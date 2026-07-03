Deportes

Este es Fernando Ruiz, utilero de confianza del director técnico de Ghana, que enfrentará a Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La tarea del barranquillero, de 74 años, que trabaja con Carlos Queiroz, es organizar la logística de entrenamientos y partidos: guayos, uniformes, petos, balones, conos, canchas, agua e imprevistos

Guardar
Google icon
Un colombiano conforma el plantel de la Selección de Ghana que se enfrentará a Colombia en el Mundial - crédito @fernandoruiz6773/X
Un colombiano conforma el plantel de la Selección de Ghana que se enfrentará a Colombia en el Mundial - crédito @fernandoruiz6773/X

A los 74 años, el colombiano Fernando Ruiz fue convocado por el estratega Carlos Queiroz a formar parte del cuerpo técnico de la selección de fútbol de Ghana en el Mundial 2026, una llamada de madrugada que lo llevó a su primera Copa del Mundo y que lo enfrentará a Colombia, el país que sigue ocupando un lugar central en su vida.

La noticia llegó por teléfono desde Estados Unidos hasta Inglaterra. Sean Ruiz atendió la llamada de su padre, Fernando Ruiz, y escuchó una frase que, según su relato, parecía dicha entre la incredulidad y el asombro: “Me llamó el profesor Queiroz, me quiere en el Mundial con Ghana”, dijo en entrevista con El Tiempo.

PUBLICIDAD

Ruiz es barranquillero y desde hace años vive en Estados Unidos. En la selección ghanesa que dirige Carlos Queiroz, su tarea es organizar la logística de entrenamientos y partidos: guayos, uniformes, petos, balones, conos, canchas, agua e imprevistos.

Queiroz lo eligió tres décadas después de conocer su trabajo en Estados Unidos

La tarea del barranquillero, de 74 años, que trabaja con Carlos Queiroz, es organizar la logística de entrenamientos y partidos: guayos, uniformes, petos, balones, conos, canchas, agua e imprevistos - crédito @fernandoruiz6773/instagram
La tarea del barranquillero, de 74 años, que trabaja con Carlos Queiroz, es organizar la logística de entrenamientos y partidos: guayos, uniformes, petos, balones, conos, canchas, agua e imprevistos - crédito @fernandoruiz6773/instagram

La historia de Ruiz en el balompié empezó en la década de 1990, cuando todavía trabajaba en los ferrocarriles. Estuvo siete años en la compañía New Jersey Transit hasta que decidió dejar ese empleo para dedicarse a un oficio que lo apasionaba más.

Su ingreso al fútbol profesional se produjo en el MetroStars de Nueva York, club que hoy se llama New York Red Bull. Allí se convirtió en un utilero histórico y fue en ese equipo donde conoció a Queiroz, que dirigió al plantel en 1996.

PUBLICIDAD

Tres décadas más tarde, el entrenador portugués volvió a buscarlo. Sean contó que Queiroz le explicó a su padre por qué quería sumarlo al cuerpo técnico de Ghana: “Tú sabes todo allí, clima, ciudades, canchas... es importante que estés con nosotros”.

La confianza, según su hijo, fue la razón principal de esa elección. “El profe Carlos confía en él”, dijo Sean al medio citado, antes de describir el valor de ese trabajo silencioso dentro de un equipo profesional.

En esa misma explicación resumió qué espera un entrenador de un utilero: “Un utilero tiene que hacer las cosas bien, con tiempo. El profe necesita tener confianza en alguien y Carlos la tuvo en mi papá porque sabe las cosas que puede ayudar para hacer todo más cómodo, para ellos poder estar enfocados en las otras cosas, no en las cosas de utilería, si ellos tienen que estar pendientes de eso, quiere decir que el utilero no es bueno”.

Sean Ruiz es el hijo de Fernando Ruiz y también es utilero, trabaja en los Wolves de Inglaterra - crédito @fernandoruiz6773/instagram
Sean Ruiz es el hijo de Fernando Ruiz y también es utilero, trabaja en los Wolves de Inglaterra - crédito @fernandoruiz6773/instagram

Sean Ruiz siguió el mismo camino de su padre. Empezó acompañándolo en Estados Unidos, después aprendió el trabajo y construyó su propia trayectoria como utilero.También conoció a Queiroz cuando era muy chico. Hoy trabaja en el Wolfsburgo de Inglaterra y hace poco coincidió allí con Jhon Arias, de quien dijo: “Fue un placer conocerlo”.

Cuando recibió la noticia de la convocatoria de su padre a La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se juega de manera conjunta en Canadá, Estados Unidos y México, tardó unos segundos en reaccionar. Después le respondió: “Hazlo, y si necesitas algo, me llevas”.

Fernando Ruiz, describe su hijo, es de esos trabajadores que llegan primero a la cancha y se van al final. Su función exige resolver todo lo que rodea la preparación diaria del plantel y hacerlo sin que la tarea se note.

Sean también destacó el modo en que su padre enfrentó la edad y la enfermedad. Dijo que Ruiz ya superó un cáncer de riñón y que, pese a eso, mantiene la energía de siempre. “Esto es como un gol; no importa la edad para cumplir sus sueños, cuando quieres hacer algo, hazlo”, afirmó al medio citado.

