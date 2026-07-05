Jhonny Rivera reveló cómo es la convivencia con su esposa Jenny López: “Ella es un fosforito”

El cantante no dudó en revelar cómo es la convivencia con su esposa y si hay diferencias entre los dos - crédito @jhonnyrivera/IG

La convivencia entre los artistas Jhonny Rivera y Jenny López se ha convertido en tema de conversación tras una reciente interacción del cantante con sus seguidores en redes sociales.

Recientemente, durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Rivera abordó con franqueza el carácter de su esposa, revelando detalles poco conocidos sobre la dinámica diaria de la pareja y cómo es la convivencia.

El artista colombiano fue consultado acerca de quién tiene más carácter en la relación. No dudó en responder: “Tiene más temperamento ella, ella es más fosforito, pero aun así no peleamos casi porque yo soy tranquilo y pues, no hay como el motivo para estar discutiendo”.

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La pareja tuvo una boda soñada tras varios años de relación - crédito Jhonny Rivera / Instagram

De esta manera, dejó claro que, aunque existen diferencias de personalidad, han sabido manejar los desacuerdos sin conflictos mayores. “Pues obviamente hay, como toda pareja, hay sí y no, pero yo creo que hasta el momento todo va bien. Esperemos que así sigan las cosas”.

Rivera también señaló que, como ocurre en cualquier pareja, surgen inconvenientes ocasionales. Sin embargo, recalcó que la relación atraviesa un buen momento y que los problemas no han sido motivo de rupturas ni discusiones prolongadas.

El cantante también resaltó que su actitud calmada contribuye a que la armonía predomine en el hogar.

Y es que, desde el inicio de su relación, la pareja ha estado bajo la mirada de sus seguidores, quienes en más de una ocasión opinaron sobre la diferencia de edad entre ambos. A pesar de los comentarios iniciales, Rivera y López han demostrado que el vínculo que los une es firme y supera cualquier prejuicio externo.

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Jhonny Rivera reveló detalles de su intimidad con Jenny López - crédito @jhonnyrivera/IG

Los mensajes de sus seguidores no tardaron en aparecer y rápidamente, dejaron sus comentarios como: “Jhonny desde el principio sabía con quién se estaba casando, jajaja”; “Imagínesela así, toda bonita y con ese temperamento, qué miedo”, entre otros.

El compromiso entre ambos se consolidó aún más cuando decidieron casarse hace algunos meses. Con este paso, reafirmaron su intención de mantenerse juntos y apoyarse mutuamente, dejando atrás las dudas y críticas que alguna vez rodearon su historia.

Actualmente, la pareja continúa compartiendo aspectos de su vida personal en redes sociales, mostrando que la confianza y la comunicación son pilares fundamentales en su convivencia. La decisión de hablar abiertamente sobre su día a día ha contribuido a fortalecer la cercanía con sus seguidores y a desmitificar los estereotipos sobre las relaciones en el mundo del espectáculo.

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Los planes de tener hijos

La boda entre Jhonny Rivera y Jenny López generó numerosas preguntas sobre sus planes de formar una familia. A pocos días de la ceremonia, ambos decidieron responder directamente a la inquietud de sus seguidores sobre la posibilidad de tener hijos.

Durante una transmisión en vivo, los cantantes aclararon que, por el momento, no contemplan la idea de convertirse en padres.

“Por ahora no se está contemplando eso, porque hay que disfrutar un poquito en pareja”, dijeron. Para Rivera, la crianza hoy implica grandes retos y resta privacidad, un aspecto que ambos consideran esencial en esta etapa de su relación.

Los cantantes revelaron detalles de lo que esperan a futuro en su relación, tras comentarios de sus seguidores que preguntaron un un hijo de la pareja - crédito @samyyonda/ TikTok

Quienes se preguntan si la pareja tendrá hijos pronto deben saber que los artistas han optado por enfocar su energía en fortalecer su vínculo y disfrutar de la vida en común. Por ahora, no existe una decisión tomada sobre la llegada de un nuevo integrante a la familia y, según sus propias palabras, prefieren “disfrutar un hijo”, pero más adelante.

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La relación entre Rivera, de 52 años, y López, de 23, ha estado bajo el escrutinio público desde que se hizo oficial en 2023. Las diferencias de edad y los rumores sobre el inicio de la relación han sido tema de debate en redes sociales.