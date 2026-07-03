La ONU y la OEA realizarán monitoreo internacional a las sentencias de la JEP: así será el proceso

La decisión quedó adoptada en la última sesión ampliada del organismo de verificación del Gobierno, con lo que se definió el acompañamiento externo a la ejecución de los fallos en justicia transicional - crédito Composición fotográfica Infobae

La última sesión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi) de este Gobierno dejó definida la integración de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (Mapp-OEA) al Mecanismo de Monitoreo Internacional de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una decisión para la justicia transicional, según El Tiempo.

La decisión establece que ONU Derechos Humanos y la Mapp-OEA asumirán el monitoreo internacional de las sentencias de la JEP, con lo que quedó conformado el mecanismo internacional, según El Tiempo.

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La definición se adoptó en la última sesión ampliada de la Csivi de este Gobierno, en la que se revisaron avances, logros y desafíos de la implementación del Acuerdo Final de Paz de 2016.

Durante la reunión también se destacó la expedición de decretos para la implementación del Acuerdo de Paz. Entre ellos estuvieron la renovación de la vigencia de la Csivi y el decreto de condiciones transversales que busca dotar de garantías para el cumplimiento de las sanciones propias que impondrá la JEP.

a integración de los dos organismos de acompañamiento abre el inicio del seguimiento externo a la puesta en marcha de las medidas restaurativas, luego de que esa jurisdicción dejara en firme sus primeros fallos - crédito Europa Press

Esas medidas acompañaron la definición sobre el mecanismo de monitoreo dentro del mismo balance institucional sobre avances y desafíos de la implementación, según El Tiempo.

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ONU Derechos Humanos enmarca el mecanismo en una etapa decisiva

Scott Campbell, representante en Colombia de ONU Derechos Humanos, dijo a El Tiempo: “Para ONU Derechos Humanos es un honor contribuir al Mecanismo Conjunto de Monitoreo Internacional de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz y del capítulo étnico, de manera conjunta con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA)”.

Campbell señaló que el compromiso de las instituciones que integran la Csivi es clave en esta etapa de implementación. También afirmó que el país atraviesa un momento determinante para cumplir lo pactado.

La conformación del mecanismo marca el inicio del acompañamiento internacional a la ejecución de las primeras sanciones propias de la JEP. Ese paso se da luego de que esa jurisdicción dejara en firme las primeras sentencias contra máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado.

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