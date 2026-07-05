Qué son los péptidos para bajar de peso y por qué el Invima emitió una alerta sanitaria

la cuenta de TikTok @nutricionenmovimientocol lanzó una advertencia directa: “La gente tiene más miedo de comerse una fruta a inyectarse cualquier cosa que no saben qué tan segura y qué tan inocua es.” El mensaje, dirigido a quienes buscan perder peso con péptidos promocionados en redes sociales, puso en el centro del debate los riesgos de confiar la salud a productos sin aval médico ni respaldo sanitario - crédito @nutricionenmovimientocol / TikTok

En los últimos meses, los péptidos para bajar de peso han acaparado la atención en redes sociales, donde perfiles de TikTok y otros canales digitales promocionan estos compuestos como una solución rápida para adelgazar.

Sin embargo, la proliferación de estos productos ha generado alarmas entre especialistas en salud y autoridades regulatorias, quienes advierten sobre los riesgos.

La cuenta de TikTok @nutricionenmovimientocol expuso una preocupante paradoja: “La gente tiene más miedo de comerse una fruta a inyectarse cualquier cosa que no saben qué tan segura y qué tan inocua es”. En la misma publicación, el equipo remarcó que muchas personas caen en la trampa de quienes ofrecen péptidos con promesas de milagros para el rendimiento físico y la reducción de grasa corporal, sin considerar que “muchos de esos, o la mayoría, no están aún aprobados por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU)”.

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Persistentes mareos, episodios de presíncope, alteraciones en el ciclo menstrual, cambios en el perfil lipídico y aumento de peso han sido algunos de los efectos adversos registrados por el Invima tras el consumo de péptidos promocionados para bajar de peso en redes sociales - crédito Invima Colombia / Youtube

Qué son los péptidos y cómo se usan para la salud

Los péptidos son secuencias cortas de aminoácidos que actúan como mensajeros biológicos, participando en funciones como la regulación del apetito y la producción de colágeno. Algunos, como la insulina y los análogos del GLP-1, cuentan con aval científico y son recetados bajo supervisión médica para tratar patologías como la diabetes tipo 2 y la obesidad, según MedlinePlus.

En el ámbito clínico, los medicamentos basados en agonistas de GLP-1 han demostrado eficacia para el control del peso y el azúcar en sangre. Sin embargo, la diferencia fundamental radica en el contexto de uso: estos medicamentos requieren prescripción, control médico y un seguimiento riguroso de las dosis.

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Peligros y advertencias sobre el uso no autorizado

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió tres alertas en junio de 2026 tras identificar la venta ilegal de los siguientes productos:

Estos compuestos se ofrecen en redes sociales y plataformas digitales sin registro sanitario, lo que constituye una práctica ilegal.

El Invima confirmó la venta ilegal de péptidos para adelgazar a través de redes sociales y alertó sobre la ausencia de registro sanitario en estos productos - crédito Invima

En su comunicado, el Invima remarcó: “Muchos de estos productos utilizan nombres de sustancias reconocidas o hacen referencia a medicamentos que han generado interés internacional, lo que puede llevar a los consumidores a creer erróneamente que son seguros o que cuentan con respaldo sanitario”.

El riesgo se agrava porque, al no tener registro, se desconoce su composición real y las condiciones en las que se fabrican y distribuyen.

Los reportes recibidos por la autoridad incluyen: “Mareo persistente, episodios de presíncope, alteraciones en el ciclo menstrual, aumento de peso y alteraciones en el perfil lipídico confirmadas mediante exámenes médicos”. Además, el Invima advierte que estos productos fraudulentos pueden contener impurezas, metales pesados o subproductos no declarados, elevando el peligro de infecciones, daño renal y hasta posibles efectos cancerígenos.

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La respuesta de los expertos y el llamado a la precaución

Desde la perspectiva médica, los especialistas insisten en la importancia de consultar a profesionales antes de iniciar cualquier tratamiento para el control de peso, dado que estos productos no se pueden suministrar en centros estéticos o farmacias.

Usuarios han reportado efectos adversos como “mareo persistente, alteraciones en el ciclo menstrual y aumento de peso” tras consumir péptidos no autorizados - crédito Invima

Voceros de nutricionenmovimientocol subrayaron: “Yo de ti no confiaría, por más necesidad de que quieras bajar de peso o de verte bien, no confiaría tu salud en las manos de personas inescrupulosas que lo único que quieren es quedarte con tu dinero”.

El Invima, por su parte, recordó que ya había advertido sobre los riesgos de automedicarse con medicamentos análogos del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) sin supervisión médica, citando el Informe de Seguridad No. 143-2025.

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“Cuando un producto no tiene registro sanitario, se desconoce su composición real, sus condiciones de fabricación y los posibles riesgos asociados a su uso. Por eso hacemos un llamado a la ciudadanía para que consulte siempre fuentes oficiales y evite poner en riesgo su salud por promesas de resultados rápidos”, enfatizó William Saza, coordinador del Grupo de Farmacovigilancia del Invima.

Especialistas insisten en que solo un médico puede recetar medicamentos basados en péptidos para tratar obesidad o diabetes tipo 2 - crédito Invima

Reacciones del público y recomendaciones

A pesar de las advertencias, en redes sociales surgen testimonios que expresan dudas y experiencias personales: “Yo tengo una pregunta, si veo que realmente funciona y vi resultados en personas cercanas?”, “Yo bajé en 3 meses 20 libras aquí en USA los médicos las dan”, “Si funcionan pero si tiene sus cosas, si te vuelven dependiente después de dejarlos de aplicar el hambre sí vuelve”.

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Las autoridades recomiendan abstenerse de adquirir o consumir productos sin registro sanitario, vendidos como fórmulas magistrales, verificar siempre la autenticidad de los medicamentos y reportar cualquier reacción adversa a los canales oficiales del Invima. Además, invitan a denunciar puntos de venta físicos o digitales que ofrezcan estos productos.