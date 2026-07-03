Influenciadora colombiana denunció que alquilaron una cabaña con un grupo de personas en Coveñas y los robaron: así fue como los estafaron

La denuncia de una creadora de contenido expone una estafa con una cabaña en Coveñas - crédito @marianazapata04/tiktok

Lo que prometía ser un viaje de descanso en las playas de Coveñas terminó convirtiéndose en una pesadilla para un grupo de 22 personas.

A través de sus redes sociales, la empresaria y creadora de contenido colombiana Mariana Zapata (según indica en su perfil de Instagram) denunció que ella y su familia fueron víctimas de una estafa luego de reservar una cabaña para pasar sus vacaciones, pues al llegar al destino, descubrieron que la ubicación suministrada no correspondía al alojamiento y que la persona con la que habían realizado el negocio desapareció sin dejar rastro.

El caso rápidamente comenzó a viralizarse en plataformas digitales, donde la joven compartió varios videos relatando lo ocurrido con el propósito de advertir a otros viajeros sobre este tipo de modalidades de fraude que, según aseguró, ya habrían afectado a otras personas en la zona y también para pedir posible información sobre las personas que estarían detrás del robo.

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“Alquilamos una cabaña en Coveñas y nos robaron. Miren, acá estamos todos tirados. Ya no contesta ni sale la página ni nada. Les voy a dejar todos los datos de la agencia que supuestamente maneja las cabañas. Y también encontramos la cabaña con la dueña real y le mandamos todo. O sea, ella no sabe que están estafando con su cabaña. El pago fue por una pasarela que se llama Bold... separamos la cabaña y la ubicación da a un rastrojo donde claramente nos enviaron para que no encontráramos el lugar”, relató la mujer en uno de los videos.

Una creadora de contenido denunció que una falsa reserva en Coveñas dejó a 22 personas sin hospedaje - crédito @marianazapata04/IG

Según explicó, la reserva fue realizada con anticipación y el pago se efectuó mediante Bold, una plataforma tecnológica que permite a comercios y emprendedores recibir pagos digitales a través de tarjetas, enlaces de pago, códigos QR y botones integrados en páginas web.

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Sin embargo, la afectada aclaró que el hecho de haber utilizado una pasarela de pago no evitó que fueran engañados, ya que, después de confirmar la reserva, el supuesto arrendador dejó de responder los mensajes y la página desde la que ofrecía el inmueble desapareció.

De acuerdo con el testimonio de Mariana, todo parecía estar en regla durante el proceso de reserva. La vivienda ofrecida sí existía y las fotografías correspondían a un inmueble real ubicado en Coveñas.

El problema surgió cuando el grupo llegó al destino turístico, ya que la ubicación enviada por el supuesto propietario no conducía a la cabaña, sino a un lote despojado, sin ninguna construcción que coincidiera con las imágenes publicadas en internet.

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La reserva para 22 viajeros parecía legítima, pero la dirección llevaba a un rastrojo y el supuesto arrendador desapareció tras recibir el dinero por una plataforma digital - crédito @marianazapata04/tiktok

Al investigar lo ocurrido, lograron contactar a la verdadera propietaria del inmueble, quien, según explicó la denunciante, desconocía completamente que su vivienda estaba siendo utilizada por terceros para cometer estafas.

“También hago este video como para que más personas no caigan en este tipo de estafas. Qué rabia. Somos veintidós personas tirados literalmente en la nada porque no hay dónde quedarnos en este momento. La cabaña sí existe, sí tiene una dueña, o sea, sí es real, pero no con la persona que nos la alquiló. No sé también cómo hacen este tipo de estafas por una pasarela de pagos con tarjeta de crédito. Hasta ayer contestaba el señor y bueno no sabemos qué hacer. De verdad, qué rabia que le dañen el paseo a toda una familia, que se pierde plata y lo hacen llegar a uno a un lugar que no existe. De verdad qué decepción”, expresó.

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Mariana Zapata dejó ver que el dinero depositado por el alquiler de la cabaña fue de $3.680.000 e indicó que puso la denuncia correspondiente en la entidad bancaria donde tiene la tarjeta de crédito con la que realizó el pago, al igual que se puso en contacto con servicio al cliente de la plataforma Bold.

La mujer también contó que, mientras intentaban resolver la situación, habitantes del sector les aseguraron que no eran los primeros turistas que llegaban buscando esa misma dirección. Según les comentaron, varios grupos han sido víctimas de una modalidad similar, en la que delincuentes utilizan fotografías de alojamientos reales para ofrecer falsas reservas y posteriormente desaparecen con el dinero de los viajeros.

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“Nos dejaron tirados en la nada”: colombiana denunció millonaria estafa tras alquilar una cabaña en Coveñas y lanzó advertencia a otros viajeros - crédito @marianazapata04/tiktok

Aunque el episodio comenzó con incertidumbre, el grupo logró encontrar otra propiedad disponible para hospedarse y continuar con sus vacaciones.

Al día siguiente de la denuncia, la creadora de contenido publicó un nuevo video en el que actualizó la situación y contó que, pese al mal momento vivido, lograron conseguir una vivienda incluso mejor que la inicialmente reservada.

“Finalmente, todo pasa por algo. Encontramos una casa muchísimo mejor... Y por favor verifiquen muy bien la información antes de reservar. Hagan videollamada para que les muestren el lugar, verifiquen si los datos sí existen y todo para que no les vaya a pasar lo mismo que a nosotros, que llegamos a Coveñas y no teníamos literal dónde dormir”, recomendó.

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