Este es Fernando Ruiz, utilero de confianza del director técnico de Ghana, que enfrentará a Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Un colombiano conforma el plantel de la Selección de Ghana que se enfrentará a Colombia en el Mundial - crédito @fernandoruiz6773/X

A los 74 años, el colombiano Fernando Ruiz fue convocado por el estratega Carlos Queiroz a formar parte del cuerpo técnico de la selección de fútbol de Ghana en el Mundial 2026, una llamada de madrugada que lo llevó a su primera Copa del Mundo y que lo enfrentará a Colombia, el país que sigue ocupando un lugar central en su vida.

La noticia llegó por teléfono desde Estados Unidos hasta Inglaterra. Sean Ruiz atendió la llamada de su padre, Fernando Ruiz, y escuchó una frase que, según su relato, parecía dicha entre la incredulidad y el asombro: “Me llamó el profesor Queiroz, me quiere en el Mundial con Ghana”, dijo en entrevista con El Tiempo.

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Ruiz es barranquillero y desde hace años vive en Estados Unidos. En la selección ghanesa que dirige Carlos Queiroz, su tarea es organizar la logística de entrenamientos y partidos: guayos, uniformes, petos, balones, conos, canchas, agua e imprevistos.

Queiroz lo eligió tres décadas después de conocer su trabajo en Estados Unidos

La tarea del barranquillero, de 74 años, que trabaja con Carlos Queiroz, es organizar la logística de entrenamientos y partidos: guayos, uniformes, petos, balones, conos, canchas, agua e imprevistos - crédito @fernandoruiz6773/instagram

La historia de Ruiz en el balompié empezó en la década de 1990, cuando todavía trabajaba en los ferrocarriles. Estuvo siete años en la compañía New Jersey Transit hasta que decidió dejar ese empleo para dedicarse a un oficio que lo apasionaba más.

Su ingreso al fútbol profesional se produjo en el MetroStars de Nueva York, club que hoy se llama New York Red Bull. Allí se convirtió en un utilero histórico y fue en ese equipo donde conoció a Queiroz, que dirigió al plantel en 1996.

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Tres décadas más tarde, el entrenador portugués volvió a buscarlo. Sean contó que Queiroz le explicó a su padre por qué quería sumarlo al cuerpo técnico de Ghana: “Tú sabes todo allí, clima, ciudades, canchas... es importante que estés con nosotros”.

La confianza, según su hijo, fue la razón principal de esa elección. “El profe Carlos confía en él”, dijo Sean al medio citado, antes de describir el valor de ese trabajo silencioso dentro de un equipo profesional.

En esa misma explicación resumió qué espera un entrenador de un utilero: “Un utilero tiene que hacer las cosas bien, con tiempo. El profe necesita tener confianza en alguien y Carlos la tuvo en mi papá porque sabe las cosas que puede ayudar para hacer todo más cómodo, para ellos poder estar enfocados en las otras cosas, no en las cosas de utilería, si ellos tienen que estar pendientes de eso, quiere decir que el utilero no es bueno”.

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Sean Ruiz es el hijo de Fernando Ruiz y también es utilero, trabaja en los Wolves de Inglaterra - crédito @fernandoruiz6773/instagram

Sean Ruiz siguió el mismo camino de su padre. Empezó acompañándolo en Estados Unidos, después aprendió el trabajo y construyó su propia trayectoria como utilero.También conoció a Queiroz cuando era muy chico. Hoy trabaja en el Wolfsburgo de Inglaterra y hace poco coincidió allí con Jhon Arias, de quien dijo: “Fue un placer conocerlo”.

Cuando recibió la noticia de la convocatoria de su padre a La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se juega de manera conjunta en Canadá, Estados Unidos y México, tardó unos segundos en reaccionar. Después le respondió: “Hazlo, y si necesitas algo, me llevas”.

Fernando Ruiz, describe su hijo, es de esos trabajadores que llegan primero a la cancha y se van al final. Su función exige resolver todo lo que rodea la preparación diaria del plantel y hacerlo sin que la tarea se note.

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Sean también destacó el modo en que su padre enfrentó la edad y la enfermedad. Dijo que Ruiz ya superó un cáncer de riñón y que, pese a eso, mantiene la energía de siempre. “Esto es como un gol; no importa la edad para cumplir sus sueños, cuando quieres hacer algo, hazlo”, afirmó al medio citado.

El Mundial lo cruzó con Colombia, el equipo de su país

Fernando Ruiz es el utiliaro del equipo liderado por Carlos Queiroz, ex técnico de la Selección Colombia - crédito @fernandoruiz6773/instagram

Ruiz se reencontró con Queiroz en 2019, durante un amistoso entre Colombia y Ecuador en Estados Unidos. A partir de ese vínculo, volvió a sumarse a su entorno de trabajo y terminó incorporado al cuerpo técnico de Ghana, sin imaginar que el torneo lo pondría frente a la selección colombiana.

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Su relación con el fútbol colombiano va más allá del origen. Tiene lazos de amistad con el portero David Ospina y con exjugadores de la selección como Falcao García, Juan Guillermo Cuadrado, el “Tren” Valencia y Juan Pablo Ángel. Cuando un futbolista colombiano llegaba al Red Bull, Ruiz solía convertirse en anfitrión y amigo. Entre 2007 y 2009 también coincidió allí con el entrenador Juan Carlos Osorio.

En sus redes sociales suele publicar fotos con figuras del fútbol. Durante la cita mundialística, el hombre de confianza de Queiroz mostró, además, imágenes con el cuerpo técnico ghanés y videos del ambiente interno del plantel, incluidos bailes y rituales de los jugadores.

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Tras el 0-0 de Ghana ante Inglaterra en la fase de grupos, apareció sonriente junto a Queiroz en una foto, con un balón y unos petos en las manos. En Instagram escribió: “Gracias, Carlos Queiroz, por pedirme que me una a Ghana”.

Sin embargo, del partido en Kansas tendrá para él una carga distinta a la de cualquier otra jornada de trabajo. Sean cree que el momento más fuerte llegará cuando suene el himno colombiano. “Yo creo que a mi papá le va a pegar en la cancha, cuando escuche el himno de Colombia… nosotros somos amigos de jugadores, del staff de la Selección, los médicos, los utileros. Él tiene buena vida en Estados Unidos, pero Colombia está en su corazón”.

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