Colombia

Yuli Ruíz revivió su drama durante el terremoto de Armenia de 1999, luego de ver las imágenes en Venezuela: “La casa se derrumbó por completo”

La creadora de contenido quindiana aseguró que esta tragedia la marcó desde los seis años y que las imágenes del reciente terremoto en Venezuela le revivieron esa experiencia

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En una reciente entrevista, Yuli Ruíz compartió sus recuerdos, siendo una niña, del terremoto de 1999 en Armenia - crédito @yuliruiz017/Instagram
En una reciente entrevista, Yuli Ruíz compartió sus recuerdos, siendo una niña, del terremoto de 1999 en Armenia - crédito @yuliruiz017/Instagram

La influencer Yuli Ruíz llegó a la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia sin que buena parte del país supiera quién era. Entró por votación popular en medio de acusaciones de que su ingreso había sido impulsado por bots. Permaneció 77 días en la casa estudio del Canal RCN, protagonizó uno de los romances más comentados de la edición con el actor Alejandro Estrada y se convirtió en una de las figuras más polarizantes del formato.

Mientras estaba encerrada en la casa estudio, circuló en redes sociales un video en el que aparecía bailando reguetón con un menor de edad sobre una tarima, durante lo que ella describió como una visita a un colegio en el marco de su campaña para ingresar al programa. La grabación desató acusaciones de comportamiento inapropiado.

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A meses de su eliminación y tras el final del formato del Canal RCN, se sentó frente al micrófono del pódcast Profundo El Pódcast para hablar de su vida antes, durante y después de La casa de los famosos.

Nacida en Calarcá, Quindío, creció en una familia de escasos recursos. “Mis padres realmente fuimos muy pobres”, reconoció. “No es que yo sea una ricachona en estos momentos, pero gracias a Dios la vida me ha cambiado un montón”.

Uno de los episodios que más marcaron su vida ocurrió cuando tenía entre seis y siete años, en medio del terremoto del Eje Cafetero ocurrido el 25 de enero de 1999. Según relató Yuli, estaba jugando con otros niños en un hogar de Bienestar Familiar cuando, de repente, todo a su alrededor empezó a moverse.

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“La gente empezó a gritar, a correr y yo dije: ¿qué está pasando? No entiendo”, relató.

Terremoto de Armenia en 1999.
Según las autoridades, el Terremoto de Armenia en 1999, dejó un saldo de 1.185 muertos - crédito Colprensa

La experiencia dejó una huella que no ha borrado el tiempo. Producto del movimiente telúrico, su familia perdió la casa y tuvo que dormir en la calle. “A mí me tocó dormir en la calle con mi mamá porque no podíamos entrar a las casas. La casa se derrumbó por completo. Veía demasiadas personas tiradas en el piso”, recordó.

Décadas después, ese recuerdo volvió con fuerza cuando las imágenes del doble terremoto en Venezuela ocurrido el pasado 24 de junio, inundaron las redes sociales. Ruíz publicó un mensaje de empatía hacia las víctimas, lo que llevó a algunos a creer que tenía familia en ese país. Aclaró que no es así. “Tengo mucha gente, mucha comunidad desde Venezuela que me estuvo apoyando. Empaticé demasiado con ellos, porque yo sí viví la experiencia”.

La noche en que circularon esas imágenes no pudo dormir. “Empecé a soñar infinidades de cosas”, contó. “Hoy en día lo podemos tener todo, pero en un abrir y cerrar de ojos no tenemos nada”, reflexionó.

La relación con Alejandro Estrada luego de ‘La casa de los famosos Colombia’

Yuli Ruiz y Alejandro Estrada frenan su romance en La casa de los famosos Colombia tras tensa conversación - crédito cortesía RCN
Yuli Ruiz y Alejandro Estrada mantuvieron un noviazgo en 'La casa de los famosos Colombia' que terminó de forma polémica, generando ataques contra la creadora de contenido por sus actitudes - crédito cortesía RCN

Desde antes de entrar al programa, Yuli Ruíz había dejado claro que Alejandro Estrada le llamaba la atención. “Es un hombre muy carismático, talentoso y me quise dar la oportunidad de conocerlo”, contó.

Dentro de la casa, sin embargo, conocer a alguien de verdad resultó más complicado de lo que parecía. “Uno dentro del reality nunca termina de conocer a una persona”, reflexionó. La presión del formato dificultaba cualquier vínculo genuino, y Yuli señaló que el propio ganador de la tercera temporada se lo reconoció en algún momento.

Yuli afirmó que la desconfianza fue su mayor obstáculo. “Yuli Ruiz es una mujer demasiado desconfiada. Me costaba mucho creer. Me cuesta, hoy en día me cuesta creer mucho en las personas”. Esa duda la llevó a cuestionarse en más de una ocasión si lo que vivían era real o solo una jugada estratégica. “Yo decía: ¿yo soy una ficha para él, él es una ficha para mí?”.

Con la cabeza fría, ya fuera de la casa estudio, su lectura cambió.

“Las cosas que estaba yo viviendo allá dentro eran totalmente diferente a lo que se estaba viendo acá afuera con el público”. Aún así, aseguró que no guarda rencores y hasta admitió que no supo hacer una lectura adecuada de la situación. “Gracias por los momentos vividos, gracias porque en algún momento no vi lo que él me quería mostrar”, afirmó le diría hoy si lo tuviera enfrente.

Eso sí, Yuli tampoco se arrepiente de lo vivido, y afirmó que tuvo una conversación privada con Alejandro Estrada en la que aclararon todo lo vivido en la casa estudio.

“Somos seres humanos que cometemos errores y lo más importante es agachar cabeza y pedir disculpas. Gracias a Dios se presentó el momento, lo hablé con él y ya, me siento tranquila”, manifestó.

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