Colombia

Video: delincuente con máscara fue herido y capturado en Envigado, Antioquia, tras enfrentar a las autoridades en medio de una persecución

El individuo habría accionado un arma contra las patrullas, pero ningún uniformado resultó lesionado. Luego, fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció bajo vigilancia médica, mientras avanzaban los trámites judiciales

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La persecución en Envigado comenzó cuando una patrulla de la Policía Nacional recibió la alerta del ciudadano afectado - crédito genteenvigado/IG

Momentos de tensión vivió la comunidad en el área urbana de Envigado, Antioquia, cuando un hombre fue capturado tras una persecución policial que incluyó disparos y daños a un vehículo oficial.

El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 4 de julio, dejó como resultado un presunto agresor herido y el inicio de una investigación judicial que busca esclarecer la secuencia de eventos.

Todo ocurrió cuando una patrulla de la Policía Nacional fue alertada por un ciudadano que denunció haber sido víctima de un robo. La víctima señaló de inmediato al sospechoso, lo que motivó que los uniformados iniciaran la búsqueda en el sector, extendiéndose hasta la carrera 41 del municipio.

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En pleno operativo, el hombre, que ocultaba su rostro con una máscara, habría disparado un arma de fuego contra los agentes que lo perseguían. Aunque ninguno de los policías resultó lesionado, uno de los vehículos institucionales terminó con daños materiales a raíz del intercambio.

El capturado resultó herido por tres impactos de arma de fuego en medio de la reacción de las patrullas - crédito genteenvigado/IG
El capturado resultó herido por tres impactos de arma de fuego en medio de la reacción de las patrullas - crédito genteenvigado/IG

La respuesta de las patrullas incluyó el uso de la fuerza, lo que derivó en lesiones por arma de fuego al presunto responsable. El capturado fue trasladado a un centro médico, donde permanece bajo observación y custodia policial, mientras la Fiscalía General de la Nación y los organismos judiciales llevan adelante las diligencias correspondientes.

Entre los elementos incautados en el procedimiento figuran un arma de fuego de fabricación artesanal y una máscara, objetos que ahora forman parte del material probatorio central para el caso. Estos serán analizados por las autoridades para determinar su relación con los delitos investigados.

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El procedimiento policial y la respuesta institucional evitaron que los uniformados sufrieran heridas, aunque sí se registraron daños en uno de los automóviles oficiales. Los hechos continúan bajo investigación, y la Fiscalía trabaja en la recopilación de pruebas, la inspección de la escena y la formalización de la denuncia presentada por la víctima.

Actualmente, el hombre permanece bajo vigilancia médica y judicial. Las autoridades buscan determinar su participación exacta en el robo y el ataque a los policías, así como los posibles cargos que afrontará una vez concluyan las actuaciones preliminares.

El hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación mientras avanzan las actuaciones judiciales - crédito genteenvigado/IG
El hombre fue trasladado a un centro asistencial, donde permanece bajo observación mientras avanzan las actuaciones judiciales - crédito genteenvigado/IG

Persecución y balacera en el sur de Bogotá: hay tres capturados en camioneta con falsas placas

El desenlace de una persecución policial en el sur de Bogotá dejó la captura de tres personas acusadas de intentar huir con una camioneta reportada como robada. Todo ocurrió en el barrio Villa Javier, en la localidad de San Cristóbal, donde la rápida denuncia de vecinos resultó clave para la intervención de la Policía Metropolitana.

De acuerdo con el parte oficial, el incidente comenzó cerca de las 11:00 p. m. horas del viernes 12 de junio. Residentes notaron movimientos inusuales en la vía y alertaron a las autoridades sobre un vehículo estacionado en actitud sospechosa.

Agentes de policía arribaron a la carrera 6 con calle 10 Sur y encontraron el automóvil con los sospechosos en su interior. Al intentar verificar la situación, los ocupantes respondieron de manera violenta: intentaron escapar y causaron daños a una motocicleta oficial.

Durante el operativo, uno de los implicados mostró un arma de fuego y lanzó amenazas contra los uniformados. El conductor, en un intento de huida, aceleró en reversa e inició una fuga que fue registrada por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran cómo el vehículo chocó con varios objetos en la vía, mientras se escuchaban disparos.

Los sospechosos intentaban escapar en una camioneta con reporte vigente de hurto cuando fueron interceptados por la Policía en San Cristóbal - crédito Mebog

Uno de los sospechosos descendió del automóvil y abrió fuego directamente contra los policías, lo que obligó a la fuerza pública a emplear sus armas reglamentarias. La acción inmediata permitió la detención de dos hombres y una mujer en el lugar. Un cuarto individuo logró escapar por una zona boscosa cercana.

En respuesta a la pregunta sobre qué ocurrió en el operativo, la Policía Metropolitana informó que la colaboración ciudadana fue decisiva. La intervención finalizó con la detención de los implicados, quienes enfrentan cargos por receptación, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno. El vehículo involucrado tenía placas alteradas y figuraba con un reporte vigente de robo.

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