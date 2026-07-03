Mundial 2026 | Youtubers argentinos detenidos antes del partido de Colombia y Portugal le enviaron advertencia a hinchas de la Tricolor: “Tienen de foco a los colombianos”

Mármol le pidió a los hinchas colombianos y argentinos que no se intenten colar en el estadio de Kansas City y los demás recintos deportivos que albergarán partidos del Mundial 2026 que se celebran en Estados Unidos - créditos @beni.marmol1/IG | @patoperrottaa/IG

El arresto de los youtubers argentinos Lautaro ‘Beni’ Mármol y Patricio ‘Pato’ Perrotta durante el Mundial 2026 en Miami desató una ola de denuncias y advertencias por parte de ambos creadores de contenido, y de paso dejaron varios consejos a los hincha de la selección Colombia en la antesala del duelo ante Ghana por dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026, que se disputará la noche del viernes 3 de julio a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana) en el estadio de Kansas City.

Por lo anterior, y en una serie de videos publicados en Instagram el 2 de julio, ambos relataron en detalle la secuencia de hechos que los llevó de la previa de un partido de fútbol al calabozo, y finalmente a una cárcel de alta seguridad, en donde habrían sufrido de presuntos episodios de discriminación y violencia en el sistema policial estadounidense.

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La experiencia, que incluyó maltratos y aislamiento, motivó a ambos a lanzar un mensaje urgente para sus seguidores y para la comunidad latinoamericana que asiste al torneo en territorio norteamericano.

La noche del sábado 27 de junio, Mármol y Perrotta intentaron ingresar al estadio donde se disputaba uno de los partidos más esperados de la fase de grupos: Colombia contra Portugal. Ambos portaban credenciales oficiales de la FIFA, gestionadas a través de un medio público argentino, que inicialmente les permitieron acceder a otros encuentros del torneo. Así inicia la versión de los dos youtubers.

Sin embargo, al llegar al cuarto control de seguridad, sus documentos fueron rechazados y, sin previo aviso, quedaron bajo custodia policial.

Los dos jóvenes entregaron su versión de los hechos - créditos @beni.marmol1/IG | @patoperrottaa/IG

Detención tras el ingreso con credenciales oficiales

Según el relato de Perrotta, la confusión comenzó cuando su credencial, que había sido válida en partidos anteriores, fue dada de baja sin notificación alguna.

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“Nosotros no nos colamos. Todo arranca cuando vinimos a Miami con una credencial oficial de la FIFA que nos lo dio un medio público argentino muy, muy conocido. Ese medio te da una credencial que te deja asistir a todos los partidos en México y Estados Unidos del mundial. El problema fue que cuando íbamos a Colombia-Portugal, ya nos habían dado de baja el carnet y no nos avisaron. Nadie nos notificó”, explicó el mismo creador de contenido.

Durante el ingreso, los primeros tres controles de seguridad no escanearon los carnets, lo que, según la explicación de los youtubers, es un procedimiento habitual si el distintivo es original.

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“No es que burlamos controles, simplemente no te escanean y como es original, te dejan pasar”, insistió Mármol.

Luego, la situación cambió en el cuarto control, donde el escaneo marcó un borde rojo en sus identificaciones, indicando que estaban anuladas.

En ese instante, ambos fueron detenidos y separados del resto de los asistentes.

“Nos agarran de la mano y dicen: ‘No pueden entrar’. Yo digo: ‘Vengo a trabajar’, pero nos repiten: ‘Carnet vencido, carnet vencido. Ahora el jefe de seguridad va a ver qué hacer con ustedes’”, recordó Perrotta. Mientras aguardaban una resolución, varios hinchas —que en palabras del mismo influencer en su mayoría eran colombianos, chinos, un francés— intentaron colarse sin entrada y fueron detenidos junto a ellos.

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Los dos argentinos contaron los maltratos que sufrieron y aclararon varios detalles de su detención en suelo norteamericano - créditos @beni.marmol1/IG | @patoperrottaa/IG

La respuesta de las autoridades no tardó: “Se acercan dos policías. ‘Dense media vuelta, están arrestados’, dice”, relató Mármol, y en cuestión de minutos, ambos terminaron esposados y tirados en el piso, desconcertados por la rapidez y severidad del procedimiento.

Denuncias de discriminación y maltrato bajo custodia

El testimonio de Perrotta puntualizó que desde el primer momento percibieron un trato degradante, marcado por la discriminación hacia los ciudadanos latinos.

“No te tratan ni como una persona. Sos un pedazo de basura si sos latino”, afirmó el creador de contenido cuya fotografía del registro de detención, junto a la de Mármol, se viralizó en redes sociales.

Tras pasar por el calabozo, ambos fueron esposados junto al resto de los detenidos y trasladados a prisión.

La narración incluye relatos de golpes y abusos por parte de los agentes, tal y como explicó Perrota: “A mí me dieron masa… Yo creo que es por el pelito rosa, no me ayudó nada”.

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Los argentinos describieron el proceso de ingreso a la prisión, que incluyó desnudarse por completo y recibir los uniformes naranjas típicos del sistema carcelario estadounidense.

