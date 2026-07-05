Colombia

Rodrigo Lara rechazó el llamado a la desobediencia civil de Iván Cepeda y defendió el orden constitucional: “Eso es antidemocrático”

El ministro del Interior designado respondió a las declaraciones del excandidato presidencial del Pacto Histórico y llamó a respetar las instituciones, insistiendo en que la confrontación política debe mantenerse dentro del marco legal

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Rodrigo Lara criticó postura de Iván Cepeda y prometió respeto a la Constitución - crédito @Rodrigo_Lara_/X - @IvanCepedaCast/X
Rodrigo Lara criticó postura de Iván Cepeda y prometió respeto a la Constitución - crédito @Rodrigo_Lara_/X - @IvanCepedaCast/X

El ministro del Interior designado Rodrigo Lara respondió este sábado 4 de julio de 2026 a las declaraciones del excandidato presidencial y senador del Pacto Histórico Iván Cepeda sobre los alcances de su llamado a la desobediencia civil, que ha repetido en varias ocasiones, tras conocerse la victoria del abogado Abelardo de la Espriella en las elecciones de segunda vuelta del 21 de junio, donde se consagró como el nuevo mandatario electo de Colombia.

A través de un mensaje en su cuenta oficial de X, Lara cuestionó las intenciones del senador y advirtió sobre el impacto que podrían tener en la estabilidad institucional y el orden público.

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“Desde Cali, ciudad que por la acción de milicianos de las disidencias padeció semanas de bloqueos, violencia y parálisis en 2021, Iván Cepeda anuncia que piensa repetir la historia”, afirmó Lara en su trino.

Lara subrayó que el congresista “no reconoce la autoridad surgida de la voluntad de los colombianos expresada en las urnas”, y calificó esta postura de “profundamente antidemocrática”.

Rodrigo Lara arremetió contra Iván Cepeda por no reconocer su derrota electoral - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Rodrigo Lara arremetió contra Iván Cepeda por no reconocer su derrota electoral - crédito @Rodrigo_Lara_/X

En su mensaje, el ministro designado insistió en que “en una democracia constitucional, el reconocimiento del resultado electoral es uno de sus pilares”. También criticó que Cepeda denomine a su posición “desobediencia civil”, describiéndolo como “un eufemismo para trasladar la confrontación política de las instituciones a la calle”.

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Para Lara, esta actitud se traduce en “primeras líneas y bloqueos de las disidencias de la ‘paz total’”.

El mensaje buscó transmitir tranquilidad a la ciudadanía respecto a la postura del nuevo Ejecutivo frente a futuros episodios de protesta o alteraciones del orden público.

“Los colombianos pueden tener la tranquilidad de que el nuevo gobierno hará cumplir la Constitución y la ley”, señaló Lara. Además, fue enfático al afirmar: “Nunca permitirá que la violencia, los bloqueos o la intimidación vuelvan a imponerse sobre la vida cotidiana de los ciudadanos”.

Rodrigo Lara Restrepo confirmó que el proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro comenzó varios meses antes de las elecciones - crédito Rodrigo Lara Restrepo﻿/Facebook
Rodrigo Lara respondió a Iván Cepeda: “Nunca permitiremos que la intimidación vuelva a imponerse en Colombia” - crédito Rodrigo Lara Restrepo﻿/Facebook

Esto fue lo que dijo Iván Cepeda que desató la furia de Rodrigo Lara: “No vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo”

El excandidato presidencial de izquierda Iván Cepeda agradeció este 4 de julio de 2026 el respaldo ciudadano recibido en Cali y ratificó el derecho a la “desobediencia civil pacífica” como herramienta para defender las conquistas sociales ante eventuales “amenazas” del gobierno electo de Abelardo de la Espriella.

Durante un acto multitudinario, el líder opositor se dirigió a organizaciones sociales y jóvenes del Valle del Cauca, transmitiendo un mensaje de esperanza y compromiso con el futuro.

“Seguiremos avanzando por el camino de la transformación social, de la resistencia frente a la arbitrariedad, y lograremos nuevas conquistas sociales, políticas y electorales”, expresó Cepeda desde el Bulevar del Río, donde miles de personas acudieron a ratificar su apoyo. Además, invitó a fortalecer el Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, animando a la militancia a prepararse para los retos electorales de 2027.

“Vamos a elegir a mujeres y hombres quienes, desde la Gobernación, las alcaldías y los concejos municipales, defiendan al pueblo y estén a su servicio”, señaló durante su intervención.

Iván Cepeda ratificó la desobediencia civil pacífica en Cali y llamó a defender derechos sociales - crédito @IvanCepedaCast/X
Iván Cepeda ratificó la desobediencia civil pacífica en Cali y llamó a defender derechos sociales - crédito @IvanCepedaCast/X

Cepeda explicó que la desobediencia civil pacífica implica no acatar ni plegarse a decisiones del gobierno de Abelardo de la Espriella si considera que vulneran derechos o violan la Constitución.

“No vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo y yo seré el primero en desacatarlas”, advirtió. También señaló cuatro “amenazas” principales: entregar la soberanía a Estados Unidos, desmantelar reformas sociales, debilitar el Estado Social de Derecho y perseguir a la oposición.

El senador del Pacto Histórico subrayó que la desobediencia civil es una acción legítima reconocida por la Corte Constitucional.

“Es una acción pacífica que ha sido empleada históricamente por los pueblos para defenderse y para defender sus derechos”, afirmó. Detalló que, en caso de concretarse amenazas, se emprenderán acciones colectivas y pacíficas junto a organizaciones, asambleas y cabildos populares.

Cepeda reiteró su disposición a dialogar si el gobierno electo abandona medidas que, según su opinión, son lesivas para la sociedad. Recordó el compromiso adquirido con los más de 12 millones de votos obtenidos en la última campaña y convocó a rendir homenaje a Gustavo Petro el próximo 6 de agosto, destacando la coherencia y éxito de su mandato.

“Como lo propuse en la campaña electoral que terminó el pasado 21 de junio cuando obtuvimos más de 12’700.000 votos, estamos dispuestos a construir un Acuerdo Nacional para resolver los grandes problemas que aún tiene nuestro país”, finalizó.

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