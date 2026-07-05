La Liendra relató la historia detrás de su mayor “funada” en redes sociales: “Yo no soy irresponsable”

Los dos creadores de contenido compartieron durante una transmisión en vivo y el quindiano relató su historia asegurando que no se arrepentía en lo más mínimo de su decisión - crédito @la_liendraa/Instagram

Al igual que buena parte de los creadores de contenido a nivel mundial, La Liendra está enfocado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El quindiano, reconocido por su admiración por Cristiano Ronaldo —hecho que le ha valido una que otra reacción encendida debido a su defensa del “Bicho” y su rendimiento, sumado a sus comentarios sobre Lionel Messi— viene reaccionando a los partidos más importantes del torneo durante el último mes.

La Liendra viene reaccionando a los partidos del Mundial. Para el juego de Colombia y Ghana, se juntó con Mateo Carvajal - crédito @la_liendraa/Instagram

Uno de los más recientes fue el partido en el que Colombia derrotó a Ghana 1-0 con gol de Jhon Arias. En esta oportunidad estuvo acompañado del modelo Mateo Carvajal, junto al que portó la camiseta Tricolor durante la emisión del encuentro.

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Sin embargo, uno de los aspectos que más llamó la atención de la transmisión fue el diálogo casual que sostuvieron ambos y en el que Carvajal le preguntó a La Liendra cuál había sido la “funada” más fuerte que se había llevado.

El influenciador contó que, en su caso, se trató de una situación en la que una seguidora con su bebé le pidió una foto y él se negó a cargar al niño.

Mateo Carvajal estuvo de acuerdo con La Liendra cuando le contó por qué rechazó la petición de la fan - crédito @mateoc17/Instagram

“Me funaron horrible. Una pelada me pidió una foto con un bebé y yo no se lo recibí”, inició su relato. “Yo no se lo recibí porque, ¿yo cómo voy a cargar un bebé? Yo no soy irresponsable. ‘Pues es tu hijo, yo no sé cargarlo y luego se me cae’. Es por seguridad, no es porque yo no quisiera ni nada", remarcó.

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Pese a sus reservas, la situación fue tomada de una manera totalmente diferente en redes sociales, según recordó. “Me funaron horrible porque ‘no, es que este marica se cree mucho’, que no quiso cargar el bebé, que cómo le va a negar la foto a un niño”, relató. Al escucharlo Carvajal admitió que él tampoco hubiera aceptado una petición así.

La Liendra añadió que asumió esa postura por respeto hacia un menor ajeno, al considerar que un bebé es “demasiado delicado” para estar en manos de desconocidos. También dijo hasta la actualidad mantiene la misma postura y que volvería a actuar igual pese a las críticas recibidas.

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La Liendra señaló la “paradoja” de la carta de Karol G para Abelardo de la Espriella

El creador de contenido abordó la división de opiniones que generó la manifestación de la 'Bichota', pasadas las elecciones presidenciales - crédito @la_liendraa/Instagram

El influenciador se sumó al debate que generó la carta abierta de la cantante dirigida al presidente electo, y señaló que tanto las críticas de la izquierda como las de la derecha tienen fundamento, pues la artista no alzó la voz durante la campaña ni durante los cuatro años del gobierno de Gustavo Petro.

“Los de la izquierda están diciendo: ‘Karol G, muy bacano que le escribas a Abelardo de la Espriella y que le exijas y que pienses en quienes no votaron por él, muy bacano, ¿pero por qué no lo hiciste en campaña? ¿Por qué ya cuando Abelardo ganó, pues ya pa’ qué?’”, reprodujo el influenciador. Y añadió que desde la derecha el cuestionamiento apuntaba en otra dirección: “¿Por qué no dijiste lo mismo y por qué no le exigiste a Petro y al gobierno de la izquierda y por qué sí a este gobierno, si en otros gobiernos no lo habías hecho?”.

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La Liendra resumió así la paradoja: “Como que ambos tienen razón, porque para qué alza la voz por la izquierda cuando ya perdieron y no cuando lo necesitaron, y por qué sí le exiges a este presidente y no lo hiciste con el pasado”. El creador de contenido lanzó la pregunta a su audiencia: “¿Creen que no debe decir nada? ¿Creen que sí aporta que diga algo o ya es tarde o qué?”.