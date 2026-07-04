Colombia

Shakira celebró con un “trencito” la victoria de Colombia sobre Ghana en el Mundial 2026

La cantante estuvo entre los espectadores del partido entre Argentina y Cabo Verde en Miami, pero no perdió la oportunidad de celebrar el paso de la Tricolor a los octavos de final

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Pese a no asistir al estadio de Kanasas City para acompañar a la Tricolor, la colombiana celebró junto a sus hijos y seres queridos el triunfo de los cafeteros sobre Ghana - crédito @shakira/Instagram

Colombia derrotó a Ghana 1-0 este viernes 3 de julio de 2026 en el Kansas City Stadium, en el último partido de la Ronda de 32 del Mundial 2026, y se convirtió en el último equipo en asegurar su lugar en los octavos de final.

El único gol del partido llegó a los 14 minutos, obra de Jhon Arias, quien aprovechó un centro preciso de Luis Díaz para rematar de cerca y abrir el marcador.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo llegaron al duelo como líderes del Grupo K por encima de Portugal, y dominaron amplios tramos del encuentro ante las Estrellas Negras, mostrando orden defensivo y sin concederles ni un solo remate entre los tres palos.

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Esta situación no pasó indiferente para Shakira. La cantante, inmersa en la manga norteamericana de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, no ha perdido la oportunidad de asistir a los estadios que albergan los partidos del torneo, aunque no han faltado las voces que le han cuestionado por no aparecer en los partidos de la Tricolor.

Shakira asistió como espectadora al partido entre Argentina y Cabo Verde en Miami, acompañada de sus hijos Milan y Sasha - crédito TyC Sports
Shakira asistió como espectadora al partido entre Argentina y Cabo Verde en Miami, acompañada de sus hijos Milan y Sasha - crédito TyC Sports

Hasta ahora, la barranquillera asistió como espectadora a dos partidos, ambos de Argentina, incluidos los encuentros ante Austria y el más reciente frente a Cabo Verde en Miami, que se saldó con una dramática victoria para la Albiceleste por 3-2 el pasado viernes 3 de julio.

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De igual modo, se ha tomado el tiempo de fecilitar en redes sociales a varios de los jugadores más destacados del torneo, como Lionel Messi o Harry Kane.

Pese a ello, la artista no ha tenido problema en mostrar su apoyo incondicional a la aelección Colombia. Primero, antes del partido envió un mensaje de apoyo en sus historias de Instagram.

El mensaje de apoyo a la Selección Colombia por parte de Shakira, previo a su partido ante Ghana - crédito @shakira/Instagram
El mensaje de apoyo a la Selección Colombia por parte de Shakira, previo a su partido ante Ghana - crédito @shakira/Instagram

Luego, al final del encuentro, compartió una serie de videos acompañada de sus hijos Milan y Sasha y otros familiares, celebrando la victoria de la Tricolor, realizando incluso el tradicional “trencito” liderado por sus propios hijos, y despertando reacciones entusiastas por parte de su fanaticada en redes sociales.

Así avanzan las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

Shakira se presentará en Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Shakira se presentará en Estados Unidos entre junio y julio, y luego hará una residencia en España, en septiembre - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

Con dos fechas en el Intuid Dome de Inglewood los días 13 y 14 de junio, Shakira reanudó su gira mundial en Estados Unidos en plena disputa del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El año comenzó para la cantante con una serie de cinco conciertos en El Salvador, seguida de su regreso a México para cuatro conciertos más, incluido uno en el estadio GNP Seguros —que alargó su récord de más fechas en dicho escenario en una misma gira—, y otro realizado de manera gratuita en el Zócalo de la Ciudad de México, siendo el de mayor convocatoria en la historia de la emblemática plaza con 400.000 asistentes reunidos.

Debido al conflicto bélico en Irán y países vecinos del Oriente Medio, la colombiana se vio obligada a cancelar sus compromisos en la India, Jordania y Arabia Saudí, mientras que las fechas en Qatar, Emiratos Árabes Unidos (como parte del cartel del Offlimits Music Festival) y Egipto se movieron para finales de 2026.

Luego de su presentación en Copacabana —el cuarto con más asistentes en la historia de la playa carioca y el sexto con más espectadores en la historia de la música pop—, la barranquillera aprovecha su regreso a las bandas sonoras de los Mundiales con una serie de conciertos por Estados Unidos que se vienen desarrollando a la par con el campeonato. A los mismos se les sumará su aparición en el espectáculo de medio tiempo en la gran final, que se disputará en el MetLife Stadium el próximo 19 de julio, y donde compartirá tarima con Madonna y BTS.

Posteriormente, la cantante ofrecerá una residencia en Madrid, en el estadio Shakira, un complejo especialmente diseñado para la ocasión con capacidad para más de 50.000 fans por noche, en el que espera congregar a su público en Europa. Este formato introduce en el país ibérico un modelo internacional de residencia, en alza en los últimos tiempos, ofreciendo visibilidad total, acústica avanzada y experiencias premium para el público.

A continuación, los conciertos que siguen en el itinerario de la barranquillera para 2026:

  • 6 de julio de 2026: CFG Bank Arena, Baltimore (Estados Unidos)
  • 10 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
  • 11 de julio de 2026: TD Garden, Boston (Estados Unidos)
  • 14 de julio de 2026: Prudential Center, Newark (Estados Unidos)
  • 20 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
  • 21 de julio de 2026: Barclays Center, Brooklyn (Estados Unidos)
  • 23 de julio de 2026: UBS Arena, Belmont Park (Estados Unidos)
  • 25 de julio de 2026: Boardwalk Hall, Atlantic City (Estados Unidos)
  • 18 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 19 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 20 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 25 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 26 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 27 de septiembre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 2 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 3 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 4 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 10 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 11 de octubre de 2026: Estadio Shakira, Madrid (España)
  • 18 de noviembre de 2026: Estadio 974, Doha (Catar)
  • 21 de noviembre de 2026: Etihad Park, Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
  • 28 de noviembre de 2026: Pirámides de Giza, El Cairo (Egipto)

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