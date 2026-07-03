Así ve la prensa internacional el partido entre Colombia y Ghana por el Mundial 2026: “Sigue brillando con luz propia”

El cuadro "Cafetero" se volverá a enfrentar a un rival del continente africano, el segundo en la Copa del Mundo 2026: -crédito Sam Navarro-Peter Cziborra/REUTERS

Llegó la hora de la verdad: Colombia y Ghana cerrarán la fase de 16avos de final del Mundial de 2026 en el estadio de Kansas, y buscarán instalarse dentro de las 16 mejores selecciones del planeta.

El partido se jugará el 3 de junio en el estadio de Kansas a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través del Gol Caracol, de Fútbol RCN, de Dsports, Dgo, Disney Plus Premium, Paramount Plus.

Y durante el juego habrá un reencuentro entre James Rodríguez y el técnico portugués Carlos Queiroz, tema del cual se habló por parte de la prensa internacional, pero también colocaron su atención en la vigencia que tiene el capitán de la Tricolor en el equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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James Rodríguez es referenciado como una de las figurad de la selección Colombia-crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES via Reuters

En primer lugar, The Athletic, sección deportiva del New York Times destacó la presencia de James Rodríguez en el cuadro “Cafetero” en el Mundial de 2026, pese a tener poca regularidad, el capitán se destaca cuando juega con la selección Colombia:

“Pero, al igual que a lo largo de su enigmática trayectoria, Rodríguez sigue brillando con luz propia para su selección. En las tres victorias de la fase de grupos, ha sido fundamental para el juego ofensivo de Colombia, pidiendo el balón y distribuyendo pases largos y precisos como si nunca se hubiera ido. Si juega de titular esta noche en el partido de octavos de final contra Ghana, podría superar el tiempo de juego acumulado en los últimos ocho meses de su carrera en clubes, solo en este torneo", comenzaron a explicar.

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Además dentro de su reseña de James Rodríguez, el diario norteamericano realizó un análisis del trabajo que realiza el volante de 35 años, explicando que pese a perder capacidad de velocidad, su visión de juego y manejo con la pelota convierte al capitán en una ficha clave en el funcionamiento colectivo del equipo dirigido bajo el mando de Néstor Lorenzo:

“Esta libertad para moverse por los espacios libres significa que Rodríguez está disponible para influir en la mayoría de las fases del juego. Refleja la idea de un juego relacional, donde los jugadores se mueven hacia el balón y combinan, en lugar de ocupar posiciones fijas en el terreno de juego. Para Rodríguez en particular, el jugador con mayor talento técnico de la plantilla, esto significa una gran variedad de movimientos por todo el campo, como podemos ver en la siguiente visualización. Su función es combinarse con sus compañeros, crear superioridades numéricas espontáneas y arrastrar al equipo contrario por todo el campo para crear espacios por donde otros puedan llegar con desmarques tardíos”, analizaron.

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El diario español con sede filian en nuestro continente recordó el paso del técnico portugués bajo el mando de la selección Colombia-crédito El País América

Por otra parte, El País de España resaltó el reencuentro que tendrá Carlos Queiroz con su antigua selección estará lleno de expectativas, y en su información realizaron el recuento de lo que fue el paso del exentrenador del Real Madrid y la selección de Portugal:

“La contratación de Queiroz, todo un trotamundos del fútbol, despertó grandes expectativas en el país sudamericano en su día. Bajo el mando del argentino José Pekerman. Colombia se hizo un nombre en Brasil 2014, donde alcanzó los cuartos de final con James como goleador, y en Rusia 2018, cuando cayó en octavos en los penaltis ante Inglaterra. Luego de aquel Mundial, la federación colombiana se tomó un buen tiempo en definir a su sucesor. Al final se encomendó al experimentado Queiroz, que venía de dirigir ocho años a Irán después de haber pasado por los banquillos de Portugal, Manchester United y Real Madrid. Lo hizo a escasos cuatro meses de la Copa América del 2021″.

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Agregaron también que durante los primeros partidos de la selección Colombia bajo el mando de Carlos Queiroz, el cuadro “Cafetero” mostró buen juego durante sus primeros partidos, pero que dichas muestras fueron un “espejismo”, después de la eliminación ante Chile en la Copa América, y las derrotas ante Uruguay y Ecuador en las Eliminatorias camino a Qatar 2022:

“Algo hubo de espejismo. El proyecto del técnico luso se consideró prometedor, en especial durante aquel torneo continental. Desplegado a partir de un rígido 4-3-3, el equipo dejó buenas sensaciones en la Copa América, con pleno de victorias en la fase de grupos sin encajar goles y una eliminación por penales ante Chile", explicaron.

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Y añadieron: “Pero la Colombia de Queiroz se desmoronó desde el arranque de las eliminatorias a Qatar 2022. La primera y única aventura sudamericana del portugués acabó convertida muy pronto en un fado melancólico. La Tricolor recibió nueve goles en dos salidas ante rivales directos, humillantes goleadas frente a Uruguay de local y Ecuador de visitante, encuentros en los que no atinó a reaccionar ni en el calor húmedo de la caribeña Barranquilla, ni en los 2.800 metros de altura de Quito”, cerraron.

La agencia británica destacó de nuevo el reencuentro de Carlos Queiroz con la selección Colombia-crédito REUTERS

Finalmente, la agencia de noticias británica Reuters tomó el duelo entre los colombianos y ghaneses por el reencuentro de Queiroz con el cuadro “Cafetero”, y se enfocaron por las preguntas hechas por parte de la prensa nacional sobre la mala relación entre él y los jugadores que según versiones periodistas en su momento de salida, comenzaron a surgir, y que el mismo técnico de Ghana desmintió en rueda de prensa:

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“No comparto su opinión. Puedo decir que disfruté y amé mucho mi trabajo con el equipo colombiano”, agregó Queiroz, recordando las dificultades de entrenar durante la pandemia de COVID-19″, dijo.

También citaron las palabras de Carlos Queiroz sobre el juego de la selección Colombia, y que despertaron polémica al explicar que el cuadro “Cafetero” no es perfecto:

“Colombia no es perfecta. Un buen equipo, pero no perfecto. Nosotros somos un gran equipo, pero no perfectos. Va a ser un gran partido independientemente del resultado”, dijo Queiroz. “Las Estrellas Negras, tenemos que brillar mañana”, dijo el técnico portugués.

Así va el cuadro del Mundial 2026: Colombia y Argentina cerrarán la fase de 16avos de final