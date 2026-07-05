Vía La Línea fue cerrada entre Cajamarca e Ibagué por grave accidente de tránsito: se reporta un fallecido

Un mortal accidente en el kilómetro 53 del corredor de La Línea dejó sin movilidad la vía entre Cajamarca e Ibagué este domingo, tras el fallecimiento de un motociclista y el cierre total de la carretera en ambos sentidos - crédito Cajamarca al día / Facebook

Un accidente de tránsito ocurrió este domingo 5 de julio de 2026, en el kilómetro 53 del corredor de La Línea, provoccando la muerte de un motociclista y el cierre total de la carretera entre Cajamarca e Ibagué, en ambos sentidos.

El motociclista falleció en el lugar tras quedar debajo de un camión involucrado en el choque. La gravedad del impacto impidió cualquier maniobra de rescate, según el reporte preliminar de las autoridades en el sitio.

La suspensión del tránsito ha generado una extensa fila de automóviles, motocicletas y vehículos de carga. Muchos conductores se encuentran detenidos, a la espera de la reapertura de la vía, mientras se desarrollan las labores judiciales y de remoción del camión.

PUBLICIDAD

El cierre de la carretera continuará hasta que concluyan las diligencias y sea posible liberar nuevamente la circulación en ambos sentidos.

Noticia en desarrollo...