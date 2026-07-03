Así suena la esperada colaboración de Madonna y Feid: la reina del pop ya estrenó su álbum ‘Confessions II’

La cantante estadounidense sorprende al sumar al colombiano en un tema cargado de reproches y desconfianza, donde ambos exponen el desencanto y el cruce de estilos en el regreso más bailable de la artista - crédito @kauanh05/ TikTok

El 3 de julio del 2026 marcó el regreso de Madonna con el lanzamiento de su esperado álbum Confessions II, en el que destaca una colaboración con el colombiano Feid en la canción Read My Lips.

Esta unión entre la denominada reina del pop y uno de los referentes actuales de la música urbana en español representa un momento de alto impacto para la trayectoria del artista latino, al integrarse a un proyecto global y de alto perfil. El tema fusiona elementos del pop bailable con sonidos característicos de la música latina, en una dinámica en la que Feid interpreta sus líneas en español y Madonna responde en inglés.

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Confessions II es el decimoquinto álbum de estudio de Madonna y se concibe como una secuela directa de su aclamado Confessions on a Dance Floor, lanzado en 2005. El nuevo disco, producido junto a Stuart Price, retoma la esencia de la pista de baile con una selección de dieciséis canciones, entre las que sobresalen colaboraciones con otros invitados internacionales como Stromae y Sabrina Carpenter.

Feid une su voz a Madonna en 'Read My Lips', la colaboración que sacude 'Confessions II' - crédito Visuales IA Infobae

La presencia de Feid refleja el interés de la artista estadounidense por conectar con nuevas audiencias y actualizar su propuesta musical con uno de los referentes latinos más escuchados de los últimos años, además de una estrategia que ha incluido alianzas con plataformas como Grindr y el despliegue de una campaña de promoción centrada en el público Lgbtq+.

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El impacto para Feid va más allá de la exposición mediática. Ingresar en la discografía de una figura con el alcance y la historia de Madonna sitúa al colombiano en una posición de reconocimiento global, abriendo puertas a nuevos mercados y reforzando su presencia en el circuito internacional del pop. El tema Read My Lips apuesta por una producción más acústica y matices tradicionales del género latino, en contraste con el sonido electrónico predominante del álbum.

La letra de Read My Lips plantea una confrontación directa entre dos personas que ya no confían entre sí. Feid adopta un tono desafiante y crítico al señalar que la otra parte manipula la verdad y recurre a discursos convenientes: “Bebé, usted cuenta lo que le conviene, yo solo creo la mitad”.

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Feid transmite cansancio ante la actitud insistente de una mujer y cuestiona su comportamiento con ironía: “Tan bonita, tan loquita, me manda pa’ la mier’, ¿y eso es dónde?”. El concepto de la canción gira en torno a la desconfianza mutua y la necesidad de poner límites en una relación marcada por la falta de sinceridad.

El lanzamiento de “Confessions II” marca el regreso de Madonna a la pista de baile, con la participación del colombiano Feid como una de las colaboraciones más destacadas del disco - crédito Europa Press

El lanzamiento de Confessions II generó expectativa en redes sociales y medios internacionales. La producción fue descrita como una celebración de la historia de la música bailable, en la que Madonna reivindica su papel como figura central del género.

Letra completa de ‘Read my lips’ de Madonna y Feid

Madonna:

I don’t believe a word that you say

A word that you say, a word that you say

You’re giving leading actor

You wanna steal the show (bebé)

Shut your mouth (shut your mouth, shut your mouth)

You lie when you don’t have to

They’re gonna find you out

Shut your mouth (shut your mouth)

La colaboración con Madonna impulsa la proyección internacional de Feid, quien suma un tema con producción acústica y elementos del género latino - crédito @madonna @feid / Instagram

I don’t believe a word that you say

I wonder if you like it this way

I know, I know, I know, I know

You are not my friend, never were

Read my lips, Tell it to my face, And you cut me with your lies, ‘Cause you hurt me with your kiss and I realize You’re just broken

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Broken up inside (broken up inside, yeah) And I ate the poisoned fruit (ate the poisoned fruit) Yeah, it knocked me off my feet, but I will survive

Tell it to my face, yeah

Madonna y Feid protagonizan 'Read My Lips', tema que simboliza el encuentro entre el pop internacional y la música urbana latina en el álbum 'Confessions II' - crédito Visuales IA Infobae - Madonna / Instagram

You like to be a bully, you like to always win

Shut your mouth, shut your mouth, shut your mouth,

You have to be the hero, you make a mess and go

Shut your mouth (shut your mouth)

I don’t believe a word that you say

I wonder if you like it this way

I know, I know, I know, I know

You are not my friend, never were

Read my lips (yeah) Tell it to my face (tell it to my face, yeah) And you cut me with your lies (with your lies, your lies)

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‘Cause you hurt me with your kiss and I realize You’re just broken (yeah) Broken up inside (broken up inside, inside)

And I ate the poisoned fruit (ate the poisoned fruit) Yeah, it knocked me off my feet, but I will survive

(Tell it to my face)

(Tell it to my face, to my face, to my face)

(Tell it to my face, to my face, to my face)

(Tell it to my face, to my face, to my face) woo

(Read my lips) (Shut your mouth)

Feid:

Uno calla’o y usted dele, dele y dele (Read my lips) (Shut your mouth) Uh

Bebé, usted cuenta lo que le conviene (oh-oh)

Yo solo creo la mitad (read my lips)

¿Por qué enreda al nene?

Mejor venga, hablemo’, pero no se ponga a alegar

Mami, deje ese enrosque que usted mantiene (shut your mouth)

La letra de 'Read My Lips' muestra un intercambio de acusaciones y desconfianza, con Feid y Madonna cuestionando la honestidad y señalando el cansancio ante discursos repetidos - crédito Madonna / Youtube Captura de pantalla

Do-Don’t say sorry, no me llore’ (read my lips)

Vos creés tu verdad, hágale, ome

Tan bonita, tan loquita

Me manda pa’ la mier’, ¿y eso es dónde?

I don’t believe a word that you say

Eso es lo que siempre me dices, bebé

I wonder if you like it this way

No me gusta, pero ¿qué hago pues?

I know, I know, I know, I know

Read my lips (yeah) (oh-oh-oh)

Dímelo a la cara (what you mean? Yeah) (oh-oh-oh)

And you cut me with your lies (your lies, your lies, yeah)

‘Cause you hurt me with your kiss and I realize

You’re just broken (yeah) (oh-oh-oh)

La letra de “Read My Lips” refleja un intercambio directo de acusaciones y desconfianza, en el que Feid señala la manipulación y el uso de verdades a conveniencia - crédito @madonna @feid / Instagram

Broken up inside (broken up inside, inside) (oh-oh-ooh)

And I ate to poisoned fruits (me dejé llevar)

Corazón, me diste duro, pero I will survive

Uno calla’o y usted dele, dele y dele

Shut your mouth (shut your mouth, shut your mouth, shut your mouth)

(Shut your mouth, shut your mouth, shut your mouth, shut your mouth)