Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

'La Banda Aventurero' es el nombre del reality show que buscará un cantante para la banda acompañante del fallecido Yeison Jiménez - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Han pasado casi seis meses desde la muerte del cantante de regional colombiano Yeison Jiménez, en un accidente aéreo en zona rural de Paipa (Boyacá) en el que también fallecieron cinco personas de su equipo de trabajo. El artista tenía 34 años cuando ocurrió el siniestro.

El hecho conmocionó a la escena musical nacional, y particularmente a los principales exponentes del género. Su familia lo recuerda con regularidad en sus redes sociales, pero también viene poniendo en marcha iniciativas con el fin de prolongar su memoria y legado en la música colombiana.

Una de las más sonadas y a la vez más controvertidas fue el anuncio de que se pondría en marcha un reality show que tendría por objeto encontrar una voz que asumiera el lugar de Jiménez en la banda acompañante, bautizada como Los Aventureros en referencia a su canción más recordada, El Aventurero.

PUBLICIDAD

El debate surgió porque un sector de los fans del caldense consideraban que se estaba buscando suplantar su lugar, algo que la familia, en cabeza de la viuda Sonia Restrepo, negó rotundamente.

Con todo, La Banda Aventurero, nombre del reality show musical, se estrenará el próximo miércoles 8 de julio, según confirmó la presentadora Diva Jessurum, amiga cercana de Jiménez y de su familia.

La presentadora Diva Jessurum confirmó la fecha de estreno para el 8 de julio y será una de los cuatro miembros del jurado - crédito @divajessurum/Instagram

La presentadora anunció: “¡La búsqueda comienza!”, en el mensaje con el que reveló los detalles del formato. Según explicó Jessurum, se trata de una competencia para encontrar al artista que asuma el micrófono principal de la agrupación. La propuesta pondrá el foco en tres elementos: la calidad vocal, el carisma y las historias de vida de los participantes.

PUBLICIDAD

Los encargados de evaluar a los aspirantes serán la viuda Sonia Restrepo; el mánager Rafael Muñoz; el productor Yohan Usuga, y la propia Jessurum. Ellos tendrán el veredicto final sobre quién se convertirá en la nueva voz de la banda.

En sus redes sociales, compartió un fragmento de las audiciones en las que el jurado dio su concepto sobre tres de los aspirantes, mostrando cómo será la dinámica para elegir al nuevo intérprete de las canciones de Yeison Jiménez.

La producción, de acuerdo con Jessurum, promete retos intensos, una selección musical orientada a medir la versatilidad de los concursantes y una carga emocional marcada por la ausencia del cantante.

PUBLICIDAD

Miembro de la banda de Yeison Jiménez anunció su salida, oponiéndose al ‘reality’

La renuncia de Huertas llega en medio de desacuerdos sobre el proceso para elegir una nueva voz principal, que será definido a través de un reality - crédito @miguelhuertasoficial/ Instagram

La elección de un nuevo cantante no generó consenso entre todos los integrantes del grupo. Meses atrás, algunos miembros de la banda expresaron su desacuerdo con la decisión de abrir un casting.

El anuncio, realizado a través de un video en su cuenta oficial de Instagram, generó reacciones entre seguidores y colegas del género popular, especialmente tras los cambios vividos en la agrupación luego de la muerte de El Aventurero en enero de este año.

En el video, Huertas explicó los motivos detrás de su salida y dejó claro que el principal objetivo es no interferir en el rumbo que la banda está tomando tras la pérdida de uno de sus integrantes más emblemáticos.

PUBLICIDAD

“Para el beneficio de la banda de El Aventurero, para que el proyecto siga creciendo, daré un paso al costado para no seguir obstruyendo este camino que ellos están construyendo. Desde este momento, Miguel Huertas quiere empezar a mostrarles a ustedes el talento y tengo que seguir construyendo mi carrera porque la idea es que ustedes sigan viendo toda esta energía, todo este talento que les quiero brindar a ustedes como artista”, afirmó el cantante.

En una entrevista concedida a La Kalle, el artista no ocultó su incomodidad ante la decisión de elegir al nuevo integrante mediante un reality show.

PUBLICIDAD

“Considero que la oportunidad debía ser para alguien que ya hiciera parte de la banda y no para una persona externa”, expresó Huertas, al tiempo que agradeció el apoyo y el respeto recibidos durante su tiempo con Yeison Jiménez y su equipo.