Shakira celebró con su equipo que ‘Dai Dai’ es número uno en el Top Global de Spotify: “Que alguien me pellizque”

La artista celebró en Instagram un récord en Spotify y otro en Billboard, una marca inédita para un tema oficial de un Mundial desde la creación de ese listado en 2020 - crédito Shakira / Instagram

Shakira celebró que Dai Dai llegó al número 1 del Top Global de Spotify y otras plataformas, por lo que compartió a través de su cuenta de Instagram una galería de fotos con su equipo para demostrar su emoción en la tarde del 2 de julio de 2026.

En el mensaje que acompañó las fotografías, la cantante escribió: “Que alguien me pellizque. Dai Dai alcanzó el número 1 en la lista global de Spotify, y todavía estoy intentando asimilarlo. Gracias por llevarla hasta lo más alto. Eternamente agradecida”.

Cabe mencionar que el tema musical sigue posicionándose a nivel internacional más allá de las plataformas, teniendo en cuenta que se convirtió en la primera canción oficial de un Mundial en liderar el Billboard Global Excl. U.S. desde que ese ranking fue creado, en 2020.

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Shakira celebró en Instagram

La publicación de la barranquillera mostró globos con el número uno y el nombre de la canción. Además, en la galería se encuentran fotos y videos en los que se aprecian fragmentos de los ensayos y del rodaje del video oficial.

Incluso, publicó una foto junto a Burna Boy, que también hace parte de este éxito que conquistó a los aficionados del deporte en la Copa Mundial de Fútbol de 2026.

La cantante compartió en Instagram fotos y videos del festejo por el gran momento del tema - crédito Shakira / Instagram

Cabe mencionar que Shakira no solo publicó la galería en Instagram, pues a través del formato de stories compartió un video rodeada de su equipo de trabajo, en el que festejó el récord de Dai Dai saltando y gritando con sus allegados. La artista resumió el impacto con un mensaje directo a su audiencia: “¡Número uno en el Top Global! Gracias a todos mis fans”.

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Del mismo modo, agregó un video en el que demostró su felicidad por este nuevo logro: “Mi mánager me llamó para decirme que acabábamos de alcanzar el puesto número uno en la lista global de los 50 más escuchados de Spotify. Simplemente no puedo creer que esto esté sucediendo. Tras 30 años de carrera, sigo celebrándolo como si fuera la primera vez”.

Asimismo, agregó un mensaje dedicado a sus seguidores, que son los encargados de darle estas alegrías: “Quiero darles las gracias, porque todo esto es gracias a ustedes. Son mi inspiración y mi fuerza, ustedes hicieron que esto fuera posible. Sé cuánto se han esforzado, desde todos los rincones del mundo, para lograr que Dai Dai llegara al número uno y lo consiguieron”.

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La publicación reunió escenas de la grabación, del video oficial y de la celebración por el liderazgo del sencillo - crédito Shakira / Instagram

Cabe mencionar que desde su estreno, el 14 de mayo de 2026, el sencillo acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales. Sin embargo, no solo fue Spotify, pues la canción de Shakira y Burna Boy se ubicó entre los videos musicales más vistos de YouTube, lo que se alineó con la conversación tras su estreno como canción oficial del Mundial de 2026.

Incluso, el tema llegó a más personas y tuvo mayor alcance luego de la presentación de la cantante durante la ceremonia inaugural del Mundial de 2026, convirtiéndola en un “fenómeno global” con cifras de audiencia y reproducciones en plataformas digitales impresionantes.

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En medio de la emoción del fútbol, aquellos que no son tan afines al deporte también se rindieron ante el ritmo pegajoso de la canción y esto se demuestra por medio de la ola de videos y coreografías que fueron replicadas por los seguidores de la artista en las diferentes redes sociales, pues se dejaron conquistar por el característico baile.

La canción domina simultáneamente Spotify, YouTube e iTunes, convirtiéndose en la más escuchada y vendida del mundo durante el Mundial - crédito Kworb

En sus publicaciones tras destacarse como número 1 con Dai Dai, la artista no deja de agradecer a sus fanáticos con mensajes como: “Ha sido toda una vida compartiendo mi música con todos ustedes, sintiendo su apoyo y su amor. Eso significa todo para mí. Simplemente no puedo creer la suerte que tengo de contar con los mejores fans del mundo”.

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