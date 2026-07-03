Así suena la esperada colaboración de Madonna y Feid: la reina del pop ya estrenó su álbum ‘Confessions II’

La cantante estadounidense sorprende al sumar al colombiano en un tema cargado de reproches y desconfianza, donde ambos exponen el desencanto y el cruce de estilos en el regreso más bailable de la artista - crédito @kauanh05/ TikTok
El 3 de julio del 2026 marcó el regreso de Madonna con el lanzamiento de su esperado álbum Confessions II, en el que destaca una colaboración con el colombiano Feid en la canción Read My Lips.
Esta unión entre la denominada reina del pop y uno de los referentes actuales de la música urbana en español representa un momento de alto impacto para la trayectoria del artista latino, al integrarse a un proyecto global y de alto perfil. El tema fusiona elementos del pop bailable con sonidos característicos de la música latina, en una dinámica en la que Feid interpreta sus líneas en español y Madonna responde en inglés.
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Confessions II es el decimoquinto álbum de estudio de Madonna y se concibe como una secuela directa de su aclamado Confessions on a Dance Floor, lanzado en 2005. El nuevo disco, producido junto a Stuart Price, retoma la esencia de la pista de baile con una selección de dieciséis canciones, entre las que sobresalen colaboraciones con otros invitados internacionales como Stromae y Sabrina Carpenter.
La presencia de Feid refleja el interés de la artista estadounidense por conectar con nuevas audiencias y actualizar su propuesta musical con uno de los referentes latinos más escuchados de los últimos años, además de una estrategia que ha incluido alianzas con plataformas como Grindr y el despliegue de una campaña de promoción centrada en el público Lgbtq+.
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El impacto para Feid va más allá de la exposición mediática. Ingresar en la discografía de una figura con el alcance y la historia de Madonna sitúa al colombiano en una posición de reconocimiento global, abriendo puertas a nuevos mercados y reforzando su presencia en el circuito internacional del pop. El tema Read My Lips apuesta por una producción más acústica y matices tradicionales del género latino, en contraste con el sonido electrónico predominante del álbum.
La letra de Read My Lips plantea una confrontación directa entre dos personas que ya no confían entre sí. Feid adopta un tono desafiante y crítico al señalar que la otra parte manipula la verdad y recurre a discursos convenientes: “Bebé, usted cuenta lo que le conviene, yo solo creo la mitad”.
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Feid transmite cansancio ante la actitud insistente de una mujer y cuestiona su comportamiento con ironía: “Tan bonita, tan loquita, me manda pa’ la mier’, ¿y eso es dónde?”. El concepto de la canción gira en torno a la desconfianza mutua y la necesidad de poner límites en una relación marcada por la falta de sinceridad.
El lanzamiento de Confessions II generó expectativa en redes sociales y medios internacionales. La producción fue descrita como una celebración de la historia de la música bailable, en la que Madonna reivindica su papel como figura central del género.
Letra completa de ‘Read my lips’ de Madonna y Feid
Madonna:
I don’t believe a word that you say
A word that you say, a word that you say
You’re giving leading actor
You wanna steal the show (bebé)
Shut your mouth (shut your mouth, shut your mouth)
You lie when you don’t have to
They’re gonna find you out
Shut your mouth (shut your mouth)
I don’t believe a word that you say
I wonder if you like it this way
I know, I know, I know, I know
You are not my friend, never were
Read my lips, Tell it to my face, And you cut me with your lies, ‘Cause you hurt me with your kiss and I realize You’re just broken
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Broken up inside (broken up inside, yeah) And I ate the poisoned fruit (ate the poisoned fruit) Yeah, it knocked me off my feet, but I will survive
Tell it to my face, yeah
You like to be a bully, you like to always win
Shut your mouth, shut your mouth, shut your mouth,
You have to be the hero, you make a mess and go
Shut your mouth (shut your mouth)
I don’t believe a word that you say
I wonder if you like it this way
I know, I know, I know, I know
You are not my friend, never were
Read my lips (yeah) Tell it to my face (tell it to my face, yeah) And you cut me with your lies (with your lies, your lies)
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‘Cause you hurt me with your kiss and I realize You’re just broken (yeah) Broken up inside (broken up inside, inside)
And I ate the poisoned fruit (ate the poisoned fruit) Yeah, it knocked me off my feet, but I will survive
(Tell it to my face)
(Tell it to my face, to my face, to my face)
(Tell it to my face, to my face, to my face)
(Tell it to my face, to my face, to my face) woo
(Read my lips) (Shut your mouth)
Feid:
Uno calla’o y usted dele, dele y dele (Read my lips) (Shut your mouth) Uh
Bebé, usted cuenta lo que le conviene (oh-oh)
Yo solo creo la mitad (read my lips)
¿Por qué enreda al nene?
Mejor venga, hablemo’, pero no se ponga a alegar
Mami, deje ese enrosque que usted mantiene (shut your mouth)
Do-Don’t say sorry, no me llore’ (read my lips)
Vos creés tu verdad, hágale, ome
Tan bonita, tan loquita
Me manda pa’ la mier’, ¿y eso es dónde?
I don’t believe a word that you say
Eso es lo que siempre me dices, bebé
I wonder if you like it this way
No me gusta, pero ¿qué hago pues?
I know, I know, I know, I know
Read my lips (yeah) (oh-oh-oh)
Dímelo a la cara (what you mean? Yeah) (oh-oh-oh)
And you cut me with your lies (your lies, your lies, yeah)
‘Cause you hurt me with your kiss and I realize
You’re just broken (yeah) (oh-oh-oh)
Broken up inside (broken up inside, inside) (oh-oh-ooh)
And I ate to poisoned fruits (me dejé llevar)
Corazón, me diste duro, pero I will survive
Uno calla’o y usted dele, dele y dele
Shut your mouth (shut your mouth, shut your mouth, shut your mouth)
(Shut your mouth, shut your mouth, shut your mouth, shut your mouth)
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