“Me tiran una bolsa en la cara, agarro el traje naranja, como en las películas. Te tenés que desvestir, agachate, desnudate, sacate el bóxer, todo”, relató Mármol. Durante la espera en las celdas, soportaron frío extremo y condiciones que calificaron de “tortura”, sin poder comunicarse ni recibir explicaciones claras.

Los 'influencers' denunciaron maltratos por parte de agentes norteamericanos en el centro de detención que estuvieron recluidos en Miami-Dade - créditos @beni.marmol1/IG | @patoperrottaa/IG

Uno de los episodios más graves del relato fue el trato a otros reclusos, en particular a un hombre ciego. Ante esto, Perrota dijo: “El (hombre) ciego se pone a limpiar donde no estaba el vómito porque es ciego, y se empieza a manchar con todo. Los policías se le reían en la cara”.

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Aislamiento, proceso judicial y obstáculos para la fianza

Durante las más de quince horas que permanecieron incomunicados, Perrotta y Mármol intentaron, sin éxito, contactar a familiares o amigos para gestionar la fianza impuesta por la jueza, que ascendía a 2.500 dólares, casi 8′400.000 pesos colombianos.

“No te dejan comunicarte con nadie que no sea de Estados Unidos. Si sos argentino y te meten preso, no te podés comunicar”, explicó Perrotta.

Los dos solo lograron avisar a un amigo estadounidense, quien a su vez contactó a otro amigo argentino en Miami para poder intervenir. “Cuando llamamos a Valentín, escuchamos su voz y se nos cayó una lágrima. Estábamos incomunicados, torturados y no sabíamos si sabían dónde estábamos”, confesó Perrotta.

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A pesar de que la fianza fue pagada, la acreditación demoró 24 horas por tratarse de un domingo. Mientras tanto, las autoridades informaron que serían trasladados a una cárcel de alta seguridad para latinos, donde las condiciones serían aún más duras.

Traslado a Metro West y vivencias en la cárcel de alta seguridad

El traslado a la prisión Metro West (ubicada en el condado de Miami-Dade, Florida) marcó el punto más crítico de la experiencia.

Ambos fueron separados y enviados a diferentes pabellones, rodeados de internos con antecedentes penales graves.

Perrotta, por su aspecto llamativo (tiene parte del cabello pintado de rosa), fue observado con desconfianza hasta que otro argentino lo reconoció y le ofreció protección. “No lo podía creer. Un profesor de MMA argentino me dijo: ‘Cae tranquilo, acá no te va a pasar nada, estás conmigo’”, relató el creador de contenido.

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Los influencers señalaron que las autoridades norteamericanas tienen bajo especial atención a los hinchas argentinos y colombianos - créditos @beni.marmol1/IG | @patoperrottaa/IG

Mármol, por su parte, fue objeto de sospechas y miradas hostiles. Sin embargo, logró generar simpatía entre los internos, quienes finalmente se interesaron por su historia tras verlo en televisión. “Empezaron a hablarme todos hasta que conté por qué estábamos ahí y se cagaban de risa”, explicó el influencer, que días antes de viajar a Miami estuvo en Medellín (Antioquia, Colombia).

Los dos argentinos hicieron hincapié en el impacto mediático que tuvo su detención, alimentado —según ellos— por versiones erróneas que los acusaban de intentar colarse.

“Vi en la televisión todos los canales diciendo: ‘Se quisieron colar, son unos boludos’. Pero ¿cómo nos vamos a querer colar en Colombia-Portugal? Si en tres días juega Argentina en Miami y voy a gastar mi tiro en Colombia-Portugal… no somos tan boludos”, sentenció Perrotta.

Los dos creadores de contenido compartieron en redes sociales las fotos que les tomaron al ingresar al centro de detención - créditos @beni.marmol1/IG | @patoperrottaa/IG

Advertencias para hinchas argentinos y colombianos

En sus mensajes finales, Mármol y Perrotta lanzaron advertencias directas a las comunidades de colombianos, argentinos y latinoamericanos.

“No se intenten colar, no intenten nada raro, te meten preso. Nosotros no intentamos colarnos y miren todo lo que nos hicieron. Encima tienen de foco a los colombianos y a los argentinos”, alertó Mármol, debido a que en ese país las autoridades quedaron con antecedentes de lo que fueron los desmanes que se vivieron en el mismo estadio de Miami el 14 de julio de 2024, día en que se jugó la final de la Copa América entre Colombia y Argentina (con victoria 1 a 0 para los gauchos con gol de Lautaro Martínez en tiempos extra), a raíz de los cientos de hinchas que trataron de colarse al no conseguir boleto.

Perrotta agregó que el resto de los colombianos detenidos durante el episodio seguían presos, algunos incluso con orden de deportación.

“La justicia en Estados Unidos no es joda, la pasamos muy mal, nos desnudaron, te abusan todo el tiempo. Hay situaciones muy crueles que no estamos contando por no ser tan dramáticos. Por favor, no se quieran colar. Cuídense”, pidió a sus seguidores.