunque sin dar detalles de los motivos - crédito @karolg/Instagram

El mensaje derivó rápidamente en su expectativa por su próxima gira, el Viajando Por El Mundo Tropitour. “QUE SE NOS VA A SALIR EL CORA DE LA FELICIDAD, DE LA MAGIA, DE LA ENERGÍA SE NOS VA A SALIR EL CORA DE ORGULLO Y DEL AMOR CON TODO LO QUE LLEVAMOS MESES PREPARANDO PARA USTEDES”, escribió en mayúsculas, en referencia directa al tour.

La cantante también reiteró su vínculo con el público: “Los amo y nunca jamás nunca he dado por sentado el cariño que me dan”, afirmó, y describió su compromiso con sus fanáticos como “inmenso e inagotable”.

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El mensaje cerró con una nota de emoción contenida.

“Todavía tengo un nudote en la garganta… hay lágrimas que nacen de la tristeza… y otras que solo aparecen cuando el alma entiende que todo valió la pena”, escribió la artista antes de agradecer a sus seguidores por su respaldo constante. “Gracias por estar siempre SIEMPRE ahí aun sin saber qué pasa conmigo”, concluyó.

A esto se sumó que la Bichota compartió una fotografía con lágrimas en los ojos y el maquillaje corrido, al que se sumaron reacciones de apoyo y cariño de sus fans en los minutos posteriores.

Karol G preocupó a sus seguidores al compartir una foto en lágrimas - crédito @karolg/Instagram

La publicación llega a menos de tres semanas del arranque del Viajando por el Mundo Tropitour, la gira por estadios de Karol G que comienza el 24 de julio de 2026 en el Soldier Field de Chicago. El tour recorrerá Estados Unidos, Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y Europa hasta julio de 2027, con fechas confirmadas en ciudades como Las Vegas, Los Ángeles, Nueva York, Monterrey, Ciudad de México, Bogotá, Lima, São Paulo y Sevilla, entre otras.

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Conjeturas sobre los estados de Karol G

La confesión de Karol G sobre una relación fallida sorprendió al público del concierto de Rosalía en Los Ángeles, al dejar entrever detalles que los seguidores rápidamente asociaron con Feid, su expareja, revelando así el trasfondo personal detrás de una ruptura que hasta ahora solo alimentaba rumores en redes sociales - crédito @updaterosalia / X

De igual modo, ambas publicaciones desataron conjeturas sobre el motivo, puesto que Karol G no dio detalles más profundos. Por un lado, hay quienes señalaron que podría ser una continuación de sus comentarios durante su aparición en el concierto de Rosalía el pasado 29 de junio en Los Ángeles.

En el segmento conocido como “el confesionario”, la colombiana relató ante el público que mantuvo una relación con una persona que evitaba celebrar su cumpleaños con ella. El patrón se repitió durante cuatro años: el primero y el segundo cumpleaños pasaron sin celebración; el tercero fue la excepción, y el cuarto volvió a la misma dinámica.

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El episodio final, según contó, ocurrió en un aeropuerto: “Nos íbamos de viaje, ya estábamos en el aeropuerto, con las maletas listas, y en la sala de espera… ya no”, relató. “Bajé las maletas y me quedé. Bajé de ese vuelo y me bajé del vuelo completo”, concluyó, ante la reacción de Rosalía: “Para mí eso sería bastante imperdonable”.

Aunque Karol G no mencionó nombres, los seguidores vincularon la historia con Feid, su última pareja conocida, aunque una parte de los usuarios apuntó también a Anuel AA, con quien mantuvo una relación de tres años.

El otro episodio que apuntaron los seguidores, se relacionó con la carta pública que difundió en X dirigida al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, con fecha del 27 de junio y publicada al día siguiente.

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“Le escribo como una colombiana que ama profundamente su país”, y pidió al mandatario electo gobernar para todos, incluidos quienes no lo apoyaron.

“Las elecciones terminaron. La campaña terminó. Los discursos terminaron. Ahora comienza lo más difícil: gobernar para todos”, señaló. La artista mencionó a niños, familias, campesinos, emprendedores y jóvenes como los destinatarios reales del poder, y advirtió que “la historia no los juzga por las promesas que hicieron sino por las vidas que lograron mejorar”.

Karol G etiquetó a Abelardo de la Espriella para que leyera su carta - crédito Karol G / X

Esta carta generó un debate nacional entre quienes la acusaron de no manifestarse del mismo modo cuando Gustavo Petro era el presidente, y quienes señalaron que debió hacer ese tipo de pronunciamiento durante las elecciones presidenciales.

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