El Mundial lo cruzó con Colombia, el equipo de su país

Fernando Ruiz es el utiliaro del equipo liderado por Carlos Queiroz, ex técnico de la Selección Colombia - crédito @fernandoruiz6773/instagram

Ruiz se reencontró con Queiroz en 2019, durante un amistoso entre Colombia y Ecuador en Estados Unidos. A partir de ese vínculo, volvió a sumarse a su entorno de trabajo y terminó incorporado al cuerpo técnico de Ghana, sin imaginar que el torneo lo pondría frente a la selección colombiana.

Su relación con el fútbol colombiano va más allá del origen. Tiene lazos de amistad con el portero David Ospina y con exjugadores de la selección como Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, el “Tren” Valencia y Juan Pablo Ángel. Cuando un futbolista colombiano llegaba al Red Bull, Ruiz solía convertirse en anfitrión y amigo. Entre 2007 y 2009 también coincidió allí con el entrenador Juan Carlos Osorio.

En sus redes sociales suele publicar fotos con figuras del fútbol. Durante la cita mundialística, el hombre de confianza de Queiroz mostró, además, imágenes con el cuerpo técnico ghanés y videos del ambiente interno del plantel, incluidos bailes y rituales de los jugadores.

Tras el 0-0 de Ghana ante Inglaterra en la fase de grupos, apareció sonriente junto a Queiroz en una foto, con un balón y unos petos en las manos. En Instagram escribió: “Gracias, Carlos Queiroz, por pedirme que me una a Ghana”.

Sin embargo, del partido en Kansas tendrá para él una carga distinta a la de cualquier otra jornada de trabajo. Sean cree que el momento más fuerte llegará cuando suene el himno colombiano. “Yo creo que a mi papá le va a pegar en la cancha, cuando escuche el himno de Colombia… nosotros somos amigos de jugadores, del staff de la Selección, los médicos, los utileros. Él tiene buena vida en Estados Unidos, pero Colombia está en su corazón”.

Temas Relacionados

Fernando RuizUtilero GhanaCarlos QueirozColombia vs. GhanaColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia vs. Ghana EN VIVO: siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

La Tricolor dirigida por Néstor Lorenzo buscará el paso a los octavos de final, mientras que un viejo conocido como Carlos Queiroz se reencontrará con varias figuras del cuadro “Cafetero”

Colombia vs. Ghana EN VIVO: siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en Kansas, previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026

El cuadro “Cafetero” se medirá ante los “Black Stars” en un duelo vibrante por un cupo a los octavos de final del torneo que se juega en Estados Unidos, México y Canadá

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en Kansas, previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026

Así ve la prensa internacional el partido entre Colombia y Ghana por el Mundial 2026: “Sigue brillando con luz propia”

La Tricolor y los “Black Stars” se medirán en un duelo vibrante en Kansas, en la búsqueda de un cupo dentro de las 16 mejores selecciones del planeta

Así ve la prensa internacional el partido entre Colombia y Ghana por el Mundial 2026: “Sigue brillando con luz propia”

Mundial 2026 | Youtubers argentinos detenidos antes del partido de Colombia y Portugal le enviaron advertencia a hinchas de la Tricolor: “Tienen de foco a los colombianos”

Los testimonios de los creadores de contenido ‘Pato’ Perrota y ‘Beni’ Mármol se conocieron en la antesala del partido de la selección Colombia y Ghana que se jugará en Kansas City, que definirá al rival de Suiza y el último clasificado para la fase de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá

Mundial 2026 | Youtubers argentinos detenidos antes del partido de Colombia y Portugal le enviaron advertencia a hinchas de la Tricolor: “Tienen de foco a los colombianos”

Suiza se hizo fuerte y derrotó a Argelia por 2-0 en Vancouver: ahora espera por Colombia o Ghana en los octavos de final del Mundial 2026

Con los goles de Breel Embolo y de Dan Ndoye, “La Nati” derrotó a los “Zorros del desierto” y se colocaron dentro de las 16 mejores selecciones del planeta

Suiza se hizo fuerte y derrotó a Argelia por 2-0 en Vancouver: ahora espera por Colombia o Ghana en los octavos de final del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

J Balvin protagonizará el desfile inaugural de Colombiamoda 2026: la pasarela combinará moda, música, y artesanía

J Balvin protagonizará el desfile inaugural de Colombiamoda 2026: la pasarela combinará moda, música, y artesanía

Estos son los bolsos de lujo de Gera Ponce, esposa de ‘Lucho’ Díaz, que marcan tendencia en las tribunas del Mundial: valen una millonada

Así suena la esperada colaboración de Madonna y Feid: la reina del pop ya estrenó su álbum ‘Confessions II’

Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

Shakira celebró con su equipo que ‘Dai Dai’ es número uno en el Top Global de Spotify: “Que alguien me pellizque”

Deportes

Colombia vs. Ghana EN VIVO: siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

Colombia vs. Ghana EN VIVO: siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en Kansas, previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026

Así ve la prensa internacional el partido entre Colombia y Ghana por el Mundial 2026: “Sigue brillando con luz propia”

Mundial 2026 | Youtubers argentinos detenidos antes del partido de Colombia y Portugal le enviaron advertencia a hinchas de la Tricolor: “Tienen de foco a los colombianos”

Suiza se hizo fuerte y derrotó a Argelia por 2-0 en Vancouver: ahora espera por Colombia o Ghana en los octavos de final del Mundial 2026