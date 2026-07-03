Renunció asesora de la Aeronáutica Civil y en su carta denunció acoso laboral en la entidad: “Mi prioridad es mi salud mental”

Una persona empleada de Aerocivil, con el rostro cubierto por la mano, es señalada por un dedo acusador, en una escena que ilustra una denuncia de acoso laboral en la institución - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una asesora de la Aeronáutica Civil que ocupaba el cargo de Asesor Aeronáutico III en la Dirección General presentó una “renuncia formal irrevocable” y sostuvo que su salida se debe al “acoso laboral” que dice haber sufrido dentro de la entidad, en una carta fechada el 2 de julio de 2026 en Bogotá y con efectos desde el 3 de julio de 2026.

En el documento, la funcionaria afirmó que algunos servidores “me constriñen a firmar algunos estudios previos para la contratación directa de un contrato cuya legalidad he cuestionado”.

El texto, revelado por Caracol Radio, está dirigido al director general (e) Luis Alfonso Martínez Chimenty y precisa que la asesora, Narda Duperly Roa Ibarra, venía desempeñándose en la oficina asesora jurídica y en la coordinación del Grupo de Gestión Documental de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

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En la carta, la funcionaria aseguró que dejó constancia de sus reparos sobre el proceso: “He cuestionado y dejado la respectiva trazabilidad vía correo electrónico”, escribió al explicar por qué se negó a suscribir documentación relacionada con contratación directa.

También vinculó su decisión con afectaciones a su salud: “Mi prioridad es mi salud mental, la cual ha venido siendo afectada en los últimos días, causa incluso de incapacidad médica reiterada, la cual ha sido notificada a la entidad”.

Una asesora de la Aeronáutica Civil que ocupaba el cargo de Asesor Aeronáutico III en la Dirección General presentó una “renuncia formal irrevocable” y sostuvo que su salida se debe al “acoso laboral” que dice haber sufrido dentro de la entidad, en una carta fechada el 2 de julio de 2026 en Bogotá y con efectos desde el 3 de julio de 2026 - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo documento, agradeció por la confianza en el cargo y ofreció apoyo para el relevo administrativo: “Me permito señalar mi total disposición para colaborar en el proceso de transición, incluyendo la entrega de la documentación, bienes y responsabilidades a mi cargo, así como para brindar la información necesaria a quien continúe con las funciones correspondientes, a fin de asegurar la continuidad de las tareas pendientes”.

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Transporte aéreo en Colombia crece 7,2 %

El tráfico aéreo en Colombia alcanzó una cifra superior a los 24 millones de pasajeros durante los primeros cinco meses de 2026, consolidando una tendencia de crecimiento tanto en rutas nacionales como internacionales. Estos datos, proporcionados por la Oficina de Analítica de la Aeronáutica Civil, muestran que el sector mantiene un ritmo ascendente, pese a los desafíos operativos habituales en temporadas de alta movilidad.

Las cifras oficiales indican que de enero a mayo viajaron 24,3 millones de personas, lo que representa un aumento del 7,2 % respecto al mismo periodo del año anterior. Solo en mayo, las aerolíneas transportaron 4,6 millones de pasajeros, sumando 237.000 viajeros más que en mayo de 2025 y reflejando un incremento del 5,4 %. Estos resultados confirman que la demanda de vuelos sigue en expansión en el país.

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Aviones y personal de tierra se preparan para operaciones nocturnas en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, bajo la torre de control y las luces de la terminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante los primeros cinco meses de 2026, el transporte aéreo en Colombia se caracterizó por un crecimiento sostenido tanto en el mercado doméstico como en el internacional. Las rutas nacionales registraron un aumento del 7,65 % en el número de pasajeros, impulsado en parte por una mayor movilidad vinculada al año electoral. El avión sigue siendo una alternativa relevante frente a los retos del transporte terrestre y las grandes distancias entre ciudades.

El desempeño de compañías como JetSmart y Wingo fue especialmente destacado por la Aerocivil. Ambas aerolíneas fortalecieron su operación en varias rutas, logrando un incremento de la demanda del 31 % y 19 %, respectivamente. Las rutas Bogotá-Medellín y Bogotá-Cali figuraron entre los corredores más dinámicos, junto a destinos como San Andrés, Bucaramanga y Montería, que forman parte de la oferta nacional atendida por distintas aerolíneas.

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Además del aumento de pasajeros, el sector de carga aérea también mostró una tendencia positiva, alcanzando las 427.048 toneladas movilizadas entre enero y mayo. Este comportamiento evidencia la relevancia del transporte aéreo no solo para el turismo y los negocios, sino también para la logística y el comercio interno.

Durante los primeros cinco meses de 2026, el transporte aéreo en Colombia se caracterizó por un crecimiento sostenido tanto en el mercado doméstico como en el internacional - crédito Aeronáutica Civil

El segmento internacional también mostró números favorables. Según los datos oficiales, el tráfico de pasajeros hacia y desde el exterior creció 6,7 % en el periodo analizado. Las rutas con mayor dinamismo fueron las que conectan Colombia con México, República Dominicana, Brasil, Argentina, Canadá y Venezuela. Estos destinos experimentaron un incremento significativo en la demanda, reflejando la recuperación y expansión de la conectividad aérea internacional.

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