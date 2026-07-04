Ghana superó a Portugal en un aspecto durante el partido ante la selección Colombia en el Mundial 2026: tiene más volumen ofensivo

Gol y resumen del partido entre la Selección Colombia y Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Compromiso en el cual la Tricolor recibió 37 ataques de su rival - crédito TyC Sports

Ghana atacó más que Portugal a la selección Colombia. Ese fue el ítem en el que superó el equipo africano al europeo durante este Mundial 2026. Durante el partido de dieciseisavos de final, el combinado ganes llegó 37 veces al arco defendido por Camilo Vargas, arquero de la Tricolor, mientras que el portugués lo hizo 32 veces, en el duelo de la tercera fecha de fase de grupos.

Y es que Ghana hizo algo impensado por varios analistas de fútbol en Colombia: no hizo un bloque bajo, es decir, no presentó una idea de juego basada en lo defensivo ante la Tricolor, sino que atacó constantemente. Quien sí había previsto que esto podría pasar fue el director técnico de la selección Colombia, Néstor Lorenzo, que en la rueda de prensa previa al partido con Ghana fue consultado, por parte de FIFA Multimedia, sobre cómo sobrepasar el posible bloque bajo que presentaría Ghana.

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“Primero, no sé si van a ser defensivos y la verdad no creo. Capaz nos van a sorprender intentando atacarnos. Sin embargo, si llega a ser así, las soluciones serán los remates de media distancia y la amplitud por bandas”, dijo Lorenzo. Su previsión terminó siendo cierta y Ghana atacó a Colombia, incluso más de lo que hizo Portugal.

Resumen de los mejores momentos del partido entre la Selección Colombia y Portugal por la tercera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. En este partido, la Tricolor recibió 32 ataques de su rival - crédito TyC Sports

¿Cómo atacó Ghana a la Colombia en el Mundial 2026?

El equipo dirigido por Carlos Queiroz distribuyó sus ataques de la siguiente forma: 13 por el carril derecho, cinco por el carril central y siete por la banda izquierda. Según datos estadísticos revelados por la FIFA, estuvo 3:03 minutos en el último tercio de la cancha defendida por Colombia.

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Sin embargo, no logró traducir a goles esa cantidad de ataques, y la razón fue analizada por el experto en rendimiento del fútbol profesional, Carlos Antonio Vélez. “Ese equipo no tiene profundidad porque no tiene quien la meta. No tiene quien haga los goles. Yo no sé qué hubiera sido de Colombia, si Ghana tuviera quien haga goles”, dijo en Win Sports.

También explicó que las bandas fueron fundamentales para esas aproximaciones de Ghana, algo que también había prevenido Lorenzo en la previa al juego: “Nosotros tenemos que tener cuidado porque nuestros laterales, sobre todo con Daniel Muñoz por derecha, se volcán mucho al ataque y ellos (Ghana) son buenos por las bandas”, dijo.

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En la imagen aparece Cristiano Ronaldo, que hizo parte de los ataques con Portugal a la Selección Colombia, y Carlos Queiroz, entrenador de la Selección de Ghana que atacó más a la Tricolor - crédito AFP

¿La selección Colombia se debe preocupar con ese dato?

La Tricolor superó ampliamente el número de ataques que le hizo Ghana, con 58 en total. Trece por carril diestro, 28 por el centro y 17 por la banda izquierda. Este registro estadístico demuestra que los dirigidos por Néstor Lorenzo fueron superiores a su rival en el partido por los dieciseisavos de final en la Copa del Mundo 2026.

Sin embargo, para el analista colombiano, Colombia sí debe revisar un aspecto a mejorar que fue una de las razones por las que Ghana le atacó esa cantidad de veces en el partido: “No tuvimos un filtro en la mitad. Jefferson Lerma y Gustavo Puerta no estuvieron finos en la recuperación del balón y ellos (Ghana) lograban pasar de defensa a ataque con suma facilidad”, dijo Vélez en el mismo canal.

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De izquierda a derecha, los suizos Remo Freuler, Granit Xhaka, Manuel Akanji, el seleccionador Murat Yakin y Ricardo Rodríguez durante un descanso por hidratación en el partido ante Argelia del Mundial 2026. Suiza será el próximo rival de Colombia en la Copa del Mundo - crédito Peter Klauzaner/EFE

El próximo reto de la selección Colombia

Los octavos de final del Mundial 2026 serán el próximo reto del equipo dirigido por Néstor Lorenzo. En esta fase del torneo, Colombia enfrentará a Suiza en el Estadio de Vancouver, Canadá, el próximo martes 7 de julio a partir de las 3:00 p.m. hora colombiana. Si consigue el triunfo, alcanzará su mejor participación histórica en campeonatos del mundo, llegando a cuartos de final, eso que ya logró en Brasil 2014 cuando superó a Uruguay en octavos y perdió ante el país local en la siguiente ronda.