Iván Cepeda insistió en “un homenaje nacional” al presidente saliente Gustavo Petro: “Muy merecido”

Iván Cepeda y Gustavo Petro liderarán la oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Luisa González/REUTERS/ Álvaro Tavera/Colprensa

El excandidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda reiteró su propuesta de rendir un homenaje al presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro.

Desde Cali, Cepeda afirmó que el mandatario colombiano merece un homenaje nacional y propuso el 6 de agosto de 2026 para realizarlo, un día antes de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella.

“Un homenaje nacional muy merecido al querido compañero presidente Gustavo Petro”, indicó el excandidato presidencial.

Iván Cepeda afirmó que Gustavo Petro merece un homenaje nacional y propuso el 6 de agosto de 2026 para realizarlo - crédito Sergio Acero/REUTERS

Según sus declaraciones, el presidente Petro “ha cumplido” con el pueblo colombiano “de forma coherente y exitosa” y por ese motivo se debe reconocer su trabajo. “Para que reconozcamos que ha cumplido su propósito con el pueblo colombiano de forma coherente y exitosa. Gracias compañero Gustavo Petro”, afirmó Cepeda.

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Durante su intervención en Quibdó, Chocó, Iván Cepeda ya había respaldado las reformas sociales impulsadas en el gobierno de Gustavo Petro. También hizo un llamado a la población a reunirse el 6 de agosto para resaltar las iniciativas promovidas por el Ejecutivo en los últimos cuatro años.

“Como líder de la oposición, convoco a todo el movimiento social para que el próximo 6 de agosto declaremos nuestra defensa de las reformas sociales construidas en estos años y para que rindamos un homenaje nacional al presidente Gustavo Petro Urrego, por su labor para crear y sacar adelante las reformas sociales”, afirmó el excandidato presidencial.

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Desde el Chocó, Iván Cepeda ya había pedido un "homenaje" al presidente saliente Gustavo Petro - crédito Carlos Ortega/EFE

¿Qué más dijo Iván Cepeda?

El 4 de julio de 2026, Cepeda visitó Cali para expresar su gratitud a quienes respaldaron su candidatura en las elecciones realizadas el 21 de junio.

Durante su visita, se dirigió a sus seguidores, especialmente a los habitantes del Valle del Cauca, donde obtuvo un apoyo significativo, superando el millón de sufragios en la región y más de seiscientos mil en la capital departamental. A nivel nacional, su candidatura sumó más de 12 millones de votos, aunque no fue suficiente para superar a Abelardo de la Espriella, quien alcanzó más de 13 millones de votos y resultó electo presidente, según los datos del preconteo oficial y el escrutinio del Consejo Nacional Electoral.

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A pesar de haber reconocido los resultados oficiales, Cepeda manifestó públicamente que no considera legítima la victoria de De la Espriella. Señaló que, según su visión, el presidente electo no representa los intereses nacionales debido a su doble nacionalidad estadounidense.

Cepeda argumentó que esta condición podría llevar a que el nuevo mandatario priorice los intereses de otro país sobre los de Colombia y cuestionó su lealtad hacia la nación. “No aceptamos apátridas, así griten que están firmes por la patria. ¿Por cuál patria están firmes? No está firme por nuestra patria, está firme por otra patria”, expresó ante la multitud.

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Iván Cepeda manifestó públicamente que no considera legítima la victoria de De la Espriella - crédito Juan Diego López/EFE

Durante su intervención, Cepeda advirtió que se declararía en “desobediencia civil pacífica” si De la Espriella, una vez en el poder, implementa acciones que él considera amenazantes. Entre estas, mencionó la posible cesión de la soberanía nacional a Estados Unidos, la reversión de avances en materia social, la transgresión de la Constitución y la represión de la oposición política. El congresista aseguró que, en caso de que el presidente electo lleve a cabo estas medidas, no lo reconocerá como jefe de Estado y no acatará sus decisiones.

“Emprenderemos acciones siempre pacíficas para resistir, protestar y oponernos frente a esas órdenes (...). No nos dan miedo los que se creen fieras que muerden duro. A ese que anda por ahí, amenazando con ser voraz, estoy seguro que nuestro pueblo lo sabrá amansar como merece(...). No le tememos, lo vamos a confrontar y lo vamos a derrotar. Vamos a ver quién se cansa primero, si el pueblo de hacer desobediencia o él de amenazarnos”, señaló.

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