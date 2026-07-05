Colombia

El creador de contenido conocido como ‘Nea Alemán’ contó por qué salió “traumado” del barrio Antioquia en Medellín

El influenciador dijo que el ambiente del juego lo impresionó, pero encendió las alarmas por el consumo de sustancias en las tribunas y por la presencia de adolescentes durante la jornada

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Conocido como 'Nea Alemán', relató lo que vio durante el encuentro deportivo y mencionó a Blessd - crédito @neaaleman/TikTok

El creador de contenido alemán conocido como ‘Nea Alemán’ contó que salió “un poquito traumado” de un partido en el barrio Antioquia, en Medellín, por una escena que, según su relato, desbordó lo deportivo: una multitud consumiendo drogas en medio de un encuentro entre equipos, con presencia de menores en las tribunas.

En el video que publicó en sus redes sociales, no cuestionó el partido ni el ambiente general. De hecho, describió el escenario como “una chimba increíble” y destacó que estaba lleno de gente y fuegos artificiales. Sin embargo, marcó una diferencia entre una celebración y lo que, a su juicio, vio durante un juego un miércoles.

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La inquietud principal de su testimonio tampoco se centró en los adultos. Aclaró que no pretendía criticar decisiones personales, aunque fijó un límite al mencionar a “niños y niñas con 16, 18 años” y trasladó la preocupación a sus familias.

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El artistas urbano sorprendió a los habitantes de Barrio Antioquia con un concierto completamente gratis en Navidad - crédito @blessd/IG

El encuentro al que asistió fue presentado en el texto fuente como un partido entre equipos. ‘Nea Alemán’ contó que había ido con la expectativa de vivir una experiencia deportiva y conocer de cerca el ambiente del popular torneo.

El impacto no fue la cancha, sino el consumo de drogas durante el partido

En el tramo central de su relato, el creador de contenido precisó qué fue lo que lo alteró durante la noche. “Anoche me fui pa’l barrio Antioquia por los partidos de los equipos de Blessed y Dímelo Jara, y de verdad me quedé poquito traumado”, afirmó.

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Acto seguido, separó dos escenas opuestas del mismo evento. “El escenario fue una chimba increíble, todo lleno de gente con todos estos piu, piu, piu (fuegos artificiales)”, dijo sobre el desarrollo del partido, antes de agregar que lo que lo dejó afectado fue “que aquí fueron tanta gente soplando un miércoles en un partido”.

Ese contraste, sostuvo el eje de su mensaje: no describió una fiesta ni una presentación musical, sino un encuentro de fútbol. “No fue como una fiesta o algo”, remarcó.

Un montón de polvo rosa, con la etiqueta 'Tusi', se encuentra sobre una mesa de madera. En el fondo, hay una tarjeta de crédito Mastercard y un billete de dólar enrollado.
El creador de contenido elevó el impacto de su relato al mencionar que menores de edad consumían estupefacientes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La presencia de adolescentes fue el punto que llevó la crítica más lejos

‘Nea Alemán’ introdujo su objeción con una aclaración previa sobre la responsabilidad individual. “Cómo cada quien con sus gustos, con sus cosas; nunca voy a criticar a una persona”, sostuvo.

Después trazó una distinción por edad. “Obviamente, gente con 25 años o más arriba ya tiene responsabilidad de todo, pero niños y niñas con 16, 18 años, yo me preocupo por ellos y también por las familias, porque ellos no pueden hacer nada”, expresó.

El dato que volvió más tenso su testimonio fue ese: el consumo de sustancias en un entorno donde, según dijo, había adolescentes. A partir de esa escena, el video dejó de ser una crónica sobre un partido barrial y se convirtió en una discusión sobre exposición temprana y límites adultos.

El ciudadano alemán apuntó al papel de los artistas en la normalización del consumo

Madre de Dios, Tacna y Tumbes lideran consumo de drogas y alcohol en escolares, según Devida. (Foto: Agencia Andina)
El influencer se llevó tremenda sorpresa al ver a menores de edad normalizando el consumo de drogas - crédito Agencia Andina

La parte final de su intervención abrió otra discusión: la influencia cultural de quienes son referentes para ese público. “Y ahora mi pregunta es si esto también es poquito culpa de los artistas que siempre están cantando de estas cosas”, planteó.

La pregunta no apareció como una acusación directa, pero sí como un señalamiento sobre la relación entre letras, modelos de conducta y consumo visible en espacios masivos.

Rápidamente, algunos internautas que siguen su contenido reaccionaron a sus declaraciones, con mensajes como: “mijo si no le gusto el ambiente porfa no critiques ☺️ esa es nuestra vidad i cada quien ase lo que se le da la gana (sic)“; ”lo que quiere decir es que le gustó mucho el ambiente de fiesta 🥳. pero se preocupó por ver personas consumiendo y la verdad si da tristeza", entre otros.

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Barrio AntioquiaConsumo de drogasNea AlemánBlessd y Dímelo JaraColombia-Noticias